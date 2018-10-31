Пять российских вузов вошли в предметный рейтинг THE по гуманитарным наукам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пять российских вузов попали в рейтинг издания Times Higher Education по направлению "Искусство и гуманитарные науки", говорится на сайте Проекта 5-100.

Британское издание Times Higher Education (THE) 31 октября обнародовало результаты предметного рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки". В рейтинге представлены лучшие университеты мира, осуществляющие подготовку специалистов в области искусства, в том числе театрального, языков, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии.

"Российскую высшую школу в данном предметном рейтинге представляют пять университетов, три из них – участники Проекта 5-100. Казанский федеральный университет, Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" – университеты-участники Проекта 5-100 – входят в топ-250 сильнейших вузов мира по данному направлению подготовки. Российским лидером рейтинга стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (66-я позиция)", — говорится в сообщении.

Также в рейтинге представлен Санкт-Петербургский государственный университет (диапазон 176-200).

Отмечается, что при составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний). Вместе с тем данные индикаторы имеют другие веса с целью учета специфики конкретных научных областей.

Проект 5-100 был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.