Мареш: "Я учусь в России, чтобы глубже изучить ее историю и культуру"

Ведущие российские университеты сегодня уделяют особое внимание обучению иностранных студентов. Это дает возможность жителям других стран получить по многим предметам качественное образование, одновременно добившись свободного владения русским языком. О своем опыте изучения российской истории и культуры и о планах профессионального роста специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, гражданин Чехии Якуб Мареш.

- Якуб, почему вы решили учиться в России?

– Я учусь в самом старом университете Чехии — Пражском Карловом университете по специальности "Россия и Евразия". Между Карловым университетом и Московским государственным университетом существует договор об обмене студентами. И я решил приехать учиться в Москву. Конечно, получить образование я мог бы в Праге, но, если я хочу по-настоящему познакомиться с Россией, я должен был сюда приехать.

Сейчас идет мой второй семестр на историческом факультете МГУ, я здесь уже проходил обучение в осеннем семестре 2015/16 года.

- Вы очень хорошо говорите по-русски. Как вы учили язык?

– Я учил его еще в Чехии, четыре года в гимназии и затем в университете. Меня с детства интересовали Восточная Европа и Россия, поэтому мне захотелось выучить русский язык задолго до приезда в Москву. Кроме того, эта идея понравилась моим родителям.

- Занимаетесь ли вы научной работой? Какова тема ваших исследований?

– У меня пока нет научных публикаций, но я занимаюсь поиском по библиотекам и архивам материалов для своей дипломной работы. Мой диплом будет посвящен национальным меньшинствам в Поволжском регионе – татарам, чувашам и мари. Я изучаю их положение в современной России, например, в какой форме существует обучение на национальном языке, какова их культура, организации и так далее.

- Насколько комфортно вам учиться в МГУ, общаться с преподавателями и однокурсниками?

– Между учебой в Чехии и в России нет больших различий. Конечно, здесь можно гораздо глубже, чем в зарубежных университетах, изучать специальные предметы, связанные с Россией, ее историей и культурой.

Кроме того, я понимаю русский язык, поэтому я не испытываю особых трудностей. Студенты МГУ очень дружелюбны и доброжелательны, они мне помогают, если возникает такая необходимость.

- Вы участвуете в студенческой жизни факультета, в работе землячества?

– Да, у нас здесь есть Клуб иностранных студентов, в который входят учащиеся из разных стран. Этот клуб организует самые разные мероприятия: прогулки по городу, вечеринки. Мы с однокурсниками путешествовали по разным городам – были в Ярославле, Ростове Великом и Ростове-на-Дону. У нас между собой сложились очень хорошие отношения.

- Как вы собираетесь строить свою карьеру после окончания МГУ?

– Я бы хотел поступить в аспирантуру в Чехии, а после ее окончания мне бы хотелось устроиться на работу в одно из государственных учреждений. Возможно, в Министерство иностранных дел. Я проходил стажировку в Чешском культурном центре в России два года назад и мог бы работать в подобной организации.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы моя будущая работа была связана с Россией.