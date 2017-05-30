Уж эти русские! Или — Всемирные игры юных соотечественников

Ольга ЗИНОВЬЕВА, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"
С 14 по 20 мая Татарстан принимал финальную часть ставших уже традиционными состязаний — III Всемирных игр юных соотечественников. Отборочные туры предварительно проводились в каждой стране — участнице игр, и в Казань прибыли лучшие из лучших — около 600 ребят.
Идея проведения Всемирных игр юных соотечественников возникла в 2013 году во время работы Форума проектов партии "Единая Россия", в рамках партийного проекта "Соотечественники". Идею поддержал председатель партии Д. А. Медведев.
В программу III Всемирных игр включены соревнования по шести популярным видам спорта: баскетболу 3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и плаванию. Это был великолепный праздник спорта с волнениями, переживаниями, спортивным азартом, упорной борьбой. Мы от всей души болели за юных спортсменов, желали им побед в состязаниях. А победили, конечно, самые талантливые, способные, упорные из них.
Однако Игры юных соотечественников — гораздо больше и значительнее, чем просто спортивные соревнования. Очень важно, что ребята из разных стран собрались на Казанской земле вместе.
Каждый из них представлял свой кусочек Русского мира — с его неповторимыми традициями, обычаями. И, общаясь между собой, все ребята, несомненно, обогатились новыми знаниями о большой России, не сводящейся к Российской Федерации.
Кроме того, они познакомились и пообщались со своими российскими сверстниками. Я не сомневаюсь, что многие из тех знакомств, которые завязались у них во время Игр, будут сохраняться, поддерживаться и развиваться долгие годы. А это значит, что Русский мир наполнится новыми живыми человеческими контактами, связями, дружбой, привязанностью.
Институт Пушкина провел интеллектуальную игру "Диалоги на русском". Юные соотечественники проверяли свои знания о русской культуре, литературе, истории, географии и русском языке. Стоит добавить, что во время Игр юных соотечественников ребят опекали волонтеры программы "Послы русского языка в мире", которые с помощью игр и интерактивных занятий постарались раскрыть для них мир русской культуры и языка, истории и традиций.
Еще один плюс Всемирных игр юных соотечественников состоит в том, что начались они с торжественного возложения венков к мемориалу Победы в Великой Отечественной войне.
В парке Победы города Казани собрались юные спортсмены, хозяева и организаторы спортивного праздника, официальные лица.
В числе почетных гостей — Борис Кузнецов, Герой Советского Союза; Отар Аршба, координатор партийного проекта "Соотечественники"; Ирина Роднина, президент Всероссийской федерации школьного спорта; Римма Ратникова, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан. Присутствовала на этом мероприятии и я — как председатель Общественного совета партийного проекта "Всемирные игры юных соотечественников".
Эстафету Игр подхватила пресс-конференция, которая прошла на базе информационного агентства "Татар-информ". А вечером того же дня состоялось торжественное открытие Игр. На сцену, сменяя друг друга, выходили официальные лица и почетные гости праздника спорта. Координатор партийного проекта "Соотечественники" Отар Аршба зачитал приветствие премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева: "Каждый из вас прошел отборочные туры и готов продемонстрировать отличную подготовку, не только физическую, но и интеллектуальную. Эти Игры станут не только запоминающимся событием, но и подарят незабываемые эмоции".
Марина Тамилова, заместитель министра спорта России Павла Колобкова, зачитала его послание: "Минспорта России вместе с организаторами Игр подготовили вам лучшие спортивные сооружения, вы будете соревноваться на сооружениях, где выступали наши студенты на Универсиаде 2013 года. <…> Дружите со спортом, будьте настоящими патриотами. Добро пожаловать в Россию!".
Приветствовал юных соотечественников и замдиректора Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков.
"Когда мы задумывали эти Игры в первый раз, то очень сильно волновались. Но именно тогда убедились, что их необходимо проводить. Мы благодарны Сочи. Сегодня мы благодарны Казани", — отметила президент Всероссийской федерации школьного спорта, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина.
А затем участникам и гостям Игр гостеприимные хозяева подарили чудесную концертную программу. Она была наполнена татарскими национальными мотивами и экспериментальными спортивными номерами.
И конечно, для ребят очень запоминающимся событием стало общение с нашими прославленными спортсменами.
В рамках III Всемирных игр юных соотечественников прошел мастер-класс чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. С участниками Игр в казанском дворце спорта "Ак Барс" пообщались депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версии WBA Николай Валуев и борец классического стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы пяти созывов Александр Карелин.
III Всемирные игры закончились. Что же главное в них, какой итог наиважнейший? Конечно, для самих юных участников — это радость состязаний, новые впечатления, лица, знакомства.
Но не только это.
И это постижение ребята увезли домой. Также как и память о встречах, беседах, общении с россиянами — пожилыми, взрослыми и своими сверстниками. Я уверена: многие из юных соотечественников встретили в России товарищей, друзей, связь с которыми будет продолжаться долго, а у кого-то и останется на всю жизнь.
Они, нынешние подростки — и соотечественники, и их российские сверстники — завтрашние врачи, учителя, строители, политики, бизнесмены. Именно им предстоит определить, какими будут Россия и весь Русский мир.