США
29.0329 марта00:23МСК
USD56.94-0.09
EUR61.81-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Зиновьевский клуб

Успеют ли при нашей жизни решить проблему долголетия

20:4128.03.2017
01790
Искандер Валитов, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов

Искандер Валитов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Дэвид Рокфеллер умер 20 марта 2017 года, на 102-м году жизни. Пишут, что он перенес семь трансплантаций сердца. Вкладывал миллиарды долларов в научные исследования, в развитие медицинских и биологических технологий, которые должны были увеличить продолжительность жизни до 200-250 лет. Очень хотел жить, но получилось чуть больше 100. Не самый выдающийся результат при его исключительных финансовых возможностях.

Ученый в лаборатории
© Fotolia/ kasto
Ученые из России нашли связь между обменом жиров в организме и долголетием

Можно сказать, что символическую эстафетную палочку подняли Марк Цукерберг (основатель Facebook) и Присцилла Чан (его жена). В рамках их проекта "Биохаб" (Biohub), объединяющего усилия ученых Стэнфорда и сотрудников Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Беркли, в этом году уже розданы первые 47 грантов. Всего они предполагают в ближайшие годы потратить на проект не менее 600 миллионов долларов.

© AP Photo/ Jeff Chiu
Марк Цукерберг и Присцилла Чан во время презентации в рамках их проекта Биохаб (Biohub) в Сан-Франциско. 20 сентября 2016 года

Спешить не торопясь

Ясно, что и Рокфеллеры, и Цукерберги — далеко не единственные участники забега в погоне за долголетием. В медицинские, фармацевтические, биотехнологические разработки вкладываются миллиарды долларов. Время человеческой жизни — очень ценный ресурс. Наверное, для человека — самый ценный. Спрос на долголетие огромный, рынок этот бездонный, было бы предложение.

Так художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото: Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
Продолжительность жизни женщин можно предсказать по "хвостам" ДНК

Объем инвестиций в такого рода разработки в России по сравнению с американскими весьма скромен. При этом и концептуально, и идеологически наши разработки лежат ровно в том же поле, что и у наших "партнеров". А как может быть иначе? Мы, что ли, умнее других? Консенсус между чиновниками и учеными заключается в том, что нам нужно увеличивать объемы инвестиций в "биотех", наращивать усилия, столбить свою долю на этом рынке, иначе поезд вообще уйдет без нас. Уже нет времени рассуждать.

Тем не менее попробуем остановиться и задать себе некоторые, может быть, не очень удобные вопросы. На каком допущении строится убеждение, что биотехнологии могут радикально увеличить продолжительность жизни? Насколько это допущение правдоподобно? И если продолжительность жизни будет увеличена, что при этом произойдет с самим человеком?

Какие последствия и новые проблемы могут возникнуть на этом пути? Насколько осмысленна ставка на биотехнологии? Возможны ли альтернативные подходы к решению проблемы долголетия, и в чем они могут состоять? Понимаю, что эти и подобные вопросы — против мейнстрима, но, как известно, в важных делах festina lente: поспешай медленно.

В короткой заметке трудно дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, но приблизиться к ответам и зафиксировать особое мнение по вопросу можно.

