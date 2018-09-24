Филиал НИТУ "МИСиС" открылся в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 сен — РИА Новости. Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" открылся в понедельник в узбекском городе Алмалыке Ташкентской области, он принял первых 150 студентов, сообщил представитель министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление об открытии филиала НИТУ "МИСиС" в Алмалыке. Университет стал четвертым российским вузом, открывшим свое отделение в республике.

"В Алмалыке начал работу филиал российского вуза "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", — сказал представитель министерства. По установленной квоте на 2018-2019 учебный год в филиал приняли по очной форме обучения 150 студентов по направлениям, "горное дело", "металлургия" и "автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)".

По данным министерства, к учебному процессу наряду с отечественными специалистами привлечен высококвалифицированный преподавательский состав из России, имеющий многолетний опыт педагогической деятельности в ведущих вузах РФ и зарубежных стран.

"Обучение в филиале будет осуществляться по учебным планам и программам, утвержденным "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана", — добавил собеседник агентства. Отделения "МИСиС" будут открыты в зданиях Навоийского государственного горного института в Алмалыке и Алмалыкского промышленного профессионального колледжа, которые оснастили современным учебным и лабораторным оборудованием.

По данным посольства РФ в республике, в России обучаются 23 тысячи студентов из Узбекистана, а в Ташкенте работают филиалы еще трех российских вузов — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. В 2017 году 5,5 тысячи узбекистанских абитуриентов поступили в различные российские вузы (больше в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом), из них 170 кандидатов — по квоте правительства России после сдачи экзаменов на базе Российского центра науки и культуры в Ташкенте.