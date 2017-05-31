Партизанский фронт в тылу врага

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Семьдесят пять лет назад постановлением Государственного комитета обороны при Ставке Верховного главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Его возглавил первый секретарь компартии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко.

"Это война является настоящей войной нервов"

Удивительно, но факт: хотя сопротивление гитлеровским захватчикам и сателлитам Третьего рейха на оккупированной ими территории Советского Союза началось в первые же дни Великой Отечественной войны, решение, направленное на централизацию управления борьбой в тылу врага, приняли почти год спустя.

Однако не следует думать, что в начале войны руководство страны напрочь забыло о партизанах и подпольщиках. Поздним вечером седьмого дня войны, в течение которого немецкие войска ворвались в Минск, а на дороге Пинск — Логишин первый бой захватчикам дал партизанский отряд Василия Коржа, Иосиф Сталин внес поправки в подготовленный Вячеславом Молотовым, Анастасом Микояном и Александром Щербаковым проект совместной директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "Партийным и советским организациям прифронтовых областей". В директиве, подписанной Сталиным и Молотовым уже за полночь 29 июня, среди важнейших задач значилась и такая: "В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской борьбы всюду и везде, для взрыва мостов, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и так далее. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия".

Восемнадцатого июля 1941 года ЦК ВКП(б) принял специальное постановление "Об организации борьбы в тылу германо-фашистских войск".

Заброска диверсионно-разведывательных групп в немецкий тыл началась уже 8 июля. В этот день из столицы в направлении Смоленска на грузовой машине выехала группа, официально именовавшаяся в Центре партизанским отрядом № 1. Ею командовал Никифор Коляда. В лесу он отпустил бороду, и партизаны стали называть его Батей. Так началась история прославленного партизанского соединения Бати, которое в 1941-1942 годах действовало в районе треугольника Смоленск — Витебск — Орша.

Уже в июле в ряде мест гитлеровцы получили чувствительные удары народных мстителей. Для немцев, завоевавших почти всю Европу, это стало неприятным сюрпризом. На 24-й день войны, 15 июля, унтер-офицер Альберт Шуберт пожаловался в письме своей невесте Лизе Пакулат: "Это война является настоящей войной нервов, ибо здесь мы имеем дело с партизанами. Красные так натравили народ против нас, что он способен идти на все… Иными словами, пистолет нельзя выпускать из рук ни на минуту".

"Если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь"

Шестого августа 1941 года первыми партизанами, получившими звание Героя Советского Союза, стали командир отряда "Красный Октябрь" Федор Павловский и комиссар отряда Тихон Бумажков. Они били врага на Гомельщине.

А в Витебской области один из первых партизанских отрядов возглавил директор картонной фабрики Минай Шмырёв. Звание Героя Советского Союза ему присвоили позже, 15 августа 1944 года. Судьба этого человека берет за душу…

Минай Шмырёв был вдовцом, растил четырех детей. В начале войны создал партизанский отряд. Первый бой оккупантам он дал у деревни Тимохи, где их подразделение вздумало отдохнуть у речки. Для трех десятков немцев этот отдых стал последним. В ночь с 9 на 10 сентября партизаны атаковали районный центр Сураж, разбили его гарнизон и, взяв трофеи, благополучно вернулись в лес.

Разъяренные немцы объявили награду за голову "батьки Миная" — предателю сулили надел земли, коня, корову и 10 тысяч немецких марок. Затем награду увеличили до 50 тысяч марок.

Но желающего не нашлось, и 19 октября немцы арестовали мать, тещу, сестру и детей Шмырёва — 14-летнюю Лизу, 10-летнего Сережу, семилетнюю Зину и трехлетнего Мишу. В тюрьме Суража их били и запугивали. "Цивилизованные европейцы" использовали детей как приманку. Так ничего и не добившись, объявили, что если Шмырёв не сдастся, его семью расстреляют.

Оказавшийся перед тяжелейшим выбором отец был близок к самоубийству. Выбор был сделан после того, как получил записку старшей дочери. Четырнадцатилетняя Лиза писала: "Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь".

Сдаваться немцам Шмырёв не пошел, и 14 февраля 1942 года все его родственники были расстреляны. Осиротевший Минай Шмырёв, возглавив в апреле 1942 года Первую Белорусскую партизанскую бригаду, с утроенной энергией стал мстить ненавистным врагам.

В сентябре 1964 года на похороны "батьки Миная" в Витебске, первым почетным гражданином которого он стал, собрался весь город…

Сталин находит решение

В течение первого года войны партизан и подпольщиков преследовали неудачи. Сказывался недостаток опытных руководителей, а также умелых подрывников и радистов. Народные мстители были плохо вооружены, разобщены, не имели средств связи и не всегда соблюдали правила конспирации. Например, у убитого командира партизанского отряда "Брянский" гитлеровцы обнаружили записную книжку с фамилиями лиц, сообщавших информацию об оккупантах и их пособниках. Вскоре все они были расстреляны. Не имея связи с "Большой землей", народные мстители действовали по собственной инициативе и разумению, неся большие потери.

В августе 1941 года первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко разработал записку "К вопросу о постановке диверсионной работы в тылу врага". После обсуждения в ЦК КП(б) Белоруссии она была направлена Сталину. Признав, что с диверсиями в тылу врага дело обстоит плохо, Пономаренко предлагал перейти к массовой и планомерной диверсионной работе, больше использовать в ней население оккупированных территорий.

Принять Пономаренко Сталин смог только в декабре 1941 года, когда советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. В итоге Верховный главнокомандующий поручил Пономаренко приступить к организации Центрального штаба партизанского движения. Казалось, вопрос о том, кому руководить партизанами, был наконец-то решен.

