Ректор МИСиС о рейтинге QS: укрепились за счет наукометрических показателей

МОСКВА, 8 июн ‒ РИА Новости. Ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова полагает, что укрепление позиций вуза в рейтинге QS World University Rankings 2017/2018, связано с улучшением уровня цитирования и ростом количества качественных публикаций. По сравнению с результатами прошлого года показатель цитируемости НИТУ "МИСиС" в рейтинге вырос почти в 3 раза.
"Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил в четверг, 8 июня русскоязычную версию двенадцатого международного рейтинга лучших университетов ‒ QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS.
В топ-200 двенадцатого рейтинга лучших вузов мира по версии QS вошел только один российский университет, МГУ им. Ломоносова. Полная версия рейтинга включает более 959 учебных заведений, в том числе 24 российских вуза. Большинство из них продемонстрировало положительную динамику.
"Наш университет постоянно укрепляет свои позиции в QS World University Rankings: начиная с 2014 года, НИТУ "МИСиС" поднялся на 250 пунктов рейтинга, ни разу не показав отрицательной динамики", ‒ отметила Алевтина Черникова, напомнив, что в 2016 году вуз продемонстрировал самую высокую динамику среди отечественных университетов, поднявшись сразу на 100 позиций. По итогам рейтинга QS этого года университет вновь улучшил свои показатели, заняв место в категории "501-550".
По ее мнению, наибольшее влияние на улучшение позиций оказали наукометрические показатели. "Это результат успешной научно-исследовательской деятельности университета: у нас стартовали несколько масштабных научных проектов уровня Mega Sience, созданы 27 современных лабораторий и 3 инжиниринговых центра, где работают ведущие ученые из России и из-за рубежа", ‒ подчеркнула ректор, добавив, что при публикации результатов исследований вуз делает ставку не на количество, а на качество статей, ориентируясь на журналы с высоким импакт-фактором.
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В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.