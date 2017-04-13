Актуальная история: как большевики прорвали блокаду Запада

Олег Назаров, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

95 лет назад в ходе Генуэзской международной конференции "изгои Европы" — Советская Россия и Германия — встретились в Рапалло и устано­вили дипломатические отношения, отказавшись от всех взаимных претензий. Для РСФСР договор с Германией стал прорывом дипломатической блокады нашей страны и явился важным шагом на пути к признанию РСФСР де-юре ведущими западными государствами.

Западная блокада Советской России

Приход к власти большевиков, вождь которых Владимир Ульянов (Ленин) лишь за полгода до этого вернулся на Родину из эмиграции (см. статью "О том, как маленькие люди Ленина критикуют"), не входил в расчеты государств Антанты. Впрочем, поначалу в Лондоне, Париже, Риме и Вашингтоне были уверены в том, что власть большевиков падет уже через несколько дней или недель.

К концу года стало понятно, что прогнозы западных "знатоков России" не спешат оправдываться. Представители Франции и Великобритании Жорж Клемансо и Роберт Сесиль 23 декабря 1917 года подписали тайную конвенцию о разделе юга России на сферы интересов и районы будущих операций британских и французских войск. В английскую сферу действий вошли Кавказ, казачьи области Дона и Кубани, а во французскую — Украина, Бессарабия и Крым. Лондон и Париж сошлись на том, что отныне будут рассматривать Россию не в качестве союзника по Антанте, а как территорию для реализации собственных интервенционистских замыслов.

Позже Запад стал оправдывать свое вмешательство во внутренние дела России Брестским миром и необходимостью борьбы с Германией. Но последовательность событий была иной: в декабре 1917-го переговоры большевиков со странами Четверного союза лишь начинались.

Брестский мир, заключенный в марте 1918-го, был разорван РСФСР в ноябре того же года. Однако это не стало поводом для Антанты прекратить вмешательство во внутренние дела нашего государства. Более того, к началу 1919 года Советская Россия оказалась в полной дипломатической и экономической блокаде Запада.

Под давлением США и Великобритании в ней вынуждены были участвовать и нейтральные государства Европы. 5 декабря 1918 года американский представитель в Стокгольме Моррис в беседе с министром иностранных дел Швеции Юханнесом Хелнером выразил недовольство "большевистской пропагандой" в Швеции, которая затем распространяется в США и другие государства Антанты. Как видим, маниакальная установка искать по всей планете кремлевских пропагандистов возникла в Вашингтоне задолго до образования СССР и прихода к власти Сталина.

Антанта быстро добилась того, что Швеция, Норвегия и Дания заключили соглашение о единовременном разрыве отношений с РСФСР и высылке всех ее дипломатических и торговых представителей из этих скандинавских государств.

Как и в наше время, разрыв экономических отношений с Россией был Европе невыгоден. В докладе Ленину полпред РСФСР в Швеции Вацлав Воровский отметил, что разрыв отношений с РСФСР шведам вредит, однако "интересы государств Согласия … оказались могущественнее, чем интересы шведских промышленников и шведских рабочих, среди которых уже началась безработица".

Но Вашингтон, Лондон и Париж потери скандинавов не беспокоили. Установив экономическую и дипломатическую блокаду РСФСР, они рассчитывали, что русские приползут к ним на коленях, моля о пощаде…

Дыры в железном занавесе

Первые дыры в железном занавесе (это выражение, которое Уинстон Черчилль лишь повторил в марте 1946 года, возникло во время иностранной интервенции в Россию) стали появляться уже в начале 1920 года, после разгрома главных сил Белого движения и начавшегося в связи с этим укрепления международных позиций Советской России.

12 февраля 1920 года правительства Великобритании и РСФСР подписали соглашение об обмене пленными. Оно имело и политическое звучание, так как впервые устанавливало официальные контакты Советской России с одним из ведущих западных государств.

В том же месяце премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж призвал установить с РСФСР торговые отношения, выразив надежду, что, если силой привести Россию в чувство Запад не смог, возможно, удастся сделать это путем торговли.

В создавшемся положении государства Антанты, замечает историк Нина Быстрова, "принуждены были менять свою тактику, хотя в возобновлении отношений с Россией, даже торговых, многие видели политическую опасность укрепления власти большевиков руками самих европейцев".

Англо-советское торговое соглашение было подписано в Лондоне 16 марта 1921 года Леонидом Красиным и министром торговли Великобритании Робертом Хорном. В том же году примеру англичан последовали Германия, Австрия, Норвегия и Италия.

Лондонский капкан

6 января 1922 года в Каннах на заседании Верхов­ного совета Антанты было решено созвать в Генуе международную экономическую и фи­нансовую конференцию. Государства Антанты, победившие в Первой мировой войне, пригласили в Геную страны бывшего Четверного союза — Германию, Австрию, Венгрию и Болгарию. Впервые на международную конференцию пригласили Советскую Россию. А вот Турцию звать не стали, поставив ее в положение "отверженной" (против чего возражал Кремль).

