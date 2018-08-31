Томский политех вошел в тройку лучших вузов Евразии, согласно рейтингу THE

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) вошел в тройку лучших вузов Евразии, согласно первому рейтингу ведущих университетов стран Евразийского региона, подготовленному британским изданием Times Higher Education (THE), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Томский политех впервые вошёл в первую тройку лучших российских вузов в официальном рейтинге THE, уступив только МГУ и МФТИ, отметил ректор ТПУ Пётр Чубик.
Пётр Чубик сообщил, что в Томском политехе сегодня обучается более 2300 студентов и аспирантов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств, входящих в этот макрорегион. Сотрудники и студенты вуза ведут разработки и исследовательские проекты по заказу ведущих промышленных компаний, научных организаций и вузов из этих стран.
"Результаты рейтинга THE, безусловно, усиливают позиции ТПУ как одного из ведущих научно-образовательных центров мира. Они позволят нам расширить свое присутствие в странах Ближнего и Среднего Востока, других частях Евразии", — подчеркнул ректор.
Саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе, на котором прозвучали итоги рейтинга, собрал в Казанском федеральном университете 250 делегатов из 20 стран мира, а также более 30 экспертов мирового уровня в области высшего образования.