Зиновьевский клуб: Китай спустя 100 лет после революции в России

Заседание Зиновьевского клуба на тему: "Великая китайская революция через 100 лет после Великой русской".
Участники:
— сопредседатель Зиновьевского клуба, руководитель Биографического института Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
— директор Института ЕАЭС, член Зиновьевского клуба Владимир ЛЕПЕХИН;
— художник Ирина КОНДРАШОВА;
— журналист, общественный деятель, член Зиновьевского клуба Джульетто КЬЕЗА;
— профессор Пекинского нефтяного университета Александр ПОСАДСКИЙ;
— члены Зиновьевского клуба: Олег НАЗАРОВ, Павел РОДЬКИН, Анастасия ФЕДИНА, Павел ФОКИН, Михаил ФРИДМАН, Любовь ЦОЙ.
В мероприятии также приняли участие члены актива Международного интеллектуального клуба "Зиновьев", Международного общества "Россия — Германия", депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители науки, культуры и НКО, журналисты и дипломаты.
Модератор заседания — политический обозреватель газеты "Комсомольская правда" Алексей ПАНКИН.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ и директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА.