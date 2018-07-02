ОП запустила горячую линию для абитуриентов с инвалидностью

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Общественная палата РФ открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью, на которую они могут сообщить о нарушениях их прав при подаче документов и при поступлении, сообщила пресс-служба ОП РФ в понедельник.

Сегодня в российских вузах предусмотрена 10-процентная квота для инвалидов на бюджетные места. Согласно новому закону, абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья имеют право подавать документы по этой квоте сразу в пять вузов.

"Цель горячей линии — не только мониторинг нарушений прав инвалидов, оказание оперативной помощи абитуриентам в защите их интересов, но и системное решение проблем, с которыми они могут столкнуться", — пояснили в палате.

Абитуриенты с инвалидностью могут сообщить о нарушениях при приеме документов, проведении вступительных испытаний, несоблюдении предоставляемых им льгот при поступлении и иных нарушениях их права на образование. Все сообщения о нарушениях будут оперативно рассмотрены с участием представителей Минобрнауки России, обещают в ОП РФ.

"Мы запускаем такую горячую линию второй раз, первый раз делали ее вместе с Минобром РФ (в этот раз мы тоже рассчитываем на поддержку, только министерства науки и высшего образования РФ) и фактически в ручном режиме решали вопросы молодых людей с инвалидностью", — рассказала инициатор проекта, зампредседателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

По ее словам, сообщений на горячую линию в прошлом году было немного, однако "удалось реально помочь порядка десяти абитуриентам".

"Думаю, что в этом году звонков будет больше, уже меня от инвалидных организаций спрашивали, будет ли Общественная палата в этом году открывать такую линию", — добавила Курбангалеева.