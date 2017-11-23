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Университетская наука

МИФИ: неизвестный архив ядерного университета

09:0723.11.2017
(обновлено: 09:08 23.11.2017)
0410
Первый пуск ядерного реактора ИРТ-2000 в МИФИ
Сотрудники мюонной лаборатории МИФИ настраивают ионизационный калориметр
Сотрудники МИФИ обсуждают с космонавтами методику работы с гамма-телескопом
Доцент кафедры ядерной физики МИФИ А.А. Поляков запускает разработанный для Кубы подкритический стенд
Компактный транзисторный телевизор «Малахит», 1964 год
Персональный аналоговый компьютер АВК-6, 1976 год
Блок бортовой цифровой вычислительной машины для определения момента сброса атомной бомбы, 1957 год
Молекулярный квантовый генератор (мазер).
Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов
Батизонд «Кальмар»
Ежегодный шуточный ритуал посвящения в студенты МИФИ, 1970-е годы
Первый номер университетской газеты МИФИ Инженер-физик, 1960 г.
© Фото из архива НИЯУ МИФИПервый пуск ядерного реактора ИРТ-2000 в МИФИ (26 мая 1967 года). Исследовательский Реактор Типовой, проектной тепловой мощностью 2000 кВт, уже 50 лет используется учеными университета в исследованиях в области физики реакторов, нейтронной физики, радиационной физики полупроводников и диэлектриков, радиационного материаловедения, ядерной физики и медицинской физики.Первый пуск ядерного реактора ИРТ-2000 в МИФИ
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Первый пуск ядерного реактора ИРТ-2000 в МИФИ (26 мая 1967 года). Исследовательский Реактор Типовой, проектной тепловой мощностью 2000 кВт, уже 50 лет используется учеными университета в исследованиях в области физики реакторов, нейтронной физики, радиационной физики полупроводников и диэлектриков, радиационного материаловедения, ядерной физики и медицинской физики.
© Фото из архива НИЯУ МИФИНастройка ионизационного калориметра сотрудниками МИФИ (1964 год). Вес "железа" составлял 40 тонн, поэтому процесс создания и монтажа калориметра проходил под лозунгом, закрепленном под потолком круглого лабораторного зала: «Физик должен работать физически!»Сотрудники мюонной лаборатории МИФИ настраивают ионизационный калориметр
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Настройка ионизационного калориметра сотрудниками МИФИ (1964 год). Вес "железа" составлял 40 тонн, поэтому процесс создания и монтажа калориметра проходил под лозунгом, закрепленном под потолком круглого лабораторного зала: «Физик должен работать физически!»
© Фото из архива НИЯУ МИФИВ 1977 году сотрудниками МИФИ был разработан малогабаритный гамма-телескоп "Елена-Ф", предназначенный для регистрации потоков гамма-квантов и электронов с высокой энергией в околоземном космическом пространстве и верхних слоях атмосферы. В 1979 году телескоп был доставлен на орбиту.Сотрудники МИФИ обсуждают с космонавтами методику работы с гамма-телескопом
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
В 1977 году сотрудниками МИФИ был разработан малогабаритный гамма-телескоп "Елена-Ф", предназначенный для регистрации потоков гамма-квантов и электронов с высокой энергией в околоземном космическом пространстве и верхних слоях атмосферы. В 1979 году телескоп был доставлен на орбиту.
© Фото из архива НИЯУ МИФИДоцент кафедры ядерной физики МИФИ А.А. Поляков (крайний слева) в присутствии руководства Республики Куба запускает разработанный для страны подкритический стенд (1968 год).Доцент кафедры ядерной физики МИФИ А.А. Поляков запускает разработанный для Кубы подкритический стенд
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Доцент кафедры ядерной физики МИФИ А.А. Поляков (крайний слева) в присутствии руководства Республики Куба запускает разработанный для страны подкритический стенд (1968 год).
© Фото из архива НИЯУ МИФИСотрудник МИФИ Габриэль Николаевич Алексаков показывает советскому полярнику Э.Т. Кренкелю разработанный им компактный транзисторный телевизор "Малахит" (1964 год). "Малахит" не стал эпохой в ряду промышленного потребительского товара, однако он помог преодолеть стереотип мышления типа "можно-нельзя", чем и интересен для истории отечественной электроники.Компактный транзисторный телевизор «Малахит», 1964 год
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Сотрудник МИФИ Габриэль Николаевич Алексаков показывает советскому полярнику Э.Т. Кренкелю разработанный им компактный транзисторный телевизор "Малахит" (1964 год). "Малахит" не стал эпохой в ряду промышленного потребительского товара, однако он помог преодолеть стереотип мышления типа "можно-нельзя", чем и интересен для истории отечественной электроники.
© Фото из Музея истории НИЯУ МИФИПерсональный аналоговый компьютер АВК-6. Комплекс разработан в студенческом конструкторском бюро по автоматике (СКИБ-А) МИФИ в 1976 году и представляет последнюю серию отечественных аналоговых ЭВМ, позволяющих моделировать динамические процессы. Фрунзенским и Киевским заводами было изготовлено 3 000 экземпляров АВК, которые затем использовались в лабораториях более 200 учебных заведений СССР.Персональный аналоговый компьютер АВК-6, 1976 год
© Фото из Музея истории НИЯУ МИФИ
