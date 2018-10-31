Садовничий: приятно, что МГУ - первый по основным показателям в рейтинге QS

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя лидирующую позицию вуза в рейтинге Quacquarelli Symonds по развивающейся Европе и Центральной Азии, отметил тот факт, что МГУ занял лидирующую позицию по основным критериям — показателю научной репутации и оценке работодателей.

Согласно опубликованному во вторник пятому изданию рейтинга вузов QS по развивающейся Европе и Центральной Азии (EECA QS), МГУ пятый год подряд занимает первую строчку. На втором месте Новосибирский государственный университет.

"Московский университет уверенно занимает высокие позиции в рейтингах топ-100 лучших вузов мира… Нам особенно приятно, что МГУ — первый по основным показателям "научная репутация" и "репутация среди работодателей", а также по эффективности интернет-ресурсов вуза. Большая заслуга в достижении этого успеха – открытость университета глобальном академическом информационном пространстве", — приводит слова Садовничего пресс-служба МГУ.

Рейтинг "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)" был впервые опубликован в 2014 году.