Медведев: разброс требований по грантам для студентов нужен более гибкий

КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Разброс квалификационных требований по грантам, пособиям, стипендиям для студентов должен быть более гибким, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"И я, и мои коллеги учились в тот период, когда Болонской системы образования в нашей стране не было. Но все мы получали специальное образование, и следующая квалификационная ступенька была степень кандидата каких-либо наук. И у нас это сейчас существует как такой общий подход. Но на самом деле ситуация стала гораздо более богатая, нам об этом нужно думать", — сказал Медведев в ходе общения со студентами Казанского федерального университета.

"Ну вот магистранты — они же тоже пишут работу квалификационную, она даже диссертация, по-моему, называется. В этом смысле магистерская работа — это уже не совсем то, что даже мы когда-то писали при окончании университета. В этом плане должен быть чуть более гибкий, мне кажется, разброс квалификационных требований по всякого рода грантам, пособиям, стипендиям и так далее, учитывающий, что мы сегодня уже находимся в несколько другой системе координат", — сказал Медведев.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, в свою очередь, что несмотря на обилие инструментов, система студенческих стартапов и разработок пока развивается слабо.

"Дмитрий Анатольевич, вот на самом деле сегодня в стране очень много региональных, федеральных фондов и инструментов много. Пока вот разработки слабые. Если вот так посмотреть, очень сложно это, нам надо повышать уровень", — сказал Минниханов.

Медведев, в свою очередь, отметил, что пока система студенческих стартапов и предпринимательства не приносит той отдачи, на которую власти рассчитывали при ее создании.

"Я вам больше скажу, несмотря на то, что мы публично общаемся. Я считаю, что пока все это не принесло даже десяти процентов той отдачи, на которую мы рассчитывали. Если говорить о количестве стартапов, если говорить о студенческом творчестве и соответственно предпринимательстве, конечно, пока это ни в какое сравнение не идет с теми результатами, которых за границей добиваются. И на это нужно здесь и силы, и средства планировать, и решения принимать. Мы буквально вчера это обсуждали, кстати, у президента вечером, и сегодня вот здесь я тоже буду обсуждать, и с ребятами сейчас", — сказал премьер.

Глава кабмина отметил, что бизнес пока плохо заходит в стартапы. "Все любят вкладываться в беспроигрышные дела, чтобы сразу была отдача, полноценная, чтобы окупаемость была быстрая", — сказал Медведев.