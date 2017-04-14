Эксперты: вузы РФ обогнали РАН по числу публикаций в ведущих журналах

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Университеты обогнали Российскую академию наук по числу публикаций в ведущих мировых журналах", – заявил директор Наукометрического центра НИУ ВШЭ Иван Стерлигов на Московском международном салоне образования 2017. Мнение эксперта прозвучало в ходе панельной дискуссии "Образование и наука в зеркале рейтингов", в которой приняли участие признанные как в России, так и за рубежом эксперты в области разработки рейтингов.
Участники дискуссии подчеркнули положительную роль рейтингов для развития российской науки.
"Практически никто из экспертов внутри страны не верил, что рывок в этой сфере будет настолько ощутимым", – отметил участник дискуссии.
"Просто потому, что работодатели предпочитают сотрудничать со структурами, которые им уже знакомы", – пояснил он, добавив, что "питомцы Оксфорда и Кембриджа пока трудоустраиваться на уральские предприятия не спешат".
Спрос на высшее образование в современных условиях растет во всех странах мира, полагает проректор Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина Сергей Большаков. Спикер отметил, что 63 процента студентов на образовательном рынке РФ, по данным исследований, выбирают вуз с учетом строчки, которую он занимает в мировых оценочных таблицах.