Однако нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия считал иначе. "Берия видел в создании ЦШПД несомненного конкурента и пытался доказать Сталину, что целесообразнее готовить партизанские отряды в советском тылу и затем перебрасывать их за линию фронта. Берия основывался на практике отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) и территориальных Четвертых отделов НКВД, которые в некоторых случаях успешно организовывали и руководили партизанскими формированиями", — вспоминал Сергей Бельченко, ставший в 1942 году начальником Западного штаба партизанского движения, а в 1943-м — заместителем Пономаренко. По его словам, руководство НКВД подало Сталину записку, в которой доказывало "нецелесообразность создания ЦШПД". Мотивировалось это тем, что якобы стихийные, разрозненные партизанские выступления населения не могут быть охвачены руководством, да и вряд ли в нем нуждаются.

Пока Сталин размышлял и анализировал, Берия продолжал проявлять активность. Восемнадцатого января 1942 года по его инициативе было создано Четвертое управление НКВД, в задачи которого входила и организация партизанского движения. Четвертое управление стало создавать оперативные группы численностью от 30 до 50 человек, которые забрасывались во вражеский тыл на самолетах с приземлением на парашютах в заданном районе.

Так начинались партизанские будни "Победителей"

Как это происходило, в книге "Это было под Ровно" поведал полковник Дмитрий Медведев, командовавший разведывательно-диверсионным отрядом органов госбезопасности "Победители". В его составе воевали несколько испанцев, в том числе радистка Африка де Лас Эрас. Переброска "Победителей" в Сарненские леса Ровенской области началась 75 лет назад, в мае 1942-го, и проходила в несколько заходов. Сам Медведев вылетел вечером 20 июня. Утром следующего дня он и его спутники были почти за тысячу километров от Москвы и в 600 километрах за линией фронта — в районе станции Толстый Лес. От нее до Сарненских лесов им предстояло пройти свыше 200 километров. Медведев вспоминал: "Мы шли по ночам, а днем отдыхали прямо на земле. Мы мокли в болотах и под проливными дождями. Комары не давали покоя. Они забирались под специально сшитые накомарники и впивались своими хоботками в лицо, шею, лезли в уши, нос, глаза. У нас не было ни хлеба, ни картошки, и сутками мы шли голодные. В хутора и деревни заходили только разведчики, и то с большой осторожностью, чтоб не выдать, что где-то неподалеку движется отряд".

А в Москве победителем в споре с Берией по вопросу о том, кто будет руководить партизанами, стал Пономаренко. Тридцатого мая 1942 года он возглавил Центральный штаб партизанского движения. Вскоре после создания ЦШПД появились Украинский, Белорусский, Западный, Брянский, Калининский, Ленинградский, Карело-Финский, Южный (Краснодарский), Воронежский, Эстонский и Литовский штабы партизанского движения. В 1943 году к ним добавились Латвийский и Крымский штабы. Наличие в составе ЦШПД оперативного управления позволяло лучше организовывать подготовку партизанских формирований, четче координировать работу республиканских и областных штабов партизанского движения.

Двадцатого июня 1942 года был создан отдел материально-технического снабжения ЦШПД. Началось централизованное и планомерное снабжение партизан оружием, боеприпасами, средствами связи, медикаментами, продовольствием и так далее. Народные мстители получали кадровую помощь и могли отправлять в Центр раненых и больных партизан.

"Благодаря деятельности Центрального штаба значительно повысилась боеспособность и управляемость партизанских отрядов. Так, например, если летом 1942 года радиосвязь с "Большой землей" имела только треть партизанских отрядов, то к ноябрю 1943-го радиосвязью было обеспечено около 94% отрядов. В том же 1943-м в интересах партизан было произведено 12 тысяч самолетов-вылетов. В результате партизанские формирования получили около 60 тысяч винтовок, 34 тысячи автоматов, тысячи пулеметов, противотанковых ружей и минометов, большое количество взрывчатки", — отмечает директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

"Партизанское движение должно стать всенародным"

Пятого сентября 1942 года в приказе № 00189 народного комиссара обороны СССР Сталина "О задачах партизанского движения" была поставлена задача добиться того, чтобы "партизанская борьба охватила широчайшие массы советского народа на оккупированной территории", "партизанское движение должно стать всенародным".

Тот факт, что задачи партизанского движения определялись не партийным документом, а приказом наркома обороны, говорил о том, что партизанские действия стали рассматриваться как один из видов боевых действий Вооруженных сил, которому командование отводило стратегически важную роль.

На рост эффективности боевых действий советских партизан обратили внимание и наиболее наблюдательные немецкие военачальники. К примеру, генерал-полковник вермахта Лотар Рендулич отмечал, что централизация руководства партизанскими отрядами была очевидна: "Ибо при подготовке и проведении какого-либо значительного наступления немецких или русских войск партизаны в этом районе немедленно активизировали свои действия с целью дезорганизации снабжения и связи между частями немецкой армии, захвата и ликвидации складов с боеприпасами и нападения на места расквартирования войск. Эти действия стали тяжелым бременем для армии и представляли собой немалую опасность. Ни на одном театре военных действий не было такого тесного взаимодействия между партизанами и регулярной армией, как на русском".

В свою очередь, Маршал Советского Союза Георгий Жуков констатировал, что "командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск".

В январе 1944 года ЦШПД был расформирован. К тому времени значительная часть территории СССР была освобождена от оккупантов. В дальнейшем руководство борьбой народных мстителей осуществляли республиканские и областные штабы партизанского движения, которые действовали в тесном взаимодействии со штабами фронтов стремительно наступавшей на Запад Красной армии.