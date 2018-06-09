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Университетская наука

Эксперт: "век биологии" продлит жизнь людей до 80 лет

16:0409.06.2018
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© Depositphotos / Taras MalyarevichПара старшего возрастаПара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich

Для чего первокурсникам разрешено придумывать собственное расписание занятий? Какие сферы применения своих способностей они предпочитают? Почему XXI век станет веком персонифицированных генетических технологий? Об этом, а также об особенностях подготовки биоинженеров и современных требованиях к ним корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказал руководитель магистерской программы "Клеточные и молекулярные технологии", исполняющий обязанности директора Института живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта Андрей Гончаров.

– Андрей Геннадьевич, вы руководитель недавно созданной магистерской программы "Клеточные и молекулярные технологии". И, более того, ее инициатор. Расскажите о замысле, основных целях этого инновационного проекта?

– Ценность выпускника на рынке труда определяется в наш век достаточно просто и прагматично. Владеешь методикой проточной цитометрии – тебе одна цена, освоил еще метод секвенирования – другая. Умеешь проводить иммуноферментный анализ, определять те или иные биологические субстраты – третья.

Поэтому при создании магистратуры мы ориентировались на идею, так сказать, технологического минимума. Хотелось гарантированно заложить в ее программу теорию и практику: освоение современных и практически полезных методов клеточной и молекулярной биологии. Чтобы выигрывали все – и магистрант, и отрасль, и работодатель, и наш университет.

Старались уйти от избыточного теоретизирования, сознательно увеличив удельный вес практических и лабораторных занятий. Хотя теоретические занятия по специальным предметам и общеобразовательные лекции по философии, английскому языку никуда не делись, конечно. Их место в программе предусмотрено ФГОС по направлению магистратуры.

Разработали специальный курс "Введение в лабораторное дело". Потому что не одни, скажем, биологи или химики продолжают у нас образование. Это могут быть лица, закончившие бакалавриат по разным направлениям. Здесь осваивают навыки работы с реактивами, стерильной работы, эксплуатации аналитической аппаратуры. Только после того как осваиваешь "базу", начинаешь получать приличные результаты.

– Правда ли, что первокурсникам Института живых систем разрешено сверх обязательного расписания ходить по "чужим" семинарам и аудиториям? В чем смысл?

– Первые два-три месяца новобранцы слушают достаточно общие курсы обо всем понемножку. Так что, действительно, чтобы ускорить процесс вживания в учебу и научную жизнь института, мы предлагаем им активный поиск себя в открытом расписании занятий, проектов, экспериментов.

И так не только в магистратуре, но и на специалитете и бакалавриате. Учебный план позволяет в течение полутора лет свободно перевестись с химии на биологию или с биологии на биоинженерию. Все это помогает выбрать базовую лабораторию, научного руководителя. И начать самым интенсивным образом осваивать методики по выбранному направлению.

– Какие же сферы "применения себя" предпочитают начинающие магистранты?

– А это у каждого по-разному. Кто-то "уходит" в поиск новых биоматериалов для последующего устранения дефектов костной и хрящевой ткани. Кто-то методами молекулярной решает проблемы популяционной генетики. Третьего увлекают причины генетических заболеваний и старения. 
Направлений для исследования достаточно. Главное, есть мощная научная база, замечательные специалисты.

– Из одного выступления в другое вы подчеркиваете: умные руки не менее важны для магистранта, чем светлая голова. Почему?

– Возьму для иллюстрации поисковое исследование по разработке новых подходов к лечению сахарного диабета. Это экспериментальная работа на животных. Не месяц и не два ушло на то, чтобы научиться выделять бета-клетки из лабораторного животного. Тоненькой иглой-бабочкой пройти через желчный пузырь, попасть в поджелудочную железу, вымыть ее клетки. Потом забрать, освободить от соединительной ткани, поместить в капсулы. Год, чтобы выйти на эксперимент.

Из этих навыков слагается успех в науке, без них толку не будет. Или другой пример. Мы постоянно говорим о развитии персонифицированной терапии. Она позволяет спасать жизни миллионов пациентов благодаря принципу индивидуального подхода к лечению.

И тут от качества проведенного анализа, полученного биомедицинского клеточного продукта зависит человеческая жизнь. Чье-то здоровье и благополучие. Хотя возможны варианты: например, биоинформационный анализ, предполагающий работу за компьютером.

– Правда ли, что XXI век станет веком биологии? Почему?

– Именно от представителей этой науки будет зависеть прогресс во всех остальных областях. Неслучайно перед российскими медиками и биологами поставлена задача к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до восьмидесяти лет. Это означает, что здравоохранение будет развиваться в сторону персонифицированных подходов к терапии в том числе. А они основаны на знаниях в области молекулярной биологии, генетики, иммунологии.

– Как удалось в рамках института собрать такое количество научно-исследовательских лабораторий?

– Дело в том, что мощнейший толчок БФУ им.И.Канта получил, когда стал федеральным университетом. Реализована стратегия качественного переоснащения и модернизации вуза. На этой волне мне удалось воплотить проект своей мечты – создать учебную лабораторию иммунологии и клеточных технологий. Место, где студенты могут работать и ошибаться безопасно.

В нашем здании расположен ряд мощных современных лабораторий – геномики микроорганизмов, молекулярно-генетических технологий, нейробиологии и медицинской физики, синтетической биологии. Плюс две лаборатории, которые физически не поместились, приютил Научно-технологический парк "Фабрика". Выбор велик.

Старшеклассники предпочитают посещать немного развлекательные, но вполне серьезные лаборатории, оборудованные в рамках "Кванториума" и "Инновариума". При институте работает Школа одаренных детей. Комендант говорит, что устал выносить производственный мусор после юных экспериментаторов. Я считаю это очень позитивным отзывом на нашу работу.

- Трудно найти себя начинающему исследователю?

– Даже психологически очень нелегко. Это же по большому счету выбор дальнейшей жизни. Надо попасть в точку, время летит очень быстро. Вспомните картину Ивана Крамского "Христос в пустыне", она в Третьяковке висит. Это почти  не отраженный в Библии эпизод. Сказано, что он ушел в пустыню и бродил сорок дней перед тем как явиться в Иерусалим, чтобы взойти на Голгофу. Помните? Низкий горизонт, сидит человек и думает, куда ему идти и с кем. Это самый трудный вопрос.

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