Постгеномные технологии – общемировой тренд, предполагающий переход от фундаментальных и поисковых исследований генома к разработке и применению новых биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве. Почему работа в этой сфере может считаться профессией будущего? Где и как готовят специалистов этого профиля? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" в преддверии IV Международной научной конференции "Постгеномные технологии: от теории к практике" рассказал проректор по научной работе и информатизации Воронежского государственного университета Василий Попов.
— Василий Николаевич, что такое постгеномные технологии?
Сегодня на основе этих знаний ученые разрабатывают новые подходы к лечению различных заболеваний, к созданию трансгенных организмов. Сочетание новых методов генетики с развитием информационных технологий, которые позволяют обрабатывать огромные массивы данных, – чрезвычайно перспективная связка, с помощью которой в ближайшее время можно будет качественно изменить существующий подход к медицинским и агробиотехнологиям.
— Есть ли перспективы в этой области у молодых людей, которые выбирают сегодня будущую профессию?
— Безусловно. Современная биология – это наука, работающая на стыке нескольких специальностей. Сегодня биологи и биотехнологи пытаются с помощью информационных технологий и классических физико-химических методов решать задачи для медицины и сельскохозяйственных наук. Во всем мире рынок сельскохозяйственных и медицинских технологий очень быстро растет, поэтому грамотные универсальные специалисты чрезвычайно востребованы работодателями. Важно отметить, что даже в условиях мировой конкуренции российские ученые в этой области выглядят очень солидно.
— Где и как готовят специалистов в области постгеномных технологий?
— Такая подготовка ведется в разных вузах по ряду направлений и специальностей. В Московском и Санкт-Петербургском государственных университетах с советского времени существуют признанные в мире классические школы физико-химической биологии. Надо отметить, что МГУ, помимо классической подготовки на биофаке, уже более 15 лет ведется подготовка специалистов на факультете фундаментальной медицины с упором на взаимодействие современной медицины, биологии и геномных технологий.
Это лидеры, но и в целом по России, мы видим нарастающее взаимодействие классических университетов, которые традиционно вели биологическое образование, и медицинских вузов, многих из которых открывают специальности, связанные с медико-биологическими исследованиями. Движение это направлено в первую очередь на совершенствование и развитие новых направлений подготовки специалистов для биомедицины – одного из наиболее приоритетных научных направлений, на которое в мире выделяется больше всего средств. Взаимодействие российских классических университетов и медуниверситетов дает очень интересные консорциумы, которые быстро и эффективно продвигаются как в научных исследованиях, так и в подготовке специалистов.
— Занимается ли Воронежский университет подготовкой специалистов в этой сфере?
— Конечно, мы тоже следуем этому тренду. Три года назад мы начали подготовку специалистов по медицинской биохимии, медицинской кибернетике и медицинской биофизике. Это направление сосредоточено в первую очередь на подготовке врачей-диагностов, которые владеют современным инструментом исследования как генома, так и протеома. Мы даем нашим студентам базовую врачебную подготовку вместе со знаниями в области современных нанобиотехнологий и навыками применения современных инструментов исследования человеческого организма.
— Сегодня распространены представления о том, что всякое вмешательство в геномную структуру – это зло, а генно-модифицированные продукты несут человечеству угрозу. Что бы вы ответили на это?
Поэтому я согласен с тем, что здесь должна быть достаточно жесткая регламентация и независимая оценка последствий. В случае появления доказанных негативных фактов, на применение тех или иных технологий должны вводиться жесткие ограничения.
В то же время, мы не можем встать на пути прогресса и останавливать внедрение экономически оправданных технологий современного растениеводства и животноводства, основанных на достижениях современной биологии. Кстати, речь идет не обязательно об изменениях генома – можно просто с помощью генетических маркеров, геномной селекции находить наиболее высокопроизводительные виды, линии и сорта. Внедрение таких технологий уже дает прирост экономических показателей производства на 20-30%.
— Если молодой человек решил выбрать специальность в сфере постгеномных технологий, где он потом сможет работать – в лаборатории, на производстве?
— И тут и там. В новых образовательных стандартах появилась целая группа медико-биологических специальностей, например, по подготовке врачей клинико-лабораторной диагностики, которым знакомы современные технологии, связанные с иммунологией, медицинской генетикой, медицинской биохимией и так далее. Этот блок диагностики сейчас очень быстро растет и развивается. За последние 15-20 лет в реальную медицину ворвалось множество новых технологий и приложений.
Второе направление, которое сейчас очень активно развивается, – это сельскохозяйственные биотехнологии. В России в последнее время начали производиться собственные ферменты для пищевых биотехнологий и собственные микробные культуры для пищевой промышленности. Не все технологии и разработки сегодня можно купить за рубежом, поэтому производственники с большим интересом смотрят на науку и образование, и спрос на специалистов в этой сфере очень высок.
Кроме того, в ближайшее время будет развиваться техническая биотехнология, связанная с новыми технологиями добычи полезных ископаемых, в том числе, нефти, газа, различных рудных материалов. Можно ожидать, что востребованность отечественных технологий будет расти и параллельно увеличится спрос на квалифицированных специалистов.