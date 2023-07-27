Как узнать задолженность по ЖКХ: способы проверки и рекомендации

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Долг по ЖКХ — это сумма, которую потребитель не заплатил в срок по коммунальным платежам ресурсоснабжающим организациям и управляющей компании. О том, как узнать размер долга онлайн через интернет, как получить информацию о задолженности по номеру лицевого счета и адресу квартиры, в каких случаях нужно обращаться в МФЦ и всегда ли наличие долга чревато судебным взысканием, — в материале РИА Новости.

Долги по ЖКХ

ст. 155 ЖК РФ оплачивать жилищно-коммунальные услуги нужно до 10 числа каждого месяца, если иной срок не установила управляющая компания или собрание собственников. После этого наступает просрочка. Когда потребитель не платит за ЖКУ более месяца, то в результате образуется долг и начисляются пени. Согласнооплачивать жилищно-коммунальные услуги нужно до 10 числа каждого месяца, если иной срок не установила управляющая компания или собрание собственников. После этого наступает просрочка. Когда потребитель не платит за ЖКУ более месяца, то в результате образуется долг и начисляются пени.

Причины задолженности

Чаще всего задолженность возникает потому, что собственник квартиры не внес деньги за оказанные ему жилищно-коммунальные услуги, либо оплатил их позже положенного срока и деньги еще не пришли на счет поставщика, когда тот составлял квитанцию. При этом долг может возникнуть даже у добросовестного плательщика. Например, когда управляющая компания неправильно провела расчеты. Бывают и иные причины: человек недоплатил или заплатил по старым реквизитам.

Как узнать задолженность

Узнать сумму долга можно онлайн на сайтах поставщиков услуг. Для этого понадобится адрес квартиры. Есть и другие способы. Например, можно воспользоваться “Госуслугами”, сервисом ГИС ЖКХ , сайтом ЕИРЦ, обратиться в отделение почты, узнать нужную информацию лично в управляющей компании. Для этого понадобится номер лицевого счета плательщика. В квитанциях могут указывать единый лицевой счет (ЕЛС ГИС ЖКХ) – это набор цифр и букв, который содержит информацию о плательщике, потребляемых услугах и о помещении, за которое он оплачивает счета. Поставщики могут присваивать собственнику и отдельный номер лицевого счета. Например, если человек получает отдельную квитанцию за свет или газ, то узнать о долге можно по этому индивидуальному цифровому идентификатору.

“Госуслуги”

Сейчас оплачивать счета и узнать задолженность за ЖКУ на портале “Госуслуги” нельзя — для этого создан специальный ресурс ГИС ЖКХ, который работает на базе этой платформы. При этом если поставщик услуг или УК подали на собственника в суд из-за долгов, то на “Госуслугах” можно посмотреть информацию о ходе исполнительного производства. Для этого следует зайти в раздел “Штрафы и долги”.

Сервис ГИС ЖКХ

Портал ГИС ЖКХ — это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. На стартовой странице сайта будет ссылка “Узнать о задолженности”. После клика на нее пользователь перенаправляется в личный кабинет. Войти в него можно, в том числе, с помощью аккаунта на “Госуслугах”. Далее, чтобы проверить наличие долга по тому или иному поставщику, следует открыть вкладку “История начислений”, которая появится ниже “Оплаты ЖКУ”, выбрать период и проверить задолженность по номерам лицевых счетов.

В столице также можно воспользоваться сайтом мэра Москвы , запросив ЕПД (единый платежный документ). Для этого нужно знать номер своего лицевого счета.

На сайте ФССП

Федеральной службы судебных приставов следует обращаться, только если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация подала на жильца иск, по которому был выдан исполнительный лист. Если коммунальщики в суд не обращались, информации о долге на сайте не будет. К порталуследует обращаться, только если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация подала на жильца иск, по которому был выдан исполнительный лист. Если коммунальщики в суд не обращались, информации о долге на сайте не будет.

На сайтах региональных ЕРИЦ ЖКХ

679-22-22 . Можно обратиться и в региональный ЕРИЦ – это единый расчетно-информационный центр, который занимается проведением расчетов и начислений за жилищно-коммунальные услуги. Сайты ЕРИЦ есть не во всех субъектах страны, но получить информацию о долгах можно, позвонив по телефону горячей линии. Например, в Санкт-Петербурге он такой —

На сайтах поставщиков услуг

На сайте выбранного поставщика нужно зарегистрироваться и авторизоваться, после чего ввести адрес проживания. Долги отобразятся в разделе “Платежи” или “Оплата”.

