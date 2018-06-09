Эксперт: "век биологии" продлит жизнь людей до 80 лет

Для чего первокурсникам разрешено придумывать собственное расписание занятий? Какие сферы применения своих способностей они предпочитают? Почему XXI век станет веком персонифицированных генетических технологий? Об этом, а также об особенностях подготовки биоинженеров и современных требованиях к ним корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказал руководитель магистерской программы "Клеточные и молекулярные технологии", исполняющий обязанности директора Института живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта Андрей Гончаров.

– Андрей Геннадьевич, вы руководитель недавно созданной магистерской программы "Клеточные и молекулярные технологии". И, более того, ее инициатор. Расскажите о замысле, основных целях этого инновационного проекта?

– Ценность выпускника на рынке труда определяется в наш век достаточно просто и прагматично. Владеешь методикой проточной цитометрии – тебе одна цена, освоил еще метод секвенирования – другая. Умеешь проводить иммуноферментный анализ, определять те или иные биологические субстраты – третья.

Поэтому при создании магистратуры мы ориентировались на идею, так сказать, технологического минимума. Хотелось гарантированно заложить в ее программу теорию и практику: освоение современных и практически полезных методов клеточной и молекулярной биологии. Чтобы выигрывали все – и магистрант, и отрасль, и работодатель, и наш университет.

Старались уйти от избыточного теоретизирования, сознательно увеличив удельный вес практических и лабораторных занятий. Хотя теоретические занятия по специальным предметам и общеобразовательные лекции по философии, английскому языку никуда не делись, конечно. Их место в программе предусмотрено ФГОС по направлению магистратуры.

Разработали специальный курс "Введение в лабораторное дело". Потому что не одни, скажем, биологи или химики продолжают у нас образование. Это могут быть лица, закончившие бакалавриат по разным направлениям. Здесь осваивают навыки работы с реактивами, стерильной работы, эксплуатации аналитической аппаратуры. Только после того как осваиваешь "базу", начинаешь получать приличные результаты.

– Правда ли, что первокурсникам Института живых систем разрешено сверх обязательного расписания ходить по "чужим" семинарам и аудиториям? В чем смысл?

– Первые два-три месяца новобранцы слушают достаточно общие курсы обо всем понемножку. Так что, действительно, чтобы ускорить процесс вживания в учебу и научную жизнь института, мы предлагаем им активный поиск себя в открытом расписании занятий, проектов, экспериментов.

И так не только в магистратуре, но и на специалитете и бакалавриате. Учебный план позволяет в течение полутора лет свободно перевестись с химии на биологию или с биологии на биоинженерию. Все это помогает выбрать базовую лабораторию, научного руководителя. И начать самым интенсивным образом осваивать методики по выбранному направлению.

– Какие же сферы "применения себя" предпочитают начинающие магистранты?

– А это у каждого по-разному. Кто-то "уходит" в поиск новых биоматериалов для последующего устранения дефектов костной и хрящевой ткани. Кто-то методами молекулярной решает проблемы популяционной генетики. Третьего увлекают причины генетических заболеваний и старения.

Направлений для исследования достаточно. Главное, есть мощная научная база, замечательные специалисты.

– Из одного выступления в другое вы подчеркиваете: умные руки не менее важны для магистранта, чем светлая голова. Почему?

– Возьму для иллюстрации поисковое исследование по разработке новых подходов к лечению сахарного диабета. Это экспериментальная работа на животных. Не месяц и не два ушло на то, чтобы научиться выделять бета-клетки из лабораторного животного. Тоненькой иглой-бабочкой пройти через желчный пузырь, попасть в поджелудочную железу, вымыть ее клетки. Потом забрать, освободить от соединительной ткани, поместить в капсулы. Год, чтобы выйти на эксперимент.

Из этих навыков слагается успех в науке, без них толку не будет. Или другой пример. Мы постоянно говорим о развитии персонифицированной терапии. Она позволяет спасать жизни миллионов пациентов благодаря принципу индивидуального подхода к лечению.

И тут от качества проведенного анализа, полученного биомедицинского клеточного продукта зависит человеческая жизнь. Чье-то здоровье и благополучие. Хотя возможны варианты: например, биоинформационный анализ, предполагающий работу за компьютером.

– Правда ли, что XXI век станет веком биологии? Почему?

– Именно от представителей этой науки будет зависеть прогресс во всех остальных областях. Неслучайно перед российскими медиками и биологами поставлена задача к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до восьмидесяти лет. Это означает, что здравоохранение будет развиваться в сторону персонифицированных подходов к терапии в том числе. А они основаны на знаниях в области молекулярной биологии, генетики, иммунологии.

– Как удалось в рамках института собрать такое количество научно-исследовательских лабораторий?

– Дело в том, что мощнейший толчок БФУ им.И.Канта получил, когда стал федеральным университетом. Реализована стратегия качественного переоснащения и модернизации вуза. На этой волне мне удалось воплотить проект своей мечты – создать учебную лабораторию иммунологии и клеточных технологий. Место, где студенты могут работать и ошибаться безопасно.

В нашем здании расположен ряд мощных современных лабораторий – геномики микроорганизмов, молекулярно-генетических технологий, нейробиологии и медицинской физики, синтетической биологии. Плюс две лаборатории, которые физически не поместились, приютил Научно-технологический парк "Фабрика". Выбор велик.

Старшеклассники предпочитают посещать немного развлекательные, но вполне серьезные лаборатории, оборудованные в рамках "Кванториума" и "Инновариума". При институте работает Школа одаренных детей. Комендант говорит, что устал выносить производственный мусор после юных экспериментаторов. Я считаю это очень позитивным отзывом на нашу работу.

- Трудно найти себя начинающему исследователю?

– Даже психологически очень нелегко. Это же по большому счету выбор дальнейшей жизни. Надо попасть в точку, время летит очень быстро. Вспомните картину Ивана Крамского "Христос в пустыне", она в Третьяковке висит. Это почти не отраженный в Библии эпизод. Сказано, что он ушел в пустыню и бродил сорок дней перед тем как явиться в Иерусалим, чтобы взойти на Голгофу. Помните? Низкий горизонт, сидит человек и думает, куда ему идти и с кем. Это самый трудный вопрос.