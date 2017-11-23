МИФИ: неизвестный архив ядерного университета

В год 75-летия Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" медиагруппа "Россия сегодня" представляет фотоленту, в которую вошли уникальные кадры о работе инженеров-физиков. Многие из фотографий этой фотоленты вообще не должны были быть сделаны – Московский инженерно-физический институт, изначально созданный как Институт боеприпасов, многие годы существовал фактически в режиме секретности, что исключало проведение фотосъемок на значительной части его территории. Многие сотрудники МИФИ были засекречены, как участники советского атомного проекта.