МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Порядка трети вузов рейтинга лучших университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии по версии британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS) являются российскими, первую тройку также занимают вузы РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

В рейтинг университетов мира QS "Восточная Европа и Центральная Азия" 2019 года вошли 300 лучших вузов из 26 стран. Отмечается, что больше всего в рейтинге российских вузов, всего 107 образовательных учреждений, 12 из которых попали в этот список впервые. На втором месте — Турция (46 вузов), затем Казахстан (25) и Польша (24). Также в топ-10 вошли Чехия, Румыния, Украина (по 18 вузов), Венгрия (14), Азербайджан (8).

"Московский государственный университет им. Ломоносова подтвердил свой статус лидера в регионе, за ним снова следует Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет поднялся выше на одну строчку и стал третьим. Таким образом, Россия завоевала три первых места, однако СПбГУ делит бронзу с Карловым университетом (Чехия)" — говорится в сообщении.

Кроме того, МГУ стал первым по показателю "присутствие в интернете" благодаря своей работе по повышению узнаваемости в мире, за ним следуют чешские Карлов университет и Масариков университет.

Несмотря на отличные показатели, исследование показало, что в целом научный вклад российских университетов снижается по сравнению с другими университетами региона: в этом году 73 из 109 российских вузов получили более низкий рейтинг по показателю "индекс цитируемости научной работы".

В ходе анализа компания QS использует десять показателей, которые отражают приоритетные направления и сферы научной деятельности университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В этом году впервые представлен совершенно новый показатель, который отражает многообразие и глубину международного сотрудничества в сфере научных исследований.