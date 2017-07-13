Сможет ли цифровая экономика удовлетворить запрос общества на будущее

Павел Родькин, кандидат искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Тема нового поколения становится сегодня все актуальнее, поскольку каждого из нас волнует будущее России, ее перспективы.

Все лето в Крыму проходит Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", экспертом которого мне посчастливилось стать в рамках смены "Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты", где на предметном уровне был обозначен колоссальный запрос на будущее.

Запрос на будущее и цифровая экономика

"Таврида" продемонстрировала, и с этим наверняка согласятся все побывавшие там эксперты, кураторы и лекторы, живой интерес и вовлеченность молодежи в проектную деятельность. Именно от этого запроса следует оттолкнуться при обсуждении новых технологий и пресловутого образа будущего, если только само государство и общество способны его удовлетворить настолько, чтобы потребность к деятельности не перешла в деструктивное качество, результаты которого все видели во время так называемых уличных акций "школоты".Понимаем ли мы то будущее, в которое так стремится молодежь и которое предлагается обществу самыми разными субъектами его осмысления и проектирования?

Владимир Путин обозначил развитие цифровой экономики в качестве одной из целей и важнейших условий будущего страны.

Идеологический, политический и социальный потенциал цифровой экономики еще не осознаны, и они превосходят собственно экономические ее возможности, потому что речь, будем надеяться, идет не только о фактическом начале президентской кампании 2018 года, но о долгосрочной перспективе России.

В обществе накопился нереализованный запрос на будущее, который технически невозможно осуществить в рамках неолиберальной модели периферийного капитализма, сложившейся и утвердившейся в девяностые. Цифровая экономика фактически означает надежду на то, что именно новая платформа позволит преодолеть систему, становящуюся естественным тормозом развития.

Цифровая экономика потенциально содержит в себе настолько мощную возможность выхода страны из того тупика реальной экономики, в которой массы не имеют шансов на достойное существование, что ее можно, пожалуй, поставить в один ряд с искомой некогда национальной идей. И даже разочарование недавней модернизацией и инновациями вряд ли сможет остановить связанный с цифровой экономикой ожидания и оптимизм.

Проблема заключается в том, что цифровая экономика в России является продолжением сложившейся социально-экономической модели.

Ведь не качественные же бесплатная медицина и образование являются целью цифровой экономики и не более или менее равный доступ граждан России к национальным активам. И почему цифровой капитализм, если называть вещи своими именами, должен быть гуманнее и справедливее, чем реальный?

Достаточно внимательно прочитать западных теоретиков нового цифрового общества, чтобы увидеть полное несоответствие между их обещаниями и реальностью. Несоответствие, которое игнорируется адептами цифры с чисто идеологических и фанатических позиций.

Какое будущее могут предложить государство и частный капитал

Ресурсами проектирования будущего располагают сегодня два субъекта: государство и частный капитал. Оба эти субъекта предлагают обществу свое видение будущего и условия для развития.

Деятельность в области проектирования будущего требует воплощения, возможность которого осуществляется в рамках системных государственных проектов. Если только само государство осуществляет такую деятельность, к которой прилагается и система образования, создание новых рабочих мест, развитие новых хозяйственных субъектов, производственных и потребительских цепочек и так далее.

Такую же возможность дает и частный капитал. Здесь достаточно посмотреть на американские и некоторые другие западные ТНК, сосредотачивающие в своих лабораториях лучшие интеллектуальные кадры и формирующие запросы потребительского общества. Только общественный продукт от этой деятельности минимален: новые цифровые и постиндустриальные технологии не решают проблемы бедности и социального неравенства, а их возможностями пользуется ограниченный процент населения.

Общественная инициатива в итоге элементарно "выгорает" в топке общества потребления, расходующего все больше материальных, природных и человеческих ресурсов. Попытка продлить жизнь существующей модели ведет к ее ужесточению путем тотального контроля и жестких заданностей — как оборотной стороны новых цифровых технологий.

Сегодня именно частный сектор в массовом сознании перехватывает инициативу на проектирование будущего, представляя государство в качестве главного реакционера на пути прогресса. Частный капитал навязывает свой образ будущего, свою модель развития общества, который столь же безальтернативен, как и либерально-глобалистский "конец истории".

Корпоративный проект будущего пытается исторически закрыть существование государства на основе новых технологических возможностей внегосударственного существования индивида и принципов нового "постчеловеческого" общества.

Сохранение традиционного государства и общества требует политической воли, которую в России общество ждет не только от внешней политики, но проходящей "где-то там", но и от внутренних позитивных социальных преобразований.

Угроза некритического принятия будущего

Тема будущего и новых технологий сталкивается с двумя крайностями: страхом перед будущим, попыткой затормозить изменения и их столь же некритическим принятием. При этом навязывание корпоративного образа будущего приобретает все более агрессивный характер.

Новые технологии с их колоссальными возможностями, реализованные на основе идеологии прозападного неолиберализма, скорее всего, приведут не к решению проблем российского общества, а к их усугублению. Фактически нашей стране предлагается неолиберальный вариант цифровой экономики, которая ведет не к социальному государству, а в цифровой концлагерь — в будущее, описанное и экранизированное в антиутопиях. В такой ситуации общественный прогресс легко может превратиться в процесс его эксплуатации и порабощения, не технологиями как таковыми, а теми субъектами, которые контролируют и владеют ими.

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С моей точки зрения, технологии будущего и цифровая экономика не снимают вопрос о власти, но, напротив, выводят его на новый уровень. А посему важно гармонизировать жизнь и экономику, опираясь не на грезы, а на существующий базис. Без такой опоры, не меняя реальную социально-экономическую модель, требующую все новых жертв ради сохранения своего статус-кво, гармоничное развитие общества невозможно. И если некритическое восприятие будущего вполне естественно для молодежи, то для страны в целом отсутствие такой критической рефлексии может обернуться цивилизационной катастрофой: последующие поколения россиян окажутся вне будущего, вне перспектив, один на один с проблемами периферийного капитализма и неоколониализма.

Вот что мы должны иметь в виду, приступая к формированию цифровой экономики и возлагая надежды на технологический прогресс как панацею от нарастающих социокультурных и политико-правовых проблем.