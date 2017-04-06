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Зиновьевский клуб

Без промышленности, тепла и света: ближайшие перспективы Украины

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (12)
19:5206.04.2017
(обновлено: 19:53 06.04.2017)
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Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Мы много говорили о том, что Украина находится на грани полного разрушения и скатывания в масштабный конфликт. Эта оценка является вполне адекватной в сложившейся ситуации. Но представим, что некая власть на Украине все же сохранится, и хаоса и распада удастся избежать. Что тогда?

Вид на домны Днепропетровского металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Шустов
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Как остывает сталь: почему встал крупнейший меткомбинат Украины
Украину готовят к приватизации. К полной приватизации. Все, что не имеет ценности для западных покупателей, будет просто ликвидировано. Это произойдет и в случае распада Украины на тех территориях, которые окажутся под контролем Запада. Такой сценарий вытекает из требований МВФ по условиям дальнейшего кредитования Украины.

Главное условие выделения последующих кредитов — введение свободной купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Это единственная ценность на Украине, которую еще не успели прикончить или украсть.

© РИА Новости. Сергей Аверин
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Начало посевных работ в Донецкой области

Почему единственная? Потому что после того, как Киев ввел полную экономическую блокаду Донбасса, судьба индустриального комплекса Украины предрешена: он будет уничтожен.

Металлургия Украины не сможет работать вне тесной кооперации Донбасс — Кривбасс. Это очевидно. Металлургические предприятия республик испытают серьезные трудности, но выживут за счет новых кооперативных связей с Россией и ее прямой помощи. А украинским металлургам помощи ждать неоткуда, их оставили умирать.

Авиационный завод ГП Антонов на Украине. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Власти Украины ликвидировали авиастроительный концерн "Антонов"
Машиностроение Украины бессмысленно без кооперации с машиностроением России. Авиационный завод им. Антонова прекратил свое существование. "Южмаш" и космос почти не дышат, на очереди — "МоторСич" из Запорожья.

Газотранспортная система, скорее всего, не проживет дольше 2020 года. Судоверфи в Херсоне и Николаеве уничтожены. Химпром при смерти. Атомная энергетика испытывает проблемы с поставками топлива, поскольку от российского в Киеве отказались, а американский поставщик обанкротился. Тепловая энергетика Украины зависит от угля Донбасса или от газа России. Если ни того ни другого нет, то ее проще ликвидировать, чем эксплуатировать.

В среду в СМИ появились сообщения о скорой полной остановке четырех крупнейших теплоэлектростанций, в том числе — из-за отсутствия донбасского угля антрацита.

© REUTERS/ Konstantin Chernichkin
Участники торговой блокады Донбасса рядом с составом, груженым углем, на станции Кривой Торец в Донецкой области

Это все неслучайно. Свободных рынков в мире нет, и каждый умерший на Украине промышленный объект — это рост производства промышленной продукции в "цивилизованном" мире. Европейцы и американцы с радостью займут освободившиеся рынки.

Змиевская тепловая электрическая станция. Архивное фото
© Фото: Maksim Sidorov
На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС

Индустрии на Украине не должно быть совсем. За редким исключением в виде отдельных объектов, которые пожелают себе новые западные хозяева. Но это никак не повлияет на общую картину тотальной деиндустриализации.

Ну а дальше как в анекдоте — есть альтернатива: "Украина — аграрная сверхдержава". Многие украинцы верят.

Что такое современные аграрные технологии? Это минимизация занятости людей. Для современного сельскохозяйственного производства нужно максимум 5% людей от всех проживающих сегодня в украинском селе. Все остальные не нужны.

Нет сомнений в том, что основными приобретателями земель хотят стать крупные западные агрохолдинги напрямую или через подставных лиц. Нет сомнений, что им это удастся сделать, хотя бы потому, что только они могут стать поставщиками этих самых современных аграрных технологий. Нет сомнений, что на украинском черноземе очень выгодно будет организовывать производство продуктов на генномодифицированной основе.

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной раде Украины Александр Вилкул
© Фото из личного архива Александра Вилкула
Александр Вилкул: Украиной управляет агрессивное меньшинство
Так что если Украина удержится на грани кровавого хаоса, и там будет функционировать хоть какая-то власть, то на ее территории мы увидим несколько аграрных "сверхдержав" в лице крупных западных игроков.

Кстати, судьба украинских олигархов весьма неперспективна. Лучшее, что их ждет, — отправиться на заслуженный отдых хотя бы с частью нажитого непосильным трудом. Может, кому-то удастся. Но это вряд ли.

Некоторые уже сейчас готовят свои региональные вотчины, и вполне возможно, скоро будут объявлять там свои республики. Может быть, даже со словом "народная" в названии. Коломойский точно к этому готовится. Ахметов упустил свой шанс, сбежав из восставшего Донбасса, и думаю, Петр Порошенко, пока он на посту президента Украины, и его западные друзья отберут у Ахметова в конце концов все, что он пока имеет.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. 27 января 2017 года
© REUTERS/ Stephanie Keith
Последний бой Порошенко и синдром хромой утки, возомнившей себя орлом
Возможно, Порошенко верит, что он вечно будет президентом и будет у всех все отбирать, а ему за это ничего не будет. Это даже не ошибка. Это неадекватная оценка действительности.

Помимо прочего, в требованиях МВФ содержится пункт об увеличении пенсионного возраста до 70 лет. Многие на Украине считают, что это бесчеловечно, поскольку люди будут работать практически до самой смерти. Это не так.

При полной деиндустриализации и приватизации земли крупными агрохолдингами людям на Украине вообще негде будет работать. Они будут безработными гораздо раньше, чем им исполнится 70 лет. Но и пенсии у них не будет.

Может быть, мизерное пособие по безработице, да и на то у аграрной "сверхдержавы" денег не будет.

Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Максименко
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Гройсман предложил приватизировать часть предприятий на Украине
Вопрос о системах образования и здравоохранения в этой перспективе вообще не стоит. При такой системе и до 60 лет не дожить, так что вопрос пенсий неактуален. За стремление в Евросоюз, за жизнь на деньги МВФ придется заплатить очень большую цену.

Раньше я думал, что прибалтийский сценарий для Украины невозможен: слишком большая страна, сильная индустрия, много населения. Оказалось — возможен. И это будет куда жестче, чем в Прибалтике. Люди побегут с Украины. В Россию (в Донбасс) и на Запад. Те, кто выживут и смогут убежать. Так что нам стоит к этому приготовиться.

© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местный житель следит на улице за печкой, на которой жители многоквартирного дома греют чайники. Поселок Донецк-Северный, Донецкая область

Мы не испытываем никакого злорадства по отношению к нынешнему положению Украины и описанному сценарию развития событий. Мы должны понимать и хорошо помнить, что не так давно мы сами стояли перед обрушением в подобный сценарий.

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В Алчевске из-за блокады Донбасса остановилось производство чугуна и стали
Отдельная Кубанско-Донская республика могла бы стать аграрной "сверхдержавой" как сегодняшняя Украина, отдельные Сибирские и Дальневосточные республики вполне могли бы обеспечить своим населением добычу сырья и леса на промыслах, принадлежащих западным компаниям, Московия и центр России — стать зоной жуткого хаоса национализма и победившей власовщины. В мусульманских республиках у власти мог бы оказаться радикальный исламизм.

Все это могло быть реальностью в России. И от попыток привнести эту реальность на нашу землю наши "партнеры" на Западе отказываться не собираются. Шансов у них, правда, сегодня гораздо меньше, чем раньше, но мы не должны давать им ни одного.

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Зиновьевский клуб
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