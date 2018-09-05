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Дети Лепса, Навки и Стриженовой поступили в МГУ и МГИМО

(обновлено: 17:33 05.09.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАлександр, Екатерина и Александра СтриженовыАлександр, Екатерина и Александра Стриженовы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Дети Григория Лепса, Татьяны Навки, Екатерины Стриженовой и Ольги Орловой, а также внуки Иосифа Кобзона и Никиты Михалкова поступили в самые популярные российские вузы – МГУ И МГИМО, об этом счастливые родители рассказали на своих страницах в соцсетях.

Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова поделилась в Instagram радостной новостью о том, что ее младшая дочь Александра Стриженова поступила на первый курс Московского государственного университета имени Ломоносова.

"Мы впервые за 12 лет не повели нашу младшую дочь в школу! Как и все выпускники, Александра все лето сдавала ЕГЭ и вступительные в институт… И наконец, все волнения позади – наша дочь студентка МГУ!" — написала счастливая мама (авторские орфография и пунктуация сохранены).

 

 

Поступила Александра в Высшую школу современных социальных наук в МГУ на платную основу, за четыре экзамена она набрала 265 баллов. По данным официального сайта Высшей школы, стоимость обучения в год составляет порядка 350 тыс. рублей.

Внучка Иосифа Кобзона Анита Кобзон не пошла по стопам своего легендарного деда, несмотря на то, что опыт выступления на сцене у нее есть, и в этом году поступила на юридический факультет МГУ, набрав за четыре вступительных испытания 301 балл. В списках с результатами вступительных испытаний вуза также значится, что Анита набрала два дополнительных балла за "оценку за сочинение".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСупруга певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон с внучкой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Супруга певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон с внучкой

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков тоже остановил свой выбор на Московском государственном университете и поступил на экономический факультет, об этом рассказала его мама Анна Михалкова, отвечая на вопрос своих поклонников в Instagram. Баков смог набрать за четыре экзамена 300 баллов.

Ева Лепсверидзе, дочь известного певца Григория Лепса, успешно прошла вступительные испытания в МГИМО на факультет международной журналистики, набрав 242 балла за три экзамена, что позволило ей учиться на договорной основе. Ева опубликовала в Instagram фотографию с геопозицией МГИМО и фразой: "Веселье начинается сейчас". Стоимость обучения в год на факультете международной журналистики, по данным приказа, размещенного на официальном сайте МГИМО, составляет от 448 тыс. до 532 тыс. рублей.

 

 

В списках поступивших в Московский государственный институт международных отношений себя смогла найти и Александра Жулина — дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Александра сдала четыре экзамена на 347 баллов, что позволило ей учиться в ведущем вузе страны на бюджете.

Также сумел пройти все вступительные испытания в МГИМО Артем Карманов – сын российской эстрадной певицы Ольги Орловой. Артем поступил на факультет управления и политики. Общая сумма балов Карманова за три экзамена составила 274 балла. По данным приказа, стоимость обучения в год на факультете управления и политики варьируется в районе 500 тыс. рублей.

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