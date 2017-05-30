Уж эти русские! Или — Всемирные игры юных соотечественников

Ольга ЗИНОВЬЕВА, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

С 14 по 20 мая Татарстан принимал финальную часть ставших уже традиционными состязаний — III Всемирных игр юных соотечественников. Отборочные туры предварительно проводились в каждой стране — участнице игр, и в Казань прибыли лучшие из лучших — около 600 ребят.

Идея проведения Всемирных игр юных соотечественников возникла в 2013 году во время работы Форума проектов партии "Единая Россия", в рамках партийного проекта "Соотечественники". Идею поддержал председатель партии Д. А. Медведев.

И вот два года спустя, в 2015 году, в Сочи стартовали I Всемирные игры юных соотечественников. В них приняли участие 529 детей из 32 стран. Через год, в 2016-м, на II Игры в 2016 году в Сочи собрались представители уже 45 стран. В нынешнем году Сочи передал эстафету Казани — сюда приехали почти 600 юных соотечественников из 48 стран.

В программу III Всемирных игр включены соревнования по шести популярным видам спорта: баскетболу 3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и плаванию. Это был великолепный праздник спорта с волнениями, переживаниями, спортивным азартом, упорной борьбой. Мы от всей души болели за юных спортсменов, желали им побед в состязаниях. А победили, конечно, самые талантливые, способные, упорные из них.

Однако Игры юных соотечественников — гораздо больше и значительнее, чем просто спортивные соревнования. Очень важно, что ребята из разных стран собрались на Казанской земле вместе.

© Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников © Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников

Каждый из них представлял свой кусочек Русского мира — с его неповторимыми традициями, обычаями. И, общаясь между собой, все ребята, несомненно, обогатились новыми знаниями о большой России, не сводящейся к Российской Федерации.

Кроме того, они познакомились и пообщались со своими российскими сверстниками. Я не сомневаюсь, что многие из тех знакомств, которые завязались у них во время Игр, будут сохраняться, поддерживаться и развиваться долгие годы. А это значит, что Русский мир наполнится новыми живыми человеческими контактами, связями, дружбой, привязанностью.

Я знаю, что только эмоциональная включенность человека в то или иное событие позволяет ему по-настоящему понять и почувствовать его. Разумеется, я имею в виду положительный эмоциональный фон. Так вот, ярких, незабываемых положительных эмоций во время Игр явно хватило на всех ребят. Ведь, помимо спортивных соревнований, организаторы подготовили для юных участников Игр богатую культурно-образовательную программу, включающую "Визитную карточку", вечернее мероприятие "Костер дружбы", торжественные церемонии открытия и закрытия, проведение Дня татарской культуры, экскурсионную программу, возложение венков к мемориалу Победы.

Институт Пушкина провел интеллектуальную игру "Диалоги на русском". Юные соотечественники проверяли свои знания о русской культуре, литературе, истории, географии и русском языке. Стоит добавить, что во время Игр юных соотечественников ребят опекали волонтеры программы "Послы русского языка в мире", которые с помощью игр и интерактивных занятий постарались раскрыть для них мир русской культуры и языка, истории и традиций.

Еще один плюс Всемирных игр юных соотечественников состоит в том, что начались они с торжественного возложения венков к мемориалу Победы в Великой Отечественной войне.

В парке Победы города Казани собрались юные спортсмены, хозяева и организаторы спортивного праздника, официальные лица.

© Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников © Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников

В числе почетных гостей — Борис Кузнецов, Герой Советского Союза; Отар Аршба, координатор партийного проекта "Соотечественники"; Ирина Роднина, президент Всероссийской федерации школьного спорта; Римма Ратникова, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан. Присутствовала на этом мероприятии и я — как председатель Общественного совета партийного проекта "Всемирные игры юных соотечественников".

Эстафету Игр подхватила пресс-конференция, которая прошла на базе информационного агентства "Татар-информ". А вечером того же дня состоялось торжественное открытие Игр. На сцену, сменяя друг друга, выходили официальные лица и почетные гости праздника спорта. Координатор партийного проекта "Соотечественники" Отар Аршба зачитал приветствие премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева: "Каждый из вас прошел отборочные туры и готов продемонстрировать отличную подготовку, не только физическую, но и интеллектуальную. Эти Игры станут не только запоминающимся событием, но и подарят незабываемые эмоции".

© Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников © Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников

В своем приветственном слове Отар Аршба отметил: "Всемирные игры юных соотечественников в этом году пройдут в третий раз. Эту инициативу поддержали все: и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Игры дают возможность соотечественникам общаться со своими сверстниками из разных стран, не забывать родной язык, культуру, историю страны, помнить, откуда их корни. Это не просто спортивные соревнования. Это длящийся в течение всего года конкурс по шести видам спорта, это всевозможные конкурсы и викторины исторического, патриотического характера, викторины и конкурсы по русскому языку, встречи с прославленными россиянами. Даже логотип Игр был разработан самими детьми".

Марина Тамилова, заместитель министра спорта России Павла Колобкова, зачитала его послание: "Минспорта России вместе с организаторами Игр подготовили вам лучшие спортивные сооружения, вы будете соревноваться на сооружениях, где выступали наши студенты на Универсиаде 2013 года. <…> Дружите со спортом, будьте настоящими патриотами. Добро пожаловать в Россию!".

© Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников © Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников

Приветствовал юных соотечественников и замдиректора Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков.

"Когда мы задумывали эти Игры в первый раз, то очень сильно волновались. Но именно тогда убедились, что их необходимо проводить. Мы благодарны Сочи. Сегодня мы благодарны Казани", — отметила президент Всероссийской федерации школьного спорта, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина.

А затем участникам и гостям Игр гостеприимные хозяева подарили чудесную концертную программу. Она была наполнена татарскими национальными мотивами и экспериментальными спортивными номерами.

© Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников © Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников

© Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников © Фото : Дмитрий Николаев III Всемирные игры юных соотечественников

Все, что происходило на Играх, перечислить невозможно: масса мероприятий — море эмоций. Упомяну лишь те, которые запомнились мне лично. Скажем, международный форум "Молодые соотечественники против терроризма", призванный сплотить молодежь для противоборства и осуждения мировой угрозы. Или посадка деревьев в березовой роще Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма участниками III Всемирных игр юных соотечественников. Или, например, День знакомства с татарской культурой, стилизованный под национальный праздник Сабантуй с выступлениями на нем национальных танцевальных и музыкальных коллективов. Но самое интересное происходило на Аллее флагов перед сценой, где участников Игр ждали традиционные татарские конкурсы: бег в мешках, забеги с ложкой и яйцом, игра "Разбей горшок", гиревое состязание…

И конечно, для ребят очень запоминающимся событием стало общение с нашими прославленными спортсменами.

В рамках III Всемирных игр юных соотечественников прошел мастер-класс чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. С участниками Игр в казанском дворце спорта "Ак Барс" пообщались депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версии WBA Николай Валуев и борец классического стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы пяти созывов Александр Карелин.

III Всемирные игры закончились. Что же главное в них, какой итог наиважнейший? Конечно, для самих юных участников — это радость состязаний, новые впечатления, лица, знакомства.

Но не только это.

Я думаю, что все, кто приезжал в Казань, смогли понять, почувствовать, что все они и мы — часть огромного единого мира, и у всех нас есть одна Родина — Россия. Что Русский мир — это не территориальное или этническое понятие. Русский мир — это скорее духовное пространство, где говорят и думают на русском языке, где чтут русскую культуру и традиции, где помнят и любят Россию.

И это постижение ребята увезли домой. Также как и память о встречах, беседах, общении с россиянами — пожилыми, взрослыми и своими сверстниками. Я уверена: многие из юных соотечественников встретили в России товарищей, друзей, связь с которыми будет продолжаться долго, а у кого-то и останется на всю жизнь.

Они, нынешние подростки — и соотечественники, и их российские сверстники — завтрашние врачи, учителя, строители, политики, бизнесмены. Именно им предстоит определить, какими будут Россия и весь Русский мир.