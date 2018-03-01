Заседание Зиновьевского клуба о современной российской интеллигенции

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Заседание Зиновьевского клуба на тему: "Российская интеллигенция сегодня: горе или счастье от ума?".

Участники:

— президент Российского фонда культуры, режиссёр Никита МИХАЛКОВ;

— директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова Владимир Семенов;

— сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева;

— члены Зиновьевского клуба: Эльвира Баландина, Игорь Бочарников, Андрей Бунич, Искандер Валитов, Михаил Демурин, Ксения Зиновьева, Виктор Колбановский, Дмитрий Куликов, Владимир Лепехин, Светлана Попова, Павел Родькин, Тимофей Сергейцев, Анастасия Федина, Михаил Фридман, Любовь Цой.

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" – экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий Киселев (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга Зиновьева (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").