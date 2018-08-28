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Навигатор абитуриента
Навигатор абитуриента

Бабушка трех студентов: отличные оценки в школах не ставят, а дарят

(обновлено: 09:01 28.08.2018)
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© Depositphotos / photographee.euДетиДети
© Depositphotos / photographee.eu

Школьный репетитор из Самары Евгения Петровна лично готовила трех внуков (Константина, Алису и Машу) к поступлению в вузы – самарский, московский и петербургский. Плюсы и минусы современной школы она знает не понаслышке. Ее советы современным родителям и школьным педагогам можно свести к формуле: "Не лгите ни себе, ни детям".

В этом году моя младшая внучка Маша поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (филиал в Санкт-Петербурге).  

Горожане гуляют на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ралли Воркута-Питер-Киров": нелегкий путь одного абитуриента
Двух баллов недобрала для попадания в "вышку" – НИУ "Высшая школа экономики" – на бюджет. Но приземлилась точно, где планировала. 

Копии школьного аттестата отправила в пять вузов – два самарских, два питерских и в РЭУ имени Г.В. Плеханова. В этот последний она тоже поступила, между прочим. Но перебираться в Москву не захотела: "Это был запасной вариант". Взяла курс на Петербург.   

Нам бы, ее близким, радоваться за дочку и внучку, а мы переживаем: "Как же ты будешь там, Маша, в общежитии одна?". А внучка: "Общежитие? Да я о нем еще год назад все самое важное почерпнула на сайте. И отлично себя в его интерьерах представляю". Давай перечислять: столько-то человек в комнате, полтора часа в один конец от подъезда до подъезда с одной пересадкой. И где по дороге собирается перекусить.   

Человек понимает, чего хочет. Знает, как этого достигнуть. Что ж плохого?  

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Как поступить в вузы России: Навигатор - 2018
Конечно, было бы удобнее, если бы Маша выбрала московский вуз. Нам, взрослым. Ведь от Москвы до Самары дорога поближе. Вдобавок моя старшая внучка Алиса, которая с прошлого года учится в МИФИ, была бы с Машей рядом. 

Но мы в ее дела не вмешиваемся. У нас в семье правило – слушать желания ребенка. 

Обычно взрослые стоят стеной: будешь поступать туда, и точка. Страхуются, чтобы яблоко от яблони не слишком далеко отлетало. "Я врач, и ты им будешь, вот увидишь…". Достоинства в таком подходе есть, но минусов больше. Особенно, если приплюсовать к ним еще и масштабную бюджетную пробоину от подобных метаний по сторонам.   

Нанооптика: что можно увидеть в рентгеновский микроскоп
© РИА Новости, Инфографика
Нанооптика: что можно увидеть в рентгеновский микроскоп
Знакомый юноша по щучьему велению родителей поступил через "не хочу" на прикладную физику (отделение оптики). В том же, опять-таки, Питере. После трех курсов из 25 ребят в группе осталось десять. В результате деньги, выделенные на обучение несостоявшихся специалистов, выброшены на ветер.     

На мой взгляд, сразу учитывать личные предпочтения ученика, абитуриента было бы намного выгоднее. Всем. Хотя понятно – любящим родителям привычнее сделать за него. И проще. 

К сожалению, облегчением участи младшего поколения мы занимаемся не только в семье. Как репетитор по физике с внушительным стажем могу утверждать, что сегодня "пятерки" с "четверками" в школах не ставят, а дарят. За то, что "хорошая девочка" тихо себя ведет, прямо спинку держит – право, молодец, на тебе "пятерку". А там и "трех" нет, как репетитор я это ясно вижу.  

Но родители верят в эти "пятерки", что очень опасно. Нельзя с этим мириться, иначе все будем лечиться у никудышных врачей, учиться у равнодушных учителей, покупать услуги, предоставляемые круглыми троечниками. 

Поэтому в канун Дня знаний обратилась бы к учителям с нижайшей просьбой. 

Портрет российского учителя
© РИА Новости, Инфографика
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Портрет российского учителя
Первая и главная рекомендация: не обманывайте родителей и детей, не ставьте "липу"! Будьте мужественны! (Честность перед лицом ученика, его семьи, коллег-предметников и управленцев требует от педагогов много мужества.)  

Другой совет – родителям: спокойнее оценивайте ребенка, без иллюзий и театральных истерик. Если он не ездит на международные олимпиады по математике, не играет на скрипке и не конструирует межпланетные корабли, то в этом ничего плохого нет. Дайте ему возможность самому попробовать себя в каком-то интересном для него, хотя для вас и не настолько важном деле.  

Третий совет (мамам и папам): как можно больше рассказывайте детям о профессиях. Они часто понятия не имеют, кто это такие – звукооператор, художник-мультипликатор, дизайнер, нанотехнолог, морской спасатель, строитель, программист. Не надо надеяться на школу: дескать, учитель классный час организует со слайд-презентацией и ликвидирует пробелы. Поверьте, когда рассказывает родитель, это надолго остается в детском сердце.    


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