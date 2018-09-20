Потребность в правде с угрозой для жизни

Ольга Зиновьева, сокоординатор Международного Конкурса имени Олеся Бузины, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного Общества "Россия-Германия",



Владимир Лепехин, сокоординатор Международного Конкурса имени Олеся Бузины, директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры имени А.А. Зиновьева

Правда не хочет становиться товаром. Она не продается. Напротив, она превращается в некий крест, который сегодня несет каждый, по-настоящему честный и профессиональный журналист. На этой неделе в Агентстве "Россия сегодня" состоялась церемония награждения дипломами Международного Конкурса имени Олеся Бузина известных журналистов и правозащитников из 14-ти государств мира. И почти все из лауреатов и дипломантов этого Конкурса, будучи людьми с огромным авторитетом в независимых СМИ, преследуемы в своих странах.

Первые в мире средства массовой информации появились, как известно, еще в древнем Риме при Юлии Цезаре, который распорядился публиковать на глиняных дощечках сначала "Деяния сената", а затем "Ежедневные общественные деяния народа". Эти, а затем и все другие СМИ создавались, в первую очередь, для информирования населения о том, что происходит. И только в 21 веке пресса из производителя и транслятора правдивой информации вдруг превратилась в важнейшее средство фальсификации событий, в инструмент уничтожения людей и даже целых государств.

Не летальным оружием уничтожается сегодня Россия, но тотальной ложью обо всем, что касается нашей страны. К примеру, стоило только Министерству обороны пару дней назад обнародовать новую информацию по делу о крушении малазийского Боинга над Донбассом, как в процесс искажения, обнуления и откровенной диффамации этой информации мгновенно включились полчища зарубежных русофобских псевдоСМИ и различных российских "инсайдеров", заполнивших мировое информационное пространство демагогией и состряпанными на коленках "опровержениями". Мы уже не говорим о "деле Скипалей" и прочих километрах и мегатоннах лжи и провокаций, фабрикуемых сегодня западными СМИ в полной гармонии со спецслужбами и русофобствующими (нациствующими) политиками.

Никто пока не подсчитал, какой объем в современных медиа занимают фейки и сознательно публикуемая дезинформация. Во всяком случае, западная пресса, похоже, окончательно превратилась в индустрию производства лжи, в результате чего любому стремящемуся к пониманию происходящего гражданину приходится выискивать альтернативные источники информации, давно опрокинутые в нелегальные или полулегальные маргинальные ниши.

Причиной тому — практически полная монетизация медийной сферы. Впрочем, не только это. В последние годы исчезла сама граница между СМИ (как массовым изданием, соответствующим определенным критериям, в том числе — требованию достоверности транслируемой информации) и индивидуальным анонимным листком (блогом, аккаунтом или сайтом) или частным видеоканалом откровенной лжи и разного рода фантазерства. Что тоже не случайно, ибо таков заказ западных политиков, формирующих новый глобальный мир — исключительно под себя. Вот почему "независимых" журналистов и изданий все больше, в то время как правдивых и достоверных — все меньше.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Трефилов Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

В такой ситуации резко возрастает спрос на правду, на источники правды, на людей, пишущих и говорящих правду. Проблема однако в том, что честные журналисты и СМИ представляют серьезную угрозу названной выше индустрии лжи, в связи с чем в странах западной "демократии" "неуправляемых" журналистов, как правило, выбрасывают за пороги редакций ведущих изданий и телеканалов, а в случае, если же им удается пробиваться к читателю и телезрителю через какие-то альтернативные источники информации, убивают и сажают в тюрьмы.

Самый известный пример — Джулиан Ассанж, за выдачу которого британской полиции борются сегодня спецслужбы "демократических" стран. Еще один случай — самый известный украинский журналист Олесь Бузина, расстрелянный в спину на пороге собственного дома нацистами.

Таких примеров сегодня тысячи. Посадками, преследованиями и убийствами профессиональных журналистов транснациональная олигархия запугивает прессу и подгоняет мировое информационное пространство под свои утилитарные потребности и стандарты.

