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Есенина: в Москве открылся "экспериментариум" для будущих психологов

13:1922.03.2018
(обновлено: 13:25 22.03.2018)
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© Fotolia / Photographee.euПсихологПсихолог
© Fotolia / Photographee.eu

Почему психолог в наши дни должен профессионально знать и математику, и биологию, и основы IT? Как организуются профильные классы для учеников, увлеченных этой наукой? Можно ли школьнику разработать свой проект, используя специальное оборудование исследователей? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказала руководитель профориентационного центра "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Есенина.

– Ольга Евгеньевна, зачем и для кого создавался этот уникальный центр?

– Наша целевая аудитория это прежде всего москвичи. В центр приходят жители города в возрасте от 16 лет. Кому-то интересна зоопсихология, тематика искусственного интеллекта, сфера детско-родительских отношений. "Как понять своего ребенка?" (кстати, это название одного из наших тренингов для взрослых) – обращаются родители самых юных горожан, представителей "поколения Z". Нередки случаи, когда выпускники экономических и инженерных направлений подготовки других вузов получают в МГППУ второй диплом.

Но в первую очередь помогаем абитуриентам. Центр проектировали как точку, в которой представлены когнитивная наука и психология. Это действительно уникальная площадка по формированию исследовательских компетенций старшеклассников.

– Кто может пройти профильное обучение по направлениям "Когнитивная наука" и "Психология"?

– Это учащиеся профильных классов Московского государственного психолого-педагогического университета, прежде всего. Аудитории "Про Psy" оснащены оборудованием, позволяющим проводить реальные исследования. Будущие студенты изучают поведение человека на полиграфе (детекторе лжи). Работают с комплексом биологической обратной связи ("БОС"), осваивают принципы функционирования интерфейса "человек – человек".

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© РИА Новости, Инфографика
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С помощью айтрекинга (умного шлема, позволяющего наблюдать и записывать расширение зрачка, его перемещение) узнают, как можно силой взгляда передвигать изображения предметов по монитору. Приоритетный доступ к ресурсам центра получают школы, открывшие профильные классы МГППУ. Ученики, которые не попали в такой класс, но хотят развиваться в этой области, могут пройти программу бесплатно за счет средств университета. На его базе или дистанционно.

– Расскажите о школах, с которыми сотрудничает центр, подробнее. Чем учебный процесс в них отличается от традиционных уроков?

– Школы, а их около десяти, которые заключили с университетом договор об открытии профильных классов, ведут дополнительные занятия по углубленной биологии и математике. Это довольно редкое сочетание дисциплин, открывающее широкие возможности для поиска будущего места работы. Но ведь и сама царица наук о человеке — психология — область многопрофильная. А когнитивная наука представляет собой синтез информатики, психологии, биологии, математики и лингвистики. Если ты увлекаешься хотя бы одной из упомянутых наук, то "психологический класс" значимо расширяет сферу твоего самоопределения.

В школы-партнеры университета приезжают специалисты вуза с лекциями. Проводятся мастер-классы, тренинги, интерактивные занятия. При этом учащиеся предлагают и воплощают собственные проекты, темы которых достаточно востребованы и ориентированы на реальность.

Такая проектно-исследовательская деятельность требует основательной теоретической подготовки, которую и предполагают занятия в профильных классах. Лекции могут проходить и на основной площадке университета. А научно-исследовательскую стажировку старшеклассники проходят непосредственно в помещении нашего центра на улице Фрунзенская. Образно говоря, это и мастерская, и лаборатория, где можно профессию "трогать руками".

– А если жизнь ученика сложилась так, что нет в школе ни кружка, ни профиля психологического содержания? Может он обратиться напрямую в вуз?

– Может, конечно, но необязательно. Во всемирной сети создан одноименный информационный портал "Про Psy". Достаточно выбрать онлайн интересующие опции из более двухсот мероприятий МГППУ и стать участником большой профориентационной программы. Или присоединиться к отдельным актуальным проектам.

Для подростков, увлеченных психологией, предусмотрена фундаментальная программа профориентации. Занятия ведут преподаватели вуза, кандидаты и доктора наук. Школьников из других "профилей" могут увлечь тренинги, помогающие сдать ЕГЭ без стресса, научиться дружить, стать лидером команды.

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