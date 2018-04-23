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Университетская наука

Ковальчук: путь в журналистику может начинаться и с науки

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (17)
17:5823.04.2018
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© Фото : Елизавета ПавловаПрезидент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук в Международном детском центре АртекПрезидент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук в Международном детском центре Артек
© Фото : Елизавета Павлова

Президент НИЦ "Курчатовский институт", член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук провел занятия в Международном детском центре "Артек" в рамках сетевого образовательного модуля, посвященного естественным наукам, а также ответил на вопросы ребят из лагеря "Янтарный" в медиакампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня".

- Михаил Валентинович, ваша основная специальность — физика, но с 2010 года Вы также ведете научно-популярную передачу "Истории из будущего" на "Пятом канале". Как Вы пришли к работе на телевидении?

Участница экпериментариума Виктория Счастливцева
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров
Эксперимент во главе науки: как изучают физику в "Артеке"
- Хочу сразу сказать, что я именно физик, а не тележурналист. Просто когда-то журналисты телеканала "Культура" рассказали мне о планах снять 10 сюжетов о науке, и попросили моего совета. Я объяснил, как им стоит снимать, с кем лучше поговорить, кого пригласить. С экспертами по просьбе журналистов уже разговаривал я.

В результате все 10 передач на "Культуре" получились крайне удачными, и меня пригласили ведущим на "Первый канал", а дальше я втянулся.
Так как у меня достаточно много работы, то на запись четырех передач для программы "Истории из будущего", которую показывают каждое воскресенье, трачу один день в месяц. Но я полноценно использую это время: разбираюсь в интересующем меня вопросе, приглашаю интересных людей. Так и получается познавательная передача.

- Как Вы думаете, ребятам, которые хотят заниматься научной журналистикой, необходимо будет получать дополнительное научное образование или достаточно читать научные журналы?

— Вообще можете быть физиком, биологом, ученым любой специальности, и, если у вас есть творческая жилка, то можете с этой научной базой стать журналистом. Еще один вариант — получить высшее образование журналиста, а журналистов учат работать с научной информацией, и часто этого достаточно. К слову, несколько лет назад в МГИМО было создано специальное подразделение — "Высшая школа научной журналистики".

- Как Вы считаете, какое финансирование лучше подходит науке, государственное или частное?

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума РАН и учёного совета НИЦ Курчатовский институт. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин надеется, что Курчатовский институт и РАН добьются научных прорывов
- Наука, получение фундаментальных знаний, может оплачиваться только государством. А умное богатое государство – это то государство, которое поддерживает фундаментальную науку. Вот, к примеру, ядерное оружие, ядерные технологии… Разве они были бы созданы, если бы советская власть в тридцатые годы прошлого века не поддерживала секретные разработки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе? Даже во времена нищеты, когда многие люди жили в землянках, государство занималось развитием фундаментальной науки, физики, казалось бы совершенно никому тогда не нужной.

Получение новых знаний, которые лягут в основу технологий, это обязанность государства. Но необходимо также привлекать корпорации и бизнес (причем неважно — частный или государственный), чтобы фундаментальные знания превращать в технологии. Поэтому важно правильное сочетание государственного и частного финансирования. Хотя многие ученые, которые помнят, что раньше за все платило государство, не понимают, причем тут частный бизнес.

Директор МДЦ Артек Алексея Каспржака с воспитанниками
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Каспржак: чтобы добиться успеха, нужно достичь предела возможностей
Вот простой пример. Собрали небывалый, огромный урожай зерна, 136 млн тонн! Раньше мы покупали хлеб, а теперь смогли полностью покрыть свои "внутренние потребности", и даже продали зерно другим странам. Но у нас еще остаются невостребованными десятки миллионов тонн. И эту проблему можно решить. Как вариант — построить завод, на котором все оставшееся зерно перегнать в глюкозный сироп. Его легко хранить. А дальше нужно оборудовать еще пару маленьких заводов, и там из глюкозного сиропа получать лизин, аминокислоты, витамины, антибиотики, стоимость которых значительно больше изначальной цены на зерно. Раньше этим занималась власть, а теперь пришло время использовать бизнес.

Одним словом, наука должна получать средства от государства плюс средства от бизнес-деятельности. И тогда мы добьемся успеха.

- Как Вы считаете, существует ли жизнь на других планетах?

— С точки зрения статистики, наверняка. Вселенная безгранична, у нее нет ни начала, ни конца, поэтому очевидно, что раз есть жизнь на Земле, то и в другом месте она должна где-то быть. Правда, представить себе такой бесконечный мир с нашей ограниченной точки зрения невозможно. Но, несмотря на это, я думаю, что внеземная жизнь где-нибудь существует.

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