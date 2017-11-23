МИФИ: неизвестный архив ядерного университета

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Первый номер университетской газеты МИФИ "Инженер-физик" (1960 год). Первый номер стоил 10 копеек. Деньги за газету брали вплоть до конца ХХ века. Во второй половине 90-х годов в холле главного корпуса вместе с пачкой газет стоял ящик, куда надо было класть рубль за экземпляр газеты. 28 октября 1998 года сентябрьский номер газеты «Инженер-физик» был доставлен на борт космической станции «Мир», где в это время совершал космический полет выпускник МИФИ, космонавт-исследователь Сергей Авдеев.