Зиновьевский клуб: Китай спустя 100 лет после революции в России

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Заседание Зиновьевского клуба на тему: "Великая китайская революция через 100 лет после Великой русской".

Участники:

— сопредседатель Зиновьевского клуба, руководитель Биографического института Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;

— директор Института ЕАЭС, член Зиновьевского клуба Владимир ЛЕПЕХИН;

— художник Ирина КОНДРАШОВА;

— журналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто КЬЕЗА;

— профессор Пекинского нефтяного университета Александр ПОСАДСКИЙ;

— члены Зиновьевского клуба: Олег НАЗАРОВ, Павел РОДЬКИН, Анастасия ФЕДИНА, Павел ФОКИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ.

В мероприятии также приняли участие члены актива Международного интеллектуального клуба "Зиновьев", Международного общества "Россия — Германия", депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители науки, культуры и НКО, журналисты и дипломаты.

Модератор заседания — политический обозреватель газеты "Комсомольская правда" Алексей ПАНКИН.

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ и директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА.