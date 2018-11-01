Торговля дипломами закончилась: ректоры оценили борьбу со слабыми вузами

Экспертное сообщество обсуждает изменение модели аккредитации российских вузов и возможность объединения процедур лицензирования и государственной аккредитации в общую систему оценки качества. Рособрнадзор ведет работу по усилению контроля и надзора за образовательной деятельностью вузов, начиная с 2014 года. Насколько такой подход себя оправдал? Какими должны быть изменения в системе лицензирования и аккредитации? На эти вопросы корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" ответили ректоры крупных российских вузов.

Плоды усиления контроля

Работа Рособрнадзора по сокращению числа неэффективных вузов и филиалов принесла свои плоды, считает ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Михаил Стриханов. "Задачи ужесточения контроля за "слабыми" вузами и лишения лицензий и аккредитации для "недостойных" вузов, в основном, выполнены", — отметил он.

Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров напомнил, сколько критики в обществе еще несколько лет назад вызывала система вузов, их филиалов и представительств. "Наблюдалась полная деградация высшего образования. Люди получали дипломы, но при этом у них было полное отсутствие знаний и компетенций. Понятно, что многие из них не находили работу или работали на должностях, где наличие высшего образования вызывало только удивление — например, охранниками в торговых центрах", — рассказал он.

Грешили выдачей фальшивых дипломов не только частные вузы, но и государственные высшие учебные заведения, отметил ректор Финансового университета. "Можно сказать, что шла активная торговля дипломами. Грустно было читать, что, многие страны (например, Индия), которые когда-то гордились, что их граждане получали высшее образование у нас, перестали принимать на работу выпускников российских вузов без предварительной аттестации и переобучения", — сообщил Михаил Эскиндаров.

Он добавил, что в ходе войны за качество образования в России могли быть и потерпевшие. "Чаще всего вспоминают так называемую "Шанинку" и Европейский университет в Санкт- Петербурге. Все вузы равны, но некоторым хочется быть равнее", — подчеркнул ректор Финансового университета.

Слабые вузы из системы образования ушли, хотя и не все, считает председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ), ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов.

"Усиление требований к вузам — это правильно, поскольку конкурентоспособность высшего образования в стране в последнее время оставляла желать лучшего. Но хотелось бы, чтобы требования основывались на ясных и четких критериях, которые не менялись бы слишком часто. При этом критерии ежегодного мониторинга деятельности вузов и критерии международных рейтингов обязательно должны пересекаться", — рассказал он.

Эксперт добавил, что система госаккредитации — далеко не самая главная проблема российской высшей школы. И, прежде всего, необходимо выработать критерии оценки вузов, которые должны мотивировать, катализировать вузы на конкурентоспособную на мировом уровне работу.

Какими должны быть изменения?



Ректоры рассказали о том, какими, по их мнению, должны быть изменения в системе лицензирования и аккредитации вузов.

Необходимо перенастроить систему на новые задачи: усилить "непрямой" контроль за вузами и за качеством образования по данным из открытых источников — статистических форм, рейтингов, сайтов вузов и так далее, считает Михаил Стриханов.

"Прямой "очный" контроль надо несколько "дебюрократизировать", направляя внимание на принципиально неприемлемые ситуации, а не на формальные несоответствия, которые надо исправлять по итогам проверки. Целесообразно также предусмотреть различные процедуры аккредитации и лицензирования для ведущих университетов, проводя аккредитацию в основном на основании анализа опубликованных данных, сократив "очный" этап проверки", — предложил ректор НИЯУ МИФИ.

Он также высказался в поддержку формирования образовательных программ различного уровня — базовых, международного уровня и других. К этим программам должны предъявляться разные лицензионные требования и, возможно, разные процедуры лицензирования.

Владимир Зернов считает, что изменения в требованиях к вузам должны носить эволюционный характер. "Сейчас при аккредитации слишком много внимания уделяется инфраструктуре. Каких бы специалистов вуз ни выпускал, если у него плохие учебные корпуса, то — увы. Однако Физтех еще 7-8 лет назад имел крайне плачевное состояние материально-технической базы, при этом выпуская лучших в мире специалистов", — отметил он.

По его мнению, важнее оценивать эффективность работы и эффективность расходования выделяемых ресурсов. "Крайне странная ситуация, когда мы выделяем довольно приличные средства на развитие вузов, а в мировых рейтингах эти вузы уступают тем, кого государство не поддерживает. Например, на конкурсе проекта "5-100" у РосНОУ были высокие показатели наукометрии, но низкие показатели освоения бюджета. На этом основании нас с забега сняли", — рассказал Владимир Зернов.

Лицензирование не равно аккредитации

Михаил Эскиндаров обратил внимание на то, что смысловая нагрузка процедур лицензирования и аккредитации абсолютно разная, поэтому нельзя совмещать эти процедуры.

"В случае прохождения государственной аккредитации цель заключается не просто в выдаче разрешительного документа на ведение образовательной деятельности, а в подтверждении того, что эта деятельность ведется на высококачественном уровне. Таким образом, имеет смысл пересмотреть регламент прохождения процедур лицензирования и государственной аккредитации, чтобы каждая из них была направлена на решение тех целей, о которых заявлено в Законе об образовании", — подчеркнул он.

Эксперт подверг критике предложения некоторых членов экспертного сообщества, направленные на фактический отказ от государственной аккредитации программ и вузов.

"Россия относится к очень небольшому числу стран, где есть государственные образовательные стандарты — требования государства и общества к содержанию и качеству образования. Федеральные государственные образовательные стандарты позволяют в нынешних тяжелых условиях сохранять в стране единое образовательное пространство. Пусть они не идеальны и не все обновлены, но в них отражены требования государства и, в моём понимании, именно государство должно контролировать степень реализации их требований и давать аккредитацию на продолжение образовательной деятельности и выдачу государственных дипломов", — рассказал Михаил Эскиндаров.

Он добавил, что государственный орган, уполномоченный проводить эти процедуры, должен привлекать в экспертные группы представителей ассоциаций работодателей, ведущих вузов, научных учреждений и, в случае необходимости, зарубежных специалистов.

"В вузах ежегодно работают государственные экзаменационные комиссии, определяющие качество подготовки выпускника и его право получить диплом о высшем образовании. И в дипломе первая подпись — председателя комиссии, а затем ректора. Необходимо повысить ответственность этих людей за принимаемые решения. В отличие от аккредитации, ГЭКи проводятся ежегодно и именно от их решений зависит оценка каждодневной деятельности учебного заведения", — отметил ректор Финансового университета.

Он предложил ассоциациям работодателей и руководителям организаций, заинтересованным в качественных работниках, направлять в вузы своих лучших представителей для работы на государственных экзаменах: это принесло бы пользу и работодателям и вузам. "Другими словами, нам надо понять, что для нас важнее: революционные потрясения или великая образованная страна", — заключил Михаил Эскиндаров.