справку об отсутствии долгов за ЖКУ в МФЦ через “Госуслуги” или при личном визите. Чтобы узнать в почтовом отделении, есть ли долги за ЖКХ, нужно сообщить оператору наименование поставщика услуги и номер лицевого счета. Если на почте какую-то квитанцию оплатить нельзя, то и уточнить наличие задолженности по ней не получится. Также можно запроситьв МФЦ через “Госуслуги” или при личном визите.

Как оплатить задолженность

Для оплаты ЖКХ любым из этих способом понадобятся лицевой счет и наименование поставщика коммунальных услуг (например, АО "Мосэнергосбыт”). При вводе данных на сайтах актуальная сумма загрузится автоматически.

Если есть квитанции, то оплатить долг не составит труда — это можно сделать в приложении любого мобильного банка, в банкомате или на почте, отсканировав QR-код каждой услуги отдельно. Например, за отопление, газ, электроэнергию. Информация о поставщике и сумма к оплате также появится автоматически, но ее лучше перепроверить, чтобы средства в нужном объеме дошли до получателя.

Последствия задолженности

Если не платить за ЖКХ, должнику будут начисляться пени, также коммунальные услуги могут отключить вовсе.

“Управляющая компания или ТСЖ имеет право обратиться в суд за взысканием денежных средств, а также неустойки за несвоевременную оплату”, — добавила Татьяна Улейская, руководитель правового бюро Татьяны Улейской.

неправомерно и нарушает закон “О персональных данных”. Раньше управляющие компании вывешивали списки злостных должников в подъездах с указанием имени, фамилии и отчества или полного адреса, однако в 2020 году Роскомнадзор счел, что этои нарушает закон “О персональных данных”.

Штрафы

предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Собственник может получить штраф за безучетное использование счетчиков. Например, когда прибор не работает, а собственник о поломке не заявлял, либо установил неодимовый магнит или сорвал пломбу, то есть получал ресурсы в обход и не платил за них. В таком случаештраф до 30 тысяч рублей.

Пени

ст. 155 Жилищного кодекса за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ собственнику начисляют пени. СогласноЖилищного кодекса за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ собственнику начисляют пени.

« “В период с 31 по 90 день просрочки платежа начисляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, далее пени вырастают до 1/130”, — рассказала Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Отключение услуг

Если за одну коммунальную услугу, за исключением холодного водоснабжения и отопления, накопился долг в два месяца, поставщик вправе ее отключить.

“Доступ к неоплаченным ЖКУ принудительно, в одностороннем порядке, прекращают до полного погашения долгов. Причем, неплательщика должны уведомить о предстоящем ограничении за две недели”, — добавила эксперт.

Как избежать задолженности

Чтобы избежать задолженности по коммунальным платежам, нужно оплачивать их ежемесячно в установленный срок и в полном объеме. Если у собственника есть материальные проблемы или он относится к особой категории граждан, то можно обратиться за субсидией.

“В случае ее получения государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги. Субсидию можно получить, если доля расходов на оплату ЖКХ в семейном бюджете превышает определенный процент за последние 6 месяцев. Чаще всего это 22% по стране, а в отдельных регионах, например, в Москве, – 10%. Субсидию можно получить даже в том случае, если у вас уже есть долги за ЖКУ, но вы договорились с управляющей компанией о рассрочке. Следует понимать, что вопрос о ее предоставлении остается полностью на усмотрение УК”, — объяснила Оксана Васильева.

Подать заявление на коммунальную субсидию можно лично в МФЦ или через “Госуслуги”.

Для сокращения расходов по ЖКХ также можно установить счетчики на воду и отопление.

По словам Татьяны Улейской, зачастую платить по индивидуальному счетчику выгоднее, чем по общедомовому или среднему показателю. При этом необходимо заранее сопоставить затраты на приобретение прибора и возможную экономию.

« “Например, двухтарифные варианты очень часто разочаровывают владельца, поскольку экономия оказывается мизерной. Как правило, нет никакого смысла менять на них стандартные приборы учета”, — посоветовала юрист.

Эксперт добавила, что слишком холодные или раскаленные батареи относятся к услугам ненадлежащего качества. По нормативам в квартире должно быть не холоднее +18 градусов и не теплее +22 градусов (+24 градуса в особенно холодные периоды). Если норма нарушена, собственник вправе потребовать перерасчета стоимости услуг.

постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, вы имеете полное право потребовать перерасчета суммы за ЖКУ за период вашего отсутствия сроком более 5 дней. При этом придется заплатить за общедомовые нужды и отопление, а вот за горячую и холодную воду, газ и электроснабжение, если они не расходовались на обогрев помещения, платить не нужно. Льгота не применяется, если в квартире установлены счетчики. Чтобы вам сделали перерасчет за коммунальные расходы, необходимо подать заявление и подтверждающие документы (например, счет из гостиницы, выписку из стационара и др.) в управляющую организацию”, — отметила Татьяна Улейская. “Согласно пункту 86 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденныхправительства РФ от 06.05.2011 № 354, вы имеете полное право потребовать перерасчета суммы за ЖКУ за период вашего отсутствия сроком более 5 дней. При этом придется заплатить за общедомовые нужды и отопление, а вот за горячую и холодную воду, газ и электроснабжение, если они не расходовались на обогрев помещения, платить не нужно. Льгота не применяется, если в квартире установлены счетчики. Чтобы вам сделали перерасчет за коммунальные расходы, необходимо подать заявление и подтверждающие документы (например, счет из гостиницы, выписку из стационара и др.) в управляющую организацию”, — отметила Татьяна Улейская.

Также в некоторых случаях можно не платить за капитальный ремонт дома:

1. Если есть долг, а здание признано аварийным. По этому поводу должно быть официальное постановление.

постановлении правительства от 29 декабря 2014 года № 88. 2. Если новостройка сдана в эксплуатацию не более трех лет назад. Иной срок могут устанавливать местные власти. Например, в Москве за капремонт нужно платить уже спустя восемь месяцев с даты включения дома в региональную программу — об этом говорится вправительства от 29 декабря 2014 года № 88.

Что будет, если за долг по ЖКХ подадут в суд

Управляющая компания или поставщик услуг могут взыскать задолженность в судебном порядке.

« “Зачастую УК или ТСЖ обращается в мировой суд за получением судебного приказа. После его выдачи должник вправе обратиться для его отмены в течение 10 рабочих дней с момента получения. Если суд его своевременно не направил, то к заявлению на отмену необходимо приложить ходатайство о восстановлении срока на подачу данного заявления”, — сообщила юрист.

После получения судебного приказа либо исполнительного листа, если заявление рассматривалось в общем порядке, управляющая компания или ТСЖ вправе направить данные в службу судебных приставов либо в банк для принудительного взыскания.

Взыскание задолженности

В случае удовлетворения иска суд обязует должника погасить долг вместе с пенями. Приставы могут арестовывать счета собственника в банках и взыскивать задолженность с доходов, но не более 50% от них.

30 тысяч рублей и исполнительного документа судебный пристав вправе ограничить выезд должника за границу. Из-за коммунального долга может быть арестовано и имущество: начиная от телефона и заканчивая самой квартирой. В принципе, закон предусматривает даже лишение владельца квартиры за неуплату коммунальных счетов. Однако на практике такая мера затруднительна, особенно, если это – единственное жилье неплательщика”, — объяснила Оксана Васильева. “При наличии долга свышеи исполнительного документа судебный пристав вправе ограничить выезд должника за границу. Из-за коммунального долга может быть арестовано и имущество: начиная от телефона и заканчивая самой квартирой. В принципе, закон предусматривает даже лишение владельца квартиры за неуплату коммунальных счетов. Однако на практике такая мера затруднительна, особенно, если это – единственное жилье неплательщика”, — объяснила Оксана Васильева.

Если жильцы проживают в квартире по договору социального найма, то их могут выселить при неуплате квартплаты от полугода и дольше. При этом выселить не могут пенсионеров, родных погибших при выполнении служебных обязанностей, людей с ограниченными возможностями I и II группы, детей-сирот, обеспеченных жильем за счет государства.

“Крайний случай – это объявление банкротства. Формально для признания себя банкротом через суд нужно, чтобы долг был более 500 тысяч рублей, а неисполнение обязательств по оплате — более трех месяцев. Однако, если должник уверен, что его финансовое положение не позволит погасить долг в ближайшее время, то процедуру можно начать с меньшим текущим долгом. После того как суд признает человека банкротом, обязательства перед кредиторами гасятся путем реализации имущества, лишь та часть долга, которая превышает стоимость этого имущества, списывается. Также собственник может реализовать квартиру с долгами, но такой товар не всегда востребован на рынке недвижимости”, — добавила кандидат юридических наук.

Совет эксперта