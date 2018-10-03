Котюков: внедрение онлайн-лекций должно проходить разумно и аккуратно

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Внедрение онлайн-лекций должно проходить разумно и аккуратно, заявил журналистам министр науки и высшего образования Михаил Котюков, комментируя заявление ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) о том, что вуз планирует отказаться от чтения лекций в пользу онлайн-формата.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на международной образовательной конференции EdCrunch 2018 рассказал, что вуз полностью отказывается от чтения лекций — вместо них преподаватели будут записывать онлайн-курсы.

"Такого категоричного заявления я не слышал. Обсуждается идея внедрения онлайн-составляющей в образовательный процесс – да, такие вопросы мы обсуждаем, есть поручение Дмитрия Анатольевича (Медведева)", — заявил Котюков журналистам.

"Но это все должно делаться очень разумно и аккуратно, взвешенно и там, где это действительно уместно для лучшей доступности качества образования, для вопросов пространственного развития, где-то, может быть, для оптимизации учебного процесса" — пояснил он.

Котюков отметил, что вопрос о полной замене лекций онлайн-курсами никогда не стоял. Он добавил, что часть программ сложно представить в дистанционном варианте, поэтому "это должен быть очень разумный баланс всегда".

"Решений по этому поводу никаких не принято, экспертные мнения по этому поводу разные есть, но мы на площадке все это будем обсуждать осторожно и аккуратно", — отметил он.