Персональный аналоговый компьютер АВК-6. Комплекс разработан в студенческом конструкторском бюро по автоматике (СКИБ-А) МИФИ в 1976 году и представляет последнюю серию отечественных аналоговых ЭВМ, позволяющих моделировать динамические процессы. Фрунзенским и Киевским заводами было изготовлено 3 000 экземпляров АВК, которые затем использовались в лабораториях более 200 учебных заведений СССР.
© Фото из Музея истории НИЯУ МИФИБлок ЦВМ для определения момента сброса атомной бомбы с высоты не менее 20 км был разработан коллективом лаборатории НИС-1 кафедры управляющих и специализированных вычислительных машин под руководством профессора Ф.В. Майорова.Блок бортовой цифровой вычислительной машины для определения момента сброса атомной бомбы, 1957 год
© Фото из Музея истории НИЯУ МИФИ
Блок ЦВМ для определения момента сброса атомной бомбы с высоты не менее 20 км был разработан коллективом лаборатории НИС-1 кафедры управляющих и специализированных вычислительных машин под руководством профессора Ф.В. Майорова.
© Фото из Музея истории НИЯУ МИФИВ 1955 году советские физики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров создали первый в СССР экспериментальный молекулярный квантовый генератор (мазер), который стал прообразом всех современных лазеров. В 1964 году за "фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе", Басову и Прохорову была присуждена Нобелевская премия по физике.Молекулярный квантовый генератор (мазер).
© Фото из Музея истории НИЯУ МИФИ
В 1955 году советские физики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров создали первый в СССР экспериментальный молекулярный квантовый генератор (мазер), который стал прообразом всех современных лазеров. В 1964 году за "фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе", Басову и Прохорову была присуждена Нобелевская премия по физике.
© Фото из архива НИЯУ МИФИЛауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, выпускник МИФИ 1950 г., со студентами, 1960-е годы.Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, выпускник МИФИ 1950 г., со студентами, 1960-е годы.
© Экспонат музея истории НИЯУ МИФИПервый в стране многоканальный зонд с бесконтактной связью разработан и изготовлен в МИФИ в 1971 году. Он был предназначен для измерения гидрофизических параметров океана методом вертикального зондирования.Батизонд «Кальмар»
© Экспонат музея истории НИЯУ МИФИ
Первый в стране многоканальный зонд с бесконтактной связью разработан и изготовлен в МИФИ в 1971 году. Он был предназначен для измерения гидрофизических параметров океана методом вертикального зондирования.
© Фото из архива НИЯУ МИФИЕжегодный шуточный ритуал посвящения в студенты МИФИ. Является традицией университета. Первокурсники должны принести клятву, споткнуться о "порог знаний", прикоснуться к одному из предметов, соответствующих выбранной специальности (радиолампа, микросхема, половина гири и т.п.). Лишь после этого, по легенде, первокурсники становятся полноправными членами большого и дружного коллектива мифистов.Ежегодный шуточный ритуал посвящения в студенты МИФИ, 1970-е годы
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Ежегодный шуточный ритуал посвящения в студенты МИФИ. Является традицией университета. Первокурсники должны принести клятву, споткнуться о "порог знаний", прикоснуться к одному из предметов, соответствующих выбранной специальности (радиолампа, микросхема, половина гири и т.п.). Лишь после этого, по легенде, первокурсники становятся полноправными членами большого и дружного коллектива мифистов.
© Фото из архива НИЯУ МИФИПервый номер университетской газеты МИФИ "Инженер-физик" (1960 год). Первый номер стоил 10 копеек. Деньги за газету брали вплоть до конца ХХ века. Во второй половине 90-х годов в холле главного корпуса вместе с пачкой газет стоял ящик, куда надо было класть рубль за экземпляр газеты. 28 октября 1998 года сентябрьский номер газеты «Инженер-физик» был доставлен на борт космической станции «Мир», где в это время совершал космический полет выпускник МИФИ, космонавт-исследователь Сергей Авдеев.Первый номер университетской газеты МИФИ Инженер-физик, 1960 г.
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Первый номер университетской газеты МИФИ "Инженер-физик" (1960 год). Первый номер стоил 10 копеек. Деньги за газету брали вплоть до конца ХХ века. Во второй половине 90-х годов в холле главного корпуса вместе с пачкой газет стоял ящик, куда надо было класть рубль за экземпляр газеты. 28 октября 1998 года сентябрьский номер газеты «Инженер-физик» был доставлен на борт космической станции «Мир», где в это время совершал космический полет выпускник МИФИ, космонавт-исследователь Сергей Авдеев.
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В год 75-летия Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" медиагруппа "Россия сегодня" представляет фотоленту, в которую вошли уникальные кадры о работе инженеров-физиков. Многие из фотографий этой фотоленты вообще не должны были быть сделаны – Московский инженерно-физический институт, изначально созданный как Институт боеприпасов, многие годы существовал фактически в режиме секретности, что исключало проведение фотосъемок на значительной части его территории. Многие сотрудники МИФИ были засекречены, как участники советского атомного проекта.

 

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