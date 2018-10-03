Котюков: внедрение онлайн-лекций должно проходить разумно и аккуратно

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Внедрение онлайн-лекций должно проходить разумно и аккуратно, заявил журналистам министр науки и высшего образования Михаил Котюков, комментируя заявление ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) о том, что вуз планирует отказаться от чтения лекций в пользу онлайн-формата.
"Такого категоричного заявления я не слышал. Обсуждается идея внедрения онлайн-составляющей в образовательный процесс – да, такие вопросы мы обсуждаем, есть поручение Дмитрия Анатольевича (Медведева)", — заявил Котюков журналистам.
"Но это все должно делаться очень разумно и аккуратно, взвешенно и там, где это действительно уместно для лучшей доступности качества образования, для вопросов пространственного развития, где-то, может быть, для оптимизации учебного процесса" — пояснил он.
"Решений по этому поводу никаких не принято, экспертные мнения по этому поводу разные есть, но мы на площадке все это будем обсуждать осторожно и аккуратно", — отметил он.