Эксперты прокомментировали слухи о "сливе" на ЕГЭ по профильной математике

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские эксперты в сфере образования усомнились в том, что на ЕГЭ по профильной математике в этом году произошел "слив".

Так, профессор Ульяновского госуниверситета, председатель комиссии по проверке ЕГЭ по математике в Ульяновской области Леонид Самойлов заявил, что "мы не обнаружили ни одной пары работ с совпадающими решениями сложных задач". Проверка ЕГЭ по профильной математике в Ульяновской области практически завершена.

"Если бы в интернете заранее были опубликованы какие-то решения, то мы получили бы волну одинаковых работ, а этого не произошло", ‒ отметил председатель комиссии, указав на то, что утечки в 2013 году были сразу заметны, поскольку экспертам подряд попадались 50 дословно совпадающих работ.

В этом году, по его словам, на ЕГЭ по профильной математике было огромное количество вариантов, например, в Ульяновской области школьники писали 21 вариант.

"В этом году нас пронесло! Статистика проверки показывает, что утечек готовых вариантов не было, тем более, не было утечек готовых ответов и решений, а если где-то и были проблемы, то они носят локальный единичный характер ", ‒ добавил он, подчеркнув, что у честных участников ЕГЭ-2018 не были отобраны места в вузах их нечестными сверстниками.

"Структура варианта не поменялась, не изменились и типы задач, по итогам проверки пяти тысяч работ есть ощущение, что результаты будут на уровне прошлого года – не лучше и не хуже", ‒ сказал эксперт.

Директор Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга Максим Пратусевич также усомнился в правдивости слухов о "сливе". "Некоторые задачи, опубликованные в сети 31 мая, действительно были схожи, с теми, что были в варианте ЕГЭ. Но, во-первых, это не был вариант целиком. А во-вторых, многие задачи были не в тех формулировках, в которых они фигурировали на экзамене", ‒ отметил директор.

Он предположил, что, скорее всего, кто-то мог воспользоваться заданиями из открытого банка. "Некоторые задачи были понадерганы в старых версиях, некоторые взяты из открытых источников", ‒ пояснил он. При этом он выразил мнение, что "любому квалифицированному человеку достаточно существующей демоверсии ЕГЭ, чтобы составить примерно то же самое, что будет на ЕГЭ".

Напомним, что ранее в социальной сети появилась информация о том, что кто-то "слил" в интернет типовые задания ЕГЭ по математике профильного уровня.

Пресс-служба федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) со ссылкой на заместителя руководителя Анзора Музаева отчиталась, что существенных нарушений на ЕГЭ по математике профильного уровня в РФ не было. "Группа мониторинга интернет-ресурсов не зафиксировала в сети подлинных экзаменационных материалов", ‒ сказал Музаев.

Профильную математику выбрал 61% участников основного периода ЕГЭ этого года. Минимальный балл по профильной математике ‒ 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня.



