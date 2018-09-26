Кто такие соотечественники и как они могут поступить в российский вуз

У соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с российским законодательством, есть определенные привилегии и льготы. Одна из таких льгот — право получить высшее образование на территории РФ. О том, кто может называться соотечественником и как ему стать студентом в России, читайте в справке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

Соотечественники – люди и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства.

Соотечественники могут поступать в вузы, сдав по своему усмотрению:

1. единый государственный экзамен (ЕГЭ)

либо

2. внутренние вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (без предъявления результатов ЕГЭ).

Как сдать ЕГЭ соотечественнику

Ежегодно Рособрнадзором утверждается перечень пунктов проведения ЕГЭ, расположенных за пределами Российской Федерации (школы МИД России, школы Минобороны России, школы ФСБ России, школы Министерства просвещения и прочее). Местами регистрации заявлений для участия в ЕГЭ за рубежом являются данные пункты проведения экзаменов.

Подать заявление об участии в ЕГЭ можно до 1 февраля включительно в места регистрации.

Соотечественники также имеют право сдавать ЕГЭ и на территории Российской Федерации. Выбор субъекта Российской Федерации для сдачи ЕГЭ определяется самостоятельно. Места регистрации заявлений для участия в ЕГЭ в этом случае устанавливается региональными государственными органами управления образованием. Информация о местах регистрации заявлений ежегодно размещается на официальных сайтах органов.

При подаче заявления на прохождение экзамена соотечественнику нужно предъявить:

• документ, удостоверяющий личность участника (при подаче заявления участником ЕГЭ) или документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя (при подаче ими заявления);

• оригиналы документов об образовании или справку из образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году;

• заверенный перевод с иностранного языка документа об образовании.

Как сдать вступительные экзамены в вуз соотечественнику

Перечень вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно по каждому направлению подготовки или специальности, совпадает с перечнем предметов, по которым необходимо предоставить результаты ЕГЭ для поступления в вуз. Перечень, а также программы вступительных испытаний размещаются на официальном сайте каждого вуза.

При поступлении на обучение соотечественник, помимо документов, указанных вузом, должен предоставить (оригиналы или копии) документов, подтверждающих:

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления — для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления — для выходцев (эмигрантов);

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами — для потомков соотечественников;

проживание за рубежом — для всех указанных лиц.

Поступить в вуз по результатам внутренних вступительных испытаний соотечественник может в течение года с момента получения документа об образовании. По истечении этого срока поступление возможно только по результатам ЕГЭ.

Источники:

1. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"

2. Федеральный закон от 24.05.1999 г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4. Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".