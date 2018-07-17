В предметный Шанхайский рейтинг университетов ARWU вошли 16 вузов РФ

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Шестнадцать российских вузов вошли в предметный шанхайский рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ Ломоносова, сообщила пресс-служба проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", подготовившего русскоязычную версию рейтинга.

"В рейтинге 2018 года учреждения ранжированы по 54 предметам в естественных науках, инженерных науках, науках о жизни, медицинских науках и общественных науках", — говорится в сообщении.

© РИА Новости Российские вузы в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям - 2018

"Публикации по различным дисциплинам имеют разные пороговые значения. Библиометрические данные были собраны с помощью аналитической платформы InCites. Категории базы данных Web of Science соответствуют 54 предметам ShanghaiRanking (в прошлом году было 52)", — отметил составители рейтинга. Отмечается, что некоторые из российских вузов и направления вошли в рейтинг ARWU впервые. Так в этом году оценка была проведена по двум новым предметным областям — метеорология (сюда сразу вошло три российских вуза (МГУ, НГУ им. Лобачевского, СпБГУ) и океанография.

Всего было оценено более четырех тысяч университетов. Из российских университетов в рейтинг вошли 16 вузов, среди которых — Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты. Высшая школа экономики, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Университет ИТМО и т.д.

"Известно, что рейтинг ARWU является одним из самых сложных для российских вузов, поскольку для этого рейтинга, в первую очередь, важны публикации в международном соавторстве и в высокорейтинговых журналах, наличие лауреатов самых престижных научных премий, включая Нобелевскую премию. Тем более приятно, что НИЯУ МИФИ усилил свои позиции в этом рейтинге, войдя в 3 предметных рейтинга: Physics, Instruments Science & Technology и Energy Science & Engineering. Важная роль в этом принадлежит участию НИЯУ МИФИ в Проекте 5-100", — отметил ректор МИФИ Михаил Стриханов.

Согласно результатам рейтинга, Московский университет лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — 17, однако МГУ теряет свои позиции, и перемещается с 43 места на 44 по направлению физика.

В рейтинге учебные заведения определены на основе ряда критериев. Подробнее смотрите в методике >>