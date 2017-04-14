Эксперты: вузы РФ обогнали РАН по числу публикаций в ведущих журналах

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Университеты обогнали Российскую академию наук по числу публикаций в ведущих мировых журналах", – заявил директор Наукометрического центра НИУ ВШЭ Иван Стерлигов на Московском международном салоне образования 2017. Мнение эксперта прозвучало в ходе панельной дискуссии "Образование и наука в зеркале рейтингов", в которой приняли участие признанные как в России, так и за рубежом эксперты в области разработки рейтингов.

Участники дискуссии подчеркнули положительную роль рейтингов для развития российской науки.

По мнению директора Наукометрического центра НИУ ВШЭ Ивана Стерлигова, после того как рейтинги пять лет назад активно ворвались в жизнь отечественной высшей школы, вузы серьезно изменились. Таким образом, а также за счет концентрации ресурсов в рамках проекта 5 – 100, удалось достичь сдвига фокуса исследований с академических институтов РАН на вузы.

"Практически никто из экспертов внутри страны не верил, что рывок в этой сфере будет настолько ощутимым", – отметил участник дискуссии.

Независимо от того, вошел региональный университет в топ престижного рейтинга или нет, местные компании все равно будут работать с его выпускниками, полагает заведующий лабораторией наукометрии Уральского федерального университета Марк Акоев.

"Просто потому, что работодатели предпочитают сотрудничать со структурами, которые им уже знакомы", – пояснил он, добавив, что "питомцы Оксфорда и Кембриджа пока трудоустраиваться на уральские предприятия не спешат".

Работодателю интересны выпускники, преуспевшие в практической обкатке и реальном применении своих аудиторных знаний. Но все ли рейтинги и так ли полно отражают этот важнейший показатель деятельности университета? Спикер считает, что рейтинг показывает лишь в какой из моделей оценки, принятой его составителями за основу, вуз выглядит лучше или хуже.

Спрос на высшее образование в современных условиях растет во всех странах мира, полагает проректор Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина Сергей Большаков. Спикер отметил, что 63 процента студентов на образовательном рынке РФ, по данным исследований, выбирают вуз с учетом строчки, которую он занимает в мировых оценочных таблицах.



