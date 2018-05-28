Заседание Зиновьевского клуба: "Приватизация 90-х: как мы понимаем ее сегодня"

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошло заседание Зиновьевского клуба на тему: "Приватизация 90-х: как мы понимаем ее сегодня". В мероприятии приняли участие конфликтолог Любовь Цой, экономист Михаил Хазин, философ Тимофей Сергейцев. Во время заседания эксперты обсудили политические, экономические и социальные результаты приватизации 90-х.