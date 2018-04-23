Ковальчук: путь в журналистику может начинаться и с науки

Президент НИЦ "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук провел занятия в Международном детском центре "Артек" в рамках сетевого образовательного модуля, посвященного естественным наукам, а также ответил на вопросы ребят из лагеря "Янтарный" в медиакампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня".

- Михаил Валентинович, ваша основная специальность — физика, но с 2010 года Вы также ведете научно-популярную передачу "Истории из будущего" на "Пятом канале". Как Вы пришли к работе на телевидении?

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров Эксперимент во главе науки: как изучают физику в "Артеке" - Хочу сразу сказать, что я именно физик, а не тележурналист. Просто когда-то журналисты телеканала "Культура" рассказали мне о планах снять 10 сюжетов о науке, и попросили моего совета. Я объяснил, как им стоит снимать, с кем лучше поговорить, кого пригласить. С экспертами по просьбе журналистов уже разговаривал я.

В результате все 10 передач на "Культуре" получились крайне удачными, и меня пригласили ведущим на "Первый канал", а дальше я втянулся.

Так как у меня достаточно много работы, то на запись четырех передач для программы "Истории из будущего", которую показывают каждое воскресенье, трачу один день в месяц. Но я полноценно использую это время: разбираюсь в интересующем меня вопросе, приглашаю интересных людей. Так и получается познавательная передача.

- Как Вы думаете, ребятам, которые хотят заниматься научной журналистикой, необходимо будет получать дополнительное научное образование или достаточно читать научные журналы?

— Вообще можете быть физиком, биологом, ученым любой специальности, и, если у вас есть творческая жилка, то можете с этой научной базой стать журналистом. Еще один вариант — получить высшее образование журналиста, а журналистов учат работать с научной информацией, и часто этого достаточно. К слову, несколько лет назад в МГИМО было создано специальное подразделение — "Высшая школа научной журналистики".

- Как Вы считаете, какое финансирование лучше подходит науке, государственное или частное?

- Наука, получение фундаментальных знаний, может оплачиваться только государством. А умное богатое государство – это то государство, которое поддерживает фундаментальную науку. Вот, к примеру, ядерное оружие, ядерные технологии… Разве они были бы созданы, если бы советская власть в тридцатые годы прошлого века не поддерживала секретные разработки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе? Даже во времена нищеты, когда многие люди жили в землянках, государство занималось развитием фундаментальной науки, физики, казалось бы совершенно никому тогда не нужной.

Получение новых знаний, которые лягут в основу технологий, это обязанность государства. Но необходимо также привлекать корпорации и бизнес (причем неважно — частный или государственный), чтобы фундаментальные знания превращать в технологии. Поэтому важно правильное сочетание государственного и частного финансирования. Хотя многие ученые, которые помнят, что раньше за все платило государство, не понимают, причем тут частный бизнес.

Вот простой пример. Собрали небывалый, огромный урожай зерна, 136 млн тонн! Раньше мы покупали хлеб, а теперь смогли полностью покрыть свои "внутренние потребности", и даже продали зерно другим странам. Но у нас еще остаются невостребованными десятки миллионов тонн. И эту проблему можно решить. Как вариант — построить завод, на котором все оставшееся зерно перегнать в глюкозный сироп. Его легко хранить. А дальше нужно оборудовать еще пару маленьких заводов, и там из глюкозного сиропа получать лизин, аминокислоты, витамины, антибиотики, стоимость которых значительно больше изначальной цены на зерно. Раньше этим занималась власть, а теперь пришло время использовать бизнес.

Одним словом, наука должна получать средства от государства плюс средства от бизнес-деятельности. И тогда мы добьемся успеха.

- Как Вы считаете, существует ли жизнь на других планетах?

— С точки зрения статистики, наверняка. Вселенная безгранична, у нее нет ни начала, ни конца, поэтому очевидно, что раз есть жизнь на Земле, то и в другом месте она должна где-то быть. Правда, представить себе такой бесконечный мир с нашей ограниченной точки зрения невозможно. Но, несмотря на это, я думаю, что внеземная жизнь где-нибудь существует.