Томский политех вошел в тройку лучших вузов Евразии, согласно рейтингу THE

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Томский политехнический университет (ТПУ) вошел в тройку лучших вузов Евразии, согласно первому рейтингу ведущих университетов стран Евразийского региона, подготовленному британским изданием Times Higher Education (THE), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Евразийский регион охватывает Афганистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Молдову, Россию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан. Результаты рейтинга были объявлены на первом Саммите передовых научных исследований THE "Times Higher Education Research Excellence Summit: Eurasia", который проходит в Казани.

Томский политех впервые вошёл в первую тройку лучших российских вузов в официальном рейтинге THE, уступив только МГУ и МФТИ, отметил ректор ТПУ Пётр Чубик.

"Рейтинг подтвердил лидерство Томского политеха в огромном макрорегионе, который охватывает 15 процентов населения Земли, пятую часть суши нашей планеты. Страны, университеты которых фигурируют в рейтинге, — важны для нас, они наши давние, традиционные партнеры на рынке научно-образовательных услуг", — рассказал он РИА Новости.

Пётр Чубик сообщил, что в Томском политехе сегодня обучается более 2300 студентов и аспирантов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств, входящих в этот макрорегион. Сотрудники и студенты вуза ведут разработки и исследовательские проекты по заказу ведущих промышленных компаний, научных организаций и вузов из этих стран.

"Результаты рейтинга THE, безусловно, усиливают позиции ТПУ как одного из ведущих научно-образовательных центров мира. Они позволят нам расширить свое присутствие в странах Ближнего и Среднего Востока, других частях Евразии", — подчеркнул ректор.

Составители рейтинга анализируют деятельность вузов по 13 критериям, среди которых международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и др.

Саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе, на котором прозвучали итоги рейтинга, собрал в Казанском федеральном университете 250 делегатов из 20 стран мира, а также более 30 экспертов мирового уровня в области высшего образования.



