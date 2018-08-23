"Ралли Воркута-Питер-Киров": нелегкий путь одного абитуриента

Итоги приемной кампании подводят в эти дни не только вузы. У новоиспеченных студентов, родителей свои размышления "в тему". Историей своего поступления поделился Марк из Воркуты. Неожиданно попавший в Киров … через Санкт-Петербург.

Вплоть до десятого класса не знал, куда поступать. Два лучших друга к тому времени с выбором определились. Оба решили ехать в Санкт-Петербург учиться "на лингвиста".

Любые языки, включая и родной, всегда давались мне легко. Решил не отрываться от одноклассников. "Будем держаться друг за друга, помогать. Отличная идея", – так рассудил, переходя в одиннадцатый класс с полным набором отличных оценок.

Сдав в общей сложности на 238 баллов ЕГЭ по литературе, обществознанию и английскому языку и получив золотую медаль, на которую шел все 11 лет, в компании школьных друзей сел в поезд "Воркута – Санкт-Петербург".

Баллы у нас троих были примерно одинаковые. Плюс огромное желание не разлучаться.

Приехали, стали присматриваться к вузам. Больше других приглянулся Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого.

Почему? Даже смешно, из-за каких мелочей принимаются судьбоносные решения. Там во дворе очень красивый сад. Разговорились с сотрудниками, они оказались очень приветливыми. Здание вуза находится в 20 шагах от станции метро "Политехническая" – говорящее, кстати, название. Единогласно решили: если учиться, то здесь.

Пользуясь законным правом абитуриента, копии документов разослали в СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ЛГУ имени А.С. Пушкина и (на самый крайний случай) в Вятский госуниверситет.

Приехав в Питер в начале июля, мы целыми днями осваивали эту культурную мекку. Все храмы, набережные, проспекты северной Венеции были на месяц наши. Надеялись до последнего: поступим, будем и дальше вместе. Но фортуна повернулась к нам спиной. Из группы "без пяти минут студентов" нас оттеснили более сильные ребята с результатами по ЕГЭ от двухсот девяносто баллов и выше.

© Depositphotos / Yulenochekk Пикалов мост на пересечении Крюкова и Грибоедов каналов в Санкт-Петербурге © Depositphotos / Yulenochekk Пикалов мост на пересечении Крюкова и Грибоедов каналов в Санкт-Петербурге

Попытка "прописаться" на иные направления подготовки ("Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью") не увенчалась успехом.

Другая досада. В итоге допущенной мелкой оплошности при оформлении заявления на экзамен по литературе один из нас вынужденно переключился на технические науки. Сдав математику и физику, он был зачислен в политехнический университет на специальность "физик-ядерщик". Не стал рисковать и другой одноклассник, выбрав специальность ближе к IT-дисциплинам.

В общем, я оказался перед дилеммой: либо остаться в Питере и платить 180 тысяч рублей за обучение на лингвистическом факультете. Либо поехать в Киров попытать удачу в Вятском государственном университете – на бюджет. Осуществить тот самый заблаговременно припасенный запасной вариант.

Но, видимо, мысли подобные этим посещали не только меня. По конкурсу среди "бюджетников" я не прошел и тут. А дальше предпочел платить за учебу 80 тысяч рублей в ВГУ, чем вдвое больше в вузе с красивым внутренним двориком.

Для меня это стало наилучшим выходом, так как нагружать свою семью лишними тратами совсем не планировал.

Что могу пожелать сегодняшним старшеклассникам, мечтающим о студенческой скамье?

Первое – не слишком увлекаться глобальными целями, раскрученными брэндами. Необходимо оставлять про запас университеты в маленьких городах, они надежнее.

Второй совет – лучше готовиться. Не жалеть времени и денег на репетиторов. В Воркуте, где проходило мое детство, занятие с частным учителем обходится в сумму от 300 до 500 рублей. Лучше платить достойному учителю в течение двух лет, чем вузу гораздо большую сумму на протяжении пяти.

К тому же выводу склоняет и аналогичный опыт моей одноклассницы Елизаветы. Золотая медалистка, она подала документы сразу в четыре университета Санкт-Петербурга, но ни в один не прошла на бюджет. Жизнь не сломана, специальность девушка не поменяла. Учится на политолога за большие деньги. Приходится напрягать родителей неожиданными тратами, которых и без того хватает.