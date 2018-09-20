Круглый стол на тему: "Когнитивные науки в профессиях будущего"

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Мультимедийный круглый стол на тему: "Когнитивные науки в профессиях будущего".

Участники:

— президент Ассоциации кружков и ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады Национальной технологической инициативы Алексей ФЕДОСЕЕВ;

— исполнительный директор BiTronics Lab Марья КИСЕЛЕВА;

— редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий ТАРАСЕВИЧ;

— руководитель профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга ЕСЕНИНА;

— заместитель руководителя профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" МГППУ Наталия ИЛЮХИНА.

Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Мероприятие стало частью деловой программы Фестиваля когнитивной науки COGFEST, организованного Центром когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета. Ученые и практики в области когнитивных наук обсудили вопросы новых форм профориентации в направлении профессий будущего.