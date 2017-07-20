Оборотная сторона медали

Борис Панкин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

По щучьему велению, по моему хотению:

— Обеспечьте достойной человеческого существования квартирой Наталью Калинину, мать-одиночку из села Шивия, которое было полностью уничтожено степным пожаром весной 2015 года; ее дочка пойдет в этом году в первый класс.

— Сотрите с лица земли чудовищную свалку мусора на полигоне "Кучино", в округе Балашиха Московской области. Этот монстр, вольготно раскинувшийся на 50 гектарах земли близ деревни Фенино, отравляет своими испарениями все живое вокруг.

— Окажите немедленно всю необходимую и возможную медицинскую помощь страдающей раком четвертой степени девушке Дарье из заполярного города Апатиты, где недавно закрыли больницу. Это — в городе с населением в 55 тысяч человек.

— Избавьте Валентину Сосковскую, жительницу села Краснокумское Ставропольского края от унизительной и дорогостоящей бюрократической процедуры, якобы необходимой для получения компенсации, полагающейся ей по случаю утраты имущества из-за наводнения.

— Расселите и уничтожьте вагонные городки в поселении Нагань Ханты-Мансийского округа, которые в ранге ущербного жилья стоят ниже даже аварийного и ветхого, то есть жильем вообще не считаются и оттого не попадают ни в какие программы расселения.

— Примите меры, чтобы очистить порт Находка и местность вокруг него от загрязнения угольной пылью.

— Ликвидируйте — и немедленно — многомиллионную и многомесячную задолженность администрации Нижнетагильского завода изоляционных изделий (Свердловская область) перед его работниками, которых ни много ни мало, а 195 человек.

— Обеспечьте достойной человека квартирой живущую в бараке женщину в Ижевске. Приеду к ней в гости.

Надо ли напоминать, что все порученное было исполнено, обеспечено, восстановлено, произведено, закрыто, только не по щучьему велению и хотению, а по указаниям и распоряжениям президента России Владимира Путина, данным в ходе его "прямой линии" и позже.

И не в сказке волшебной все это случилось, а на нашей грешной российской земле перед лицом все фиксирующих телевизионных камер и все слышащих радиомикрофонов, то есть на глазах всего честного российского люда. И тех, кто за рубежом.

Это — одна сторона медали. А теперь поговорим о другой.

Без иронических ремарок в соцсетях да и в традиционных СМИ, без скептических усмешек, разумеется, не обошлось. Положа руку на сердце, были, были на то основания: мол, помогли десятку людей, а просьб и обращений было под пару миллионов. И трудно предположить, что эти миллионы хотели лишь пожелать здоровья президенту или поблагодарить его за что-то, хотя и для этого были у многих поводы.

Скорее всего, и там открылись бы и уже открываются проблемы, нужды, тяготы и страдания, сопоставимые с теми немногими, до которых дотянулась рука и воля президента. Да и за каждым из рассмотренных и, казалось бы, исключительных случаев тянется (невооруженным глазом видно) шлейф вопросов, затрагивающих самые насущные, кричащие нужды огромных масс населения, проблемы, годами ждущие своего решения.

Все так. Но другую сторону медали я вижу не в том, что лишь единицы получили немедленную помощь — порадуемся за них! — а в том, что благодаря этой "прямой линии", хотели этого ее организаторы или нет, открылась неприглядная действительность, которую уже нельзя ни скрыть, ни отрицать.

Нужен полный пересмотр всех наших взглядов на социализм — примерно так, кажется, говорил Ленин, вводя НЭП.

Нужен радикальный пересмотр подхода сегодняшней власти к удовлетворению элементарных нужд основной массы населения, проблем, которые фактически весь постсоветский период решались и решаются по остаточному принципу.

Уровень зарплат, пенсий, образование, медицина, система дошкольных учреждений, дороги, ЖКХ, социальные службы… Все-все, что и показала снова — но на этот раз честно-откровенно — "прямая линия", отчаянно требует внимания к себе.