Советскую делегацию возглавил нарком иностранных дел РСФСР Георгий Чичерин. 27 марта Ленин, выступая с политическим отчетом ЦК на ХI съезде РКП(б), заявил, что "в Геную мы едем не как коммунисты, а как купцы. Мы едем в Геную с практической целью — расширить торговлю и соз­дать условия, при которых бы она наиболее широко и успешно развивалась". Кроме того, советское правительство нуждалось в юридическом признании и в установлении дипломатических отношений с государствами Запада.

А у Антанты были свои планы. Пришедший к власти во Франции Раймон Пуанкаре предупредил британского коллегу Ллойд Джорджа, что Франция уйдет с конференции, если Лондон предложит признать РСФСР де-юре. В итоге британский и французский премьер-министры договорились перенести открытие конференции на 10 апреля, предварив ее совещанием экспертов в Лондоне. Им поручалось выработать рекомендации по части материальных претензий Антанты к России.

Эксперты из Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Японии представили свои предложения 28 марта. Лондонский меморандум включал 61 статью. Во вступлении к нему высокопарно заявлялось об озабоченности судьбой русского народа и стремлении помочь России восстановить разрушенную войной экономику. Однако предложения экспертов было решено держать в тайне от Москвы вплоть до начала конференции.

Причина была в том, что государства Антанты готовили Советской России капкан. Для оценки величины обязательств России перед иностранцами и определения порядка их погашения меморандум предусматривал создание Комиссии русского долга. Ее председателя назначала Лига наций, членом которой РСФСР не была.

Также предлагалось создать смешанные третейские суды, которые должны были заниматься урегулированием долгов России. "Слово "смешанные" камуфлировало тот факт, что контроль в судах также был за иностранными представителями. Это была откровенная попытка поставить нашу страну под внешнее управление, лишить ее национального суверенитета", — констатировал доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Примечательна 28-я статья, предусматривавшая создание на территории России "оазисов" для иностранцев: "В некоторых портах должны быть установлены свободные зоны".

Таким образом, Лондонский меморандум предписывал Москве руководствоваться в экономической политике отнюдь не национальными интересами России.

Переговоры на вилле Альбертис

По дороге в Геную советская делегация заехала в Берлин. Чичерин встретился с главой германского МИД Вальтером Ратенау и выяснил, что в Генуе немцы надеются облегчить возложенное на Германию бремя репараций.

Генуэзская конференция с участием 29 государств и 5 британских доминионов открылась 10 апреля под сводами палаццо Сан-Джорджо — дворца эпохи Возрождения. Председательствовал премьер-министр Италии Луиджи Факта.

Выступая сначала по-французски, потом по-английски, Чичерин сказал: "Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические воз­зрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и тор­гово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания".

Речь нарко­ма произвела хорошее впечатление. Посол США в Италии Ричард Чайлд доложил в Госдеп: "При открытии Генуэзской конференции ярких выступлений не было, за исключением речи Чичерина".

Когда Ллойд Джордж предложил обсудить предложения лондонских экспертов, делегация РСФСР потребовала дать ей время на их изучение. Поняв, что ситуация развивается не по сценарию Запада, Ллойд Джордж решил сменить формат общения, пригласив советскую делегацию в свою резиденцию на вилле Альбертис для неофициальной встречи.

Чичерин, Литвинов и Кра­син прибыли туда 14 апреля. Западные дипломаты принялись убеждать их принять рекомендации лон­донских экспертов. Однако уломать российских дипломатов признать долг в 18,5 миллиарда золотых рублей им не удалось. В ответ на ультиматум Антанты советская сторона выдвинула контрпретензии, предложив Антанте возместить России потери, связанные с интервенцией и экономической блокадой, в размере 39 миллиардов золотых рублей.

Рапалльский мир

Так переговоры зашли в тупик. И виноваты в этом были европейские дипломаты. Жаль, что их опыт не учел госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который перед вылетом в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ультимативной форме призвал нашу страну сделать выбор "между Западом и Асадом" и отказаться от поддержки Дамаска. Как и Ллойд Джордж, добиться своей цели Тиллерсон не смог.

Затянувшаяся встреча на вил­ле британского премьера сильно обеспокоила немецких дипломатов. А когда член итальянской делегации Джаннини конфиденциально сообщил им, что русские могут признать довоенные долги и оплатить их с помощью долгосрочных обязательств при условии, что союзники признают де-юре их пра­вительство, немцы запаниковали.

Зная о тревоге немцев, советские дипломаты 15 апреля поставили перед ними вопрос ребром: если Германия не подпишет договор с РСФСР, то пусть готовится к тому, что Москва потребует репараций за военный ущерб. Немцам дали понять, что и францу­зы советуют русским оплатить царские долги за счет германских репараций.

Советско-германский договор был заключен в Рапалло в пасхальное воскресенье 16 апреля. Стороны устано­вили дипломатические отношения, отказавшись от всех взаимных претензий. Прорыв внешнеполитической блокады Советской России стал фак­том. Это ускорило признание РСФСР де-юре ведущими западными державами, сделав более заметной роль Москвы в международных делах.

Данный исторический опыт особенно актуален в наше сложное время, когда Запад, в очередной раз угрожая нам изоляцией, вновь требует от Москвы односторонних уступок, чтобы в итоге поставить Россию под свой контроль.