На этой неделе в Агентстве "Россия сегодня" состоялась церемония награждения дипломами Международного Конкурса имени Олеся Бузина известных журналистов и правозащитников из 14-ти государств мира. И почти все из лауреатов и дипломантов этого Конкурса, будучи людьми с огромным авторитетом в независимых СМИ, преследуемы в своих странах.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Член Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Сергей Шаргунов и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Трефилов Член Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Сергей Шаргунов и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Журналист Кирилл Вышинский находится сегодня в следственном изоляторе в Киеве. Еще один киевлянин, главный редактор одного из ведущих украинский изданий Игорь Гужва — в изгнании. Латвийский правозащитник и журналист Александр Гапоненко только что выпущен из заключения и находится под подпиской о невыезде из страны. Вот уже третий год находится в тюрьме честнейший польский журналист и политолог Матеуш Пискорский. Ровенский протоиерей и журналист Олег Трофимов, включенный СБУ во все украинские расстрельные списки, вынужден был переехать в Луганск. Мы уже не говорим о десятках многих других известных журналистов и общественных деятелей, преследуемых в странах СНГ правящими режимами или покинувших Украину, Молдавию, Грузию, страны Балтии и т.п. не по своей воле.

Правда не хочет становиться товаром. Она не продается. Напротив, она превращается в некий крест, который сегодня несет каждый, по-настоящему честный и профессиональный журналист. Вот почему такие форматы коммуникации, как, к примеру, Международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины, нацелены не на массовые чествования победителей (их в нынешней ситуации просто не может быть — потребительское общество чествует сегодня героев принципиально иного рода: футболистов, актеров, моделей и проч.), а на их морально-психологическую поддержку со стороны соратников и единомышленников.

Не ради праздника приезжала в Москву мать Олеся Бузины Валентина Павловна Бузина, которой в следующем году исполнится 80 лет (и ей очень непросто перемещаться за пределы Киева), но за моральной поддержкой, за общением с теми, кто искренне ценит творчество её сына и работает в том же поле — в пространстве правды.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Мать Олеся Бузины, председатель жюри конкурса Валентина Бузина во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Трефилов Мать Олеся Бузины, председатель жюри конкурса Валентина Бузина во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Сама Валентина Павловна вот уже три года ищет правды в Киевских судебно-следственных инстанциях, которые делают все возможное, чтобы суд над убийцами Олеся Бузины не состоялся. Он и не состоится при власти в Киеве проамериканской хунты.

Безнаказанное убийство или тюрьма — вот чем грозят честным и думающим журналистам сегодня западные демократизаторы. Деньги и еще раз деньги — вот что предлагают апологеты западных ценностей всем, кто готов разменивать приверженность правде и журналистский долг на лояльность к сильным мира сего и бездумное следование невидимой логике "свободного" рынка.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Директор Института ЕАЭС, обозреватель Агентства "Спутник", сокоординатор конкурса Владимир Лепехин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © РИА Новости / Владимир Трефилов Директор Института ЕАЭС, обозреватель Агентства "Спутник", сокоординатор конкурса Владимир Лепехин во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Лауреат Конкурса, писатель Юнна Мориц, гневно, бесстрашно заявила однажды: "…мы ещё не убиты, как журналисты России в Донбассе, как Олесь Бузина в Киеве, как сожжённые заживо в Одессе, потому Фейсбук хочет держать под арестом наши тексты, наши голоса, не согласные с агрессией русофобских угроз". (После публикации 10 марта 2016 года короткого эссе "Мёртвые не могут объявить голодовку"[9], посвящённого убийству российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина и голодовке Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к этому убийству, страница Юнны Мориц в Фейсбуке была заблокирована администрацией соцсети без объяснения причин. В этом эссе Мориц выступила активно против кампании, развёрнутой на Украине и на Западе, по освобождению Савченко, её оправданию и героизации).

Конкурс имени Олеся Бузины совпал по времени с расторжением Киевом договора о дружбе между Украиной и Россией и с решением властей Львовской области о запрете на русский язык и русскую культуру. Вот так понятия "правда" и "русский" становятся в "новом, дивном мире" почти что синонимами.