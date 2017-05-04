Путин останется, элиты поменяются

Елена Катаева, доктор политических наук

Анализ политической обстановки в России указывает на безусловную победу В.В. Путина в предстоящих в 2018 году президентских выборах. Он их выиграет, несмотря на все сложности в экономике и внешней политике, хотя бы потому, что миллионы избирателей просто не увидят никого другого в той же весовой категории. Люди понимают, что выборы президента страны — это очень серьезно: выбрав не того, можно не уровень жизни, а саму жизнь потерять. Так что экспериментировать можно на других уровнях выборов, а за Путина проголосуют точно — и хорошим большинством.

Самое интересное — что будет потом. А потом вновь избранный президент вновь останется один на один со стагнирующей экономикой, беднеющим населением и нарастающими внешнеполитическими вызовами. Как он будет решать эти проблемы?

Можно оставить все по-прежнему: не трогать элиты в их бетонном переплетении интересов и не обращать внимания на население.

Немедленной катастрофы при этом не случится, потому что у России еще хватает прочности во всех областях. Просто исчезнет очень важная, хоть и нематериальная субстанция — надежда на изменения, которые нужны нашей стране как воздух. Ведь большинство населения надеется сегодня вовсе не на оппозицию с ее лозунгом "Надоел". Оно надеется именно на Путина, который вовсе не растерял потенциала доверия, как бы ни пыталась оппозиция доказать обратное.

Можно снова отложить изменения (а наш президент не любит менять членов команды, подчас доверяя им сверх меры). Но изменения, кадровые в том числе, нужны, причем идущие именно сверху, от Путина, оставляющие в целости и сохранности само государство, снимающие риск его дестабилизации.

Оппозиция бессовестно извращает факты, ставит телегу впереди лошади. Ее лидеры фактически призывают к уличным беспорядкам, к майдану, однако эти призывы почему-то расцениваются определенными силами в Кремле как контролируемое средство повысить явку на выборах. А между тем кое-кто из оппозиции уже давно стал гораздо опаснее для государства, чем кажется.

Здесь вспоминается Михаил Горбачев, который тоже затевал перестройку с целью улучшить дела в КПСС, а когда события обрушились как лавина, утратил контроль и над страной, и над Компартией.

Сегодня однопартийцы Геннадия Зюганова тоже призывают кардинально поменять экономическую парадигму, вернуть экономику "в социализм". Хочется сказать: спасибо, не надо; вы рулили страной долгие годы, и мы помним, чем это закончилось.

Вот Григорий Явлинский предложил решить крымский вопрос "ради снятия санкций и выползания из бедности" (страшно представить, что он может предложить для решения проблемы Донбасса!). Удивительное переворачивание причин и следствий! На самом деле, не поддержка российским руководством русского восстания в Крыму и Донбассе стала причиной нынешнего системного политического и экономического кризиса в России, а наоборот: Кремль не поспел за разворачивавшимися на Украине событиями (лишь в Крыму, благодаря Севастополю, Россия успела как-то на них ответить), что говорит о том, что в России в момент госпереворота на Украине уже был глубочайший управленческий кризис, ставший следствием накопившихся противоречий между объективными интересами страны и корпоративными интересами правящей элиты.

Предпосылки украинского Майдана, как и предпосылки нынешнего кризиса, в России копились годами.

Почему российские элиты полтора десятилетия поддерживали Виктора Януковича, показавшего свою полнейшую неспособность быть лидером Украины? (В критический для страны момент он не появился на съезде в Харькове, хотя в случае его появления там захватившая власть в Киеве группа лиц была бы нелегитимной). Да потому, что сам характер отношений в российской правящей элите диктовал такие правила игры, которые сделали Януковича и других украинских олигархов "своими".

Многотысячные пророссийские демонстрации в Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Донецке и Луганске весной 2014 года — реальность. Но, в отличие от Крыма, в Новороссию Кремль не успел. Добровольцы, ведомые инстинктом защиты русских и российских интересов, успели, а Кремль — нет. Вовремя оказанная политическая и финансовая поддержка сторонникам единства с Россией в крупнейших городах Украины наверняка бы предотвратила как дальнейшие жертвы и страдания жителей Донбасса, так и последующие многомиллиардные вливания из российского бюджета в помощь ДНР и ЛНР.

Впрочем, у истории нет сослагательного наклонения, хотя все-таки хочется спросить: чем все это время занимался наш посол на Украине Михаил Зурабов?

Так почему же Кремль сбился с темпа? Почему не успел в открывшееся "окно возможностей" в Новороссии?

Полагаю, что тут сыграла свою роль целая система самых разных факторов, в том числе и то, что властная элита России "вросла" в Украину миллионом противоречивых корпоративных и личных интересов, имеющих мало общего с национальными интересами страны.

Стоит удивиться моральности и упорству Путина, который, несмотря на колоссальное внешнее и внутреннее давление, продолжает оказывать системную поддержку населению Донбасса. Это тот случай, когда позиция Кремля вызывает искреннее восхищение. Другой, не Путин, мог бы давно все сдать. И тогда случилось бы еще одно, может, уже глобальное поражение русского народа, которое могло сыграть фатальную роль в его истории, поскольку не экономические факторы определяют судьбу страны, а желание народа выжить и развиваться. Путин интуитивно чувствует это.

Нет, не наша жесткая позиция по Крыму и Донбассу — причина нынешних проблем России. Главная беда — нарастающая аморальность всех сторон нашей жизни, особенно ее экономических аспектов. Порочность сформировавшейся в России экономической системы раздражает население намного больше всего остального.

Граждан России убеждают, что наши так называемые либералы построили в России аналог западной экономики, этакий "классический капитализм". Это иллюзия: в России нет ни настоящих либералов, ни западной экономики. По мнению нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, в России построен "капитализм для своих", и его строительство началось задолго до прихода Путина к власти. Тем, кто помнит залоговые аукционы, смешно слушать про коррупцию при "путинизме". Путин унаследовал эти негативные процессы и не смог их переломить во многом потому, что при нем экономическую и финансовую политику страны продолжали формировать те же самые люди, что и при Ельцине: люди, начисто исключившие из экономических отношений традиционную мораль.

Сегодня Россия нуждается в том, чтобы, бережно сохраняя государство в качестве гаранта физического выживания своих граждан, изменить существующую экономическую парадигму.

Оппозиция нагло врет, утверждая, что причиной кризиса в России является внешняя политика Путина. Если российская экономика просела под тяжестью санкций за Крым и поддержку Донбасса, то проблема не в нашем отношении к Крыму и Донбассу, а в пороках самой российской экономики и в отказе правящей элиты от защиты национальных интересов.

Сегодня нужно внимательно посмотреть, что нужно исправить в системе этой защиты. Давайте, как справедливо пишет Михаил Делягин, для начала ограничим финансовые спекуляции наших банков (здесь полезно будет применить опыт США и Японии) и плотнее займемся производственной сферой.

Давайте, как предлагает Игорь Костиков, модернизируем нашу архаичную налоговую систему, сделаем ее гибкой и современной. Не следует опасаться перехода к прогрессивной шкале — она защитит бедных и умерит аппетиты богатых. Возможно, стоит ввести (по примеру Великобритании) windfall tax — компенсационный налог на результаты приватизации, в особенности путем залоговых аукционов, ставших апофеозом безнаказанного грабежа.

Следует немедленно навести порядок и в деятельности государственных монополий и крупных корпораций, руководство которых окончательно потеряло берега в увеличении тарифов для нас и вознаграждений для себя.

Борьбу с коррупцией следовало бы перенести с экранов телевизоров и демонстраций школьников по призыву оппозиционеров в системные проверки, например, крупнейших "национальных достояний", чтобы выяснить наконец, как можно выплачивать менеджменту госкомпаний миллиардные бонусы при падении в разы их капитализации.

Наглое и безудержное потребительство так называемых элит гораздо больше раздражает население, чем военные расходы или помощь русским на Донбассе, справедливость и необходимость которых люди хорошо понимают. Люди надеются, что власть начнет защищать и русских на Урале, и татар в Казани, и всех других граждан нашей огромной страны от вопиющей несправедливости в распределении национальных богатств.

Названные меры совсем не сложны в исполнении, однако они, очевидно, потребуют новой управленческой команды. Усилия же по созданию такой команды будут вознаграждены наполнением бюджета страны, развитием ее экономики и, что не менее важно, преодолением дефицита справедливости.

В этом году мы отметим столетие Октябрьской революции. Говоря о том, что она дала толчок развитию страны, часто забывают, что развитие России могло быть гораздо успешнее, если бы ее элиты не довели страну до катастрофы. В 1917 году мы потеряли почти треть территории и населения, в 1991 году — еще треть от оставшегося. Сейчас нам снова предлагают (под видом борьбы с коррупцией?) разрушить государство и начать новую гражданскую войну. Чтобы потерять все?

Сегодня на кону уже не уровень жизни россиян, а само существование России. Великий русский философ, ученый и писатель Александр Зиновьев как-то сказал: "Целились в коммунизм, а попали в Россию". Сейчас он мог бы сказать: "Целясь во власть, не попадите в Россию". Как зеницу ока нам надо беречь свое государство, пусть оно во многом и криво-косо сделанное, и переделывать его надо, не разрушая.

Смена управленческой команды — естественный процесс. Скажем прямо: нынешнее окружение Путина мало сделало для его прихода к власти и не очень уж ему помогало нести ее бремя, особенно в самые тяжелые моменты (сложные решения президент России всегда принимал самостоятельно), так что он вряд ли обязан тащить малоэффективную команду дальше в ее неизменном виде.

А пересматривать позицию по Крыму и прекращать поддержку Донбасса нельзя. Поддержка интересов русских людей, поверивших нам, должна быть безоговорочной. В противном случае страна и народ надломятся внутренне, и уже никакие экономические рецепты нам потом не помогут. Это как в семье: нужно не на детей сетовать, даже если они шумят и нелегко растут, а работать больше, делать иногда ремонт дома и генеральную уборку.