Первый канал уже многие годы привычно обвиняют в заданности, перестраховке при организации телеобщения президента с всероссийской аудиторией, когда, мол, право задать вопрос, обратиться принародно к главе государства предоставляется заранее отобранным, самым проверенным и надежным, тем, кто не подведет. Что ж, она и в этот раз дала о себе знать, эта заорганизованность, только острие ее было направлено в другую, противоположную сторону. Преимущество было отдано, почти по Достоевскому, униженным и обделенным.

Наверняка нет больнее проблемы, чем отсутствие достойного человеческого существования жилья, а то и вообще крыши над головой. О чем говорить, если руководитель государства признает, и не раз, что чуть ли не 40% жилого фонда в стране, как это ни называй — ветхое ли, аварийное ли жилье — непригодно для нормального существования.

Все, что показала нам "прямая линия", стало выразительной иллюстрацией к словам президента, взывающей к нему и всем, кто управляет страной.

Жилище и жизнь — слова одного корня.

Совершили же блицчудо с техническим перевооружением военно-оборонной сферы! Умеем, стало быть. Теперь проблема жилья ждет такого же рукотворного чуда — и не в туманной перспективе, а сегодня, здесь и сейчас.

Казалось бы, не имеет себе равных по масштабу реновационный проект по переселению людей из пятиэтажек , к которому приступает Москва, но и он охватывает лишь малую часть имеющейся в стране потребности. И чтобы повернуться лицом к ней, даже дюжиной "прямых линий" не обойдешься. Решение жилищной проблемы должно стать своего рода национальной идеей. Нужно всенародное движение, и при организации его не грех обратиться как к собственному опыту в прошлом и настоящем, так и оглянуться вокруг себя, посмотреть на достижения других стран.

И здесь весьма поучительным окажется пример Швеции. Неслучайно пришедшие в начале 1930-х годов к власти социал-демократы назвали свою, только еще в зачатке существовавшую тогда модель общества — Народным домом (Folkhemmet). И словно для того, чтобы доказать, что это не просто лозунг, правительство провело через парламент и осуществило программу "Миллион квартир". Это в стране, население которой насчитывало в ту пору меньше восьми миллионов. Сейчас мало кто берется оспаривать ту истину, что, не будь этой программы, реализация которой наложила глубокий отпечаток на все сферы жизни и деятельности в стране, не удалось бы создать перелом в решении самой жгучей для всех народов планеты проблемы. Не было бы и тех условий, в которых сейчас живет народ.

На грани двух столетий, ушедшего и нынешнего, на тысячу жителей в Швеции приходилось 470 жилищ. В среднем на одно жилище — 2,2 человека. На одного человека здесь приходится в среднем 47 квадратных метров. Если сын или дочь старше 18 лет продолжают жить с родителями, они считаются нуждающимися в жилье.

При этом мало кто соглашается с тем, что достигнут идеал.

…"Прямая линия" президента высветила еще одну сторону дела, и это, быть может, самый важный ее результат. Стало окончательно ясно, что призыв и потребность повернуться лицом к народу и его повседневным нуждам не доходят, не воспринимаются адекватно теми, к кому они обращены, — бюрократией местной, региональной и федеральной. Они не так воспитаны, не на то заточены. Для них макроэкономическая стабильность, то есть гарантия от народных волнений, как и возможность пресечь их в зародыше в случае риска, — новый "Новый завет".

Им бы в бюджете дебет с кредитом свести. За счет кого — неважно. И неслучайно, наверное, в ходе четырехчасового марафона почти не звучало с обеих сторон такое слово, как "министр", и, кажется, ни разу не прозвучало "премьер-министр"…

Не лучшим образом выглядели и губернаторы. Ведь что ни случай, то хроника, рецидив, беспрепятственно месяцами и годами развивавшийся в шаговой доступности от губернаторского ока. До тех пор, пока не остановится на нем око государево.

Губернатор Подмосковья при первых же признаках начальственной грозы перенес срок закрытия мусорного полигона с 2021 года на 2019-й и гордился этим. Но когда уж совсем порохом запахло, поставил запретительные знаки на воротах "Кучино" уже на следующий день после "прямой линии".

Словом, Всероссийского народного фронта на них всех нету! И не формального, чиновничьего, а реального — состоящего в том числе из тех миллионов наших граждан, кто попытался прорваться к президенту в ходе "прямой линии" со своим вопросом.