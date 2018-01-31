Заседание Зиновьевского клуба: "Наука и невежество в современном мире"

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Участники:

— доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий Петров;

— заместитель декана Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Козырев;

— кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Павел Фокин;

— директор школы № 2101 "Филевский образовательный центр" г. Москвы Дмитрий Модель;

— первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

В обсуждении темы приняли участие: сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева, члены Зиновьевского клуба Эльвира Баландина, Игорь Бочарников, Андрей Бунич, Искандер Валитов, Михаил Демурин, Сергей Железняк, Светлана Журова, Ксения Зиновьева, Алексей Козырев, Виктор Колбановский, Дмитрий Куликов, Владимир Лепехин, Олег Назаров, Светлана Попова, Павел Родькин Тимофей Сергейцев, Анастасия Федина, Михаил Фридман, Любовь Цой.

В мероприятии также принял участие актив Международного интеллектуального клуба "Зиновьев", Международного общества "Россия — Германия", депутаты ГД и СФ РФ, представители науки, культуры, журналисты и дипломаты.

Модератор заседания — политический обозреватель газеты "Комсомольская правда" Алексей Панкин.

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" – экспертная площадка, учреждённая МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий Киселев (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга Зиновьева (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").