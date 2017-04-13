Минобранауки намерено вдвое увеличить количество иностранных студентов

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. К 2025 году количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, вырастет вдвое и составит 437 тысяч человек. Такой прогноз дал временно исполняющий обязанности директора международного департамента Минобрнауки РФ Игорь Ганьшин. Выступая на панельной дискуссии на Московском международном салоне образования 2017, он сообщил, что в настоящее время в России обучается 217 тысяч иностранных студентов.

Говоря о развитии экспортного потенциала российской системы образования, эксперт отметил, что объемы внебюджетных средств, полученных от экспорта российского образования, вырастут с 78 млрд рублей в 2017 году до 198 млрд рублей в 2025 году.

Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля, выступая на ММСО, сообщил, что более 80 российских Центров науки и культуры в 80 странах мира продвигают российское образование и науку за рубежом. Кроме того, Россотрудничество реализует проект "Русская школа", проект поддержки русского языка, а также распределяет квоты на бесплатное обучение иностранных студентов в российских университетах.

"Образование – аполитичная составляющая, которая позволяет преодолевать разные запреты, но эти запреты подстегивают большое количество иностранных граждан ближе познакомиться с Россией, получить российское образование", — отметил он.