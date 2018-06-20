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Университетская наука

Российский коллайдер: как ученые готовят "большой взрыв" в Дубне

09:0020.06.2018
01780
Схема ускорительного комплекса проекта NICA
Multi-Purpose Detector (макет)
Макет Multi-Purpose Detector (MPD)
Горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N
Участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов
Подготовка к электрическим испытаниям магнита
Криостат сверхпроводящего магнита типа Нуклотрон
Квадрупольный магнит типа Нуклотрон
Времяпролетная система ToF-700 и дрейфовая камера установки BM@N
Помещение для коллайдера
© Nuclotron-based Ion Collider fAcilityNICA – комплекс, с помощью которого станет возможным изучение свойств материи, из которой "сделана" наша Вселенная.

На фото: схема строящегося комплекса NICA.

Схема ускорительного комплекса проекта NICA
© Nuclotron-based Ion Collider fAcility
NICA – комплекс, с помощью которого станет возможным изучение свойств материи, из которой "сделана" наша Вселенная.

На фото: схема строящегося комплекса NICA.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ рамках строительства комплекса в Дубне создается многоцелевой детектор - MPD. Он будет расположен в точке столкновения пучков коллайдера NICA.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

Multi-Purpose Detector (макет)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В рамках строительства комплекса в Дубне создается многоцелевой детектор - MPD. Он будет расположен в точке столкновения пучков коллайдера NICA.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

© РИА Новости / Сергей ПятаковMPD - уникальная экспериментальная установка, сравнимая с детекторами на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Она призвана помочь разгадать загадки экстремальных плотностей и температур, физики адронов, ядерной и атомной физики, биофизики и астрофизики.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

Макет Multi-Purpose Detector (MPD)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
MPD - уникальная экспериментальная установка, сравнимая с детекторами на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Она призвана помочь разгадать загадки экстремальных плотностей и температур, физики адронов, ядерной и атомной физики, биофизики и астрофизики.

На фото: физический макет установки Multi-Purpose Detector (MPD).

© РИА Новости / Сергей ПятаковЧасть комплекса NICA уже готова и функционирует: детектор BM@N (барионная материя на "Нуклотроне") запущен в начале 2018 года. С помощью BM@N исследуют взаимодействие составляющих атомного ядра.

На фото: горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N.

Горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Часть комплекса NICA уже готова и функционирует: детектор BM@N (барионная материя на "Нуклотроне") запущен в начале 2018 года. С помощью BM@N исследуют взаимодействие составляющих атомного ядра.

На фото: горизонтальный фокусирующий магнит СП-57 и ионопровод BM@N.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ проекте NICA участвуют ученые более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира. С вводом в строй новых элементов ускорительного комплекса NICA число участников проекта возрастет в несколько раз.

На фото: участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов.

Участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В проекте NICA участвуют ученые более 300 ученых из 70 институтов 32 стран мира. С вводом в строй новых элементов ускорительного комплекса NICA число участников проекта возрастет в несколько раз.

На фото: участок сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов.

© РИА Новости / Серей ПятаковВоссоздать в лаборатории процессы, происходившие во Вселенной на разных стадиях ее эволюции, ученые смогут при помощи современных ускорителей.

На фото: подготовка к электрическим испытаниям магнита.

Подготовка к электрическим испытаниям магнита
© РИА Новости / Серей Пятаков
Воссоздать в лаборатории процессы, происходившие во Вселенной на разных стадиях ее эволюции, ученые смогут при помощи современных ускорителей.

На фото: подготовка к электрическим испытаниям магнита.

© РИА Новости / Сергей Пятаков После того, как NICA будет запущен, ученые планируют выяснить, как происходило образование протонов и нейтронов во время Большого взрыва, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий.

На фото: криостат сверхпроводящего магнита типа "Нуклотрон".

Криостат сверхпроводящего магнита типа Нуклотрон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
После того, как NICA будет запущен, ученые планируют выяснить, как происходило образование протонов и нейтронов во время Большого взрыва, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий.

На фото: криостат сверхпроводящего магнита типа "Нуклотрон".

© РИА Новости / Сергей ПятаковУчёные смогут воссоздать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму - особое состояние, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

На фото: квадрупольный магнит типа "Нуклотрон".

Квадрупольный магнит типа Нуклотрон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму - особое состояние, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

На фото: квадрупольный магнит типа "Нуклотрон".

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ перспективе это знание может дать человечеству новый вид энергии, который составит серьезную конкуренцию ядерной энергетике.

На фото: cлева – времяпролетная система ToF-700, справа – одна из двух дрейфовых камер установки BM@N.

Времяпролетная система ToF-700 и дрейфовая камера установки BM@N
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В перспективе это знание может дать человечеству новый вид энергии, который составит серьезную конкуренцию ядерной энергетике.

На фото: cлева – времяпролетная система ToF-700, справа – одна из двух дрейфовых камер установки BM@N.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПосле шлифовки стен здесь будет установлен коллайдер.Помещение для коллайдера
© РИА Новости / Сергей Пятаков
После шлифовки стен здесь будет установлен коллайдер.
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В подмосковной Дубне с 2013 года идет строительство уникального коллайдерного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Этот комплекс может перевернуть наше представление о процессе рождения Вселенной – так называемом "Большом взрыве". Запуск установки запланирован на 2020 год, но отдельные ее элементы уже функционируют и участвуют в экспериментах. О том, что может дать NICA мировому научному сообществу, —  в фотоленте, подготовленной при поддержке участника разработки комплекса, НИЯУ МИФИ.

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