Любитель жуков и "коллекционер" сердец Дэвид Рокфеллер
Дэвид Рокфеллер, президент Чейз Манхэттен Банк
© AP Photo/ Bill Allen
Внук первого в истории долларового миллиардера родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года.
На фото: Дэвид Рокфеллер в статусе президента "Чейз Манхэттен Банка" на заседании комитета сената США, 1961 год.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер и его невеста, бывшая Маргарет Макграф
© AP Photo
В 1936 году он с отличием окончил Гарвард по специальности английская история и литература, а позже получил экономическое образование, отучившись еще год в Гарварде и в Лондонской школе экономики.
На фото: свадьба Рокфеллера с Маргарет Макграф, 7 сентября 1940 года.
Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин принимает в Кремле американского банкира и общественного деятеля Дэвида Рокфеллера
© РИА Новости. Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
Во время Второй мировой войны Рокфеллер служил в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже и работал на военную разведку.
На фото: Рокфеллер встречается с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, 21 мая 1973 года.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo
Демобилизовавшись, Рокфеллер начал работать в нью-йоркском банке "Чейз нэшнл" на должности помощника управляющего иностранным отделом.
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1984 году.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и сопредседатель Трехсторонней комиссии Дэвид Рокфеллер
© РИА Новости. Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
Спустя шесть лет уже на посту вице-президента он осуществил слияние "Чейз нэшнл" с Манхэттенским банком, в результате чего появился один из крупнейших в США банков "Чейз Манхэттен".
На фото: встреча Рокфеллера с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, 18 января 1989 года.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo
До 1981 года Рокфеллер возглавлял правление банка "Чейз Манхэттен", и параллельно - Совет по международным отношениям, который консультировал Госдеп США.
На фото: Рокфеллер во время обучения в Лондонской школе экономики, 22 ноября 1937 года.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, 1981
© AP Photo/ D. Pickoff
Рокфеллер известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. Он был постоянным участником Бильдербергского клуба и членом так называемого "комитета управляющих".
На фото: Дэвид Рокфеллер в 1981 году.
Билл Клинтон вручил Президентскую медаль Свободы американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру
© AP Photo/ Dennis Cook
Дэвид продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке таких благотворительных и общественных организаций, как Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке.
На фото: Билл Клинтон вручает Рокфеллеру Президентскую медаль Свободы, 15 января 1998 год.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo/ Susan Ragan
Общая сумма пожертвований Рокфеллера составила более миллиарда долларов, сто миллионов из них ушли Гарвадскому университету. Это стало самым крупным пожертвованием вузу за всю историю его существования.
На фото: Дэвид Рокфеллер на открытии обновленного ресторана Rainbow Room в Рокфеллеровском центре, 10 декабря 1987 года.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AP Photo/ AC
Предприниматель был женат с 1940 года на дочери одного из владельцев крупной юридической компании в Нью-Йорке Маргарет Макграф. В браке Рокфеллеры вырастили шестерых детей.
На фото: Дэвид Рокфеллер 22 сентября 1964 года.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер и министр финансов Мексики Антонио Ортис Мена, 1963
© AP Photo
Главным хобби миллиардера было коллекционирование жуков. Поговаривали, что Рокфеллер даже не выходил из дома без бутылки для пойманных насекомых. В энтомологии есть несколько видов жуков, которые были названы в его честь. Эти виды были обнаружены либо лично миллиардером, либо учеными, чьи экспедиции он спонсировал.
На фото: Дэвид Рокфеллер и министр финансов Мексики Антонио Ортис Мена в Мехико, 22 июля 1963 года.
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер на презентации своей книги Мемуары
© AP Photo/ Suzanne Plunkett
В 2002 году Дэвид Рокфеллер написал автобиографическую книгу "Банкир в ХХ веке. Мемуары" (David Rockefeller: Memoirs).
На фото: Рокфеллер раздает книги с автографом в книжном магазине ООН в Нью-Йорке, 17 декабря 2002 год.
Президент Нельсон Мандела из Южной Африки и американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
© AFP 2017/ Henny Ray Abrams
Дожить до весьма почтенного возраста Рокфеллеру помогли многочисленные операции. Одно только сердце главе дома Рокфеллеров пересаживали шесть раз. Первая подобная операция была проведена в 1976 году, последняя - за несколько месяцев до его столетия.
На фото: встреча Рокфеллера с президентом ЮАР Нельсоном Манделой, 18 сентября 1998 года.
/

Рабочие концепты

При всем многообразии воззрений на процесс старения полагаю, что их можно свести к трем основным группам.

Женщина и мужчина
© Fotolia/ pololia
Ученые: мужчины запрограммированы эволюцией умирать раньше женщин
В рамках первой группы старение рассматривается как загрязнение и износ тканей от длительного употребления (иногда, наоборот, как атрофия от малого использования). Органы, ткани, клетки, функциональные системы — все имеет свой запас прочности. Кроме того, организм в процессе жизни забивается различными мешающими нормальному функционированию веществами, а также отрицательными эмоциональными зарядами. Следовательно, его надо периодически очищать и смазывать, а сломавшиеся детали, как в автомобиле, заменять на новые, износоустойчивые элементы.

В рамках такого подхода лежат трансплантология и протезирование, в том числе лекарственное. То есть почти вся фармация этим занимается. Если ломаются системы регулирования (например, кровяного давления при гипертонии или уровня сахара при диабете), точно так же они должны быть заменены на средства внешнего управления (гипотензивные средства и инсулин).

Ученый в лаборатории
© Fotolia/ kasto
Ученые выяснили, почему оксиданты сокращают жизнь

Здесь же находятся бурно развивающееся направление разработок средств индивидуального контроля, а также весь инструментарий массовой диспансеризации: все поломки должны быть выявлены на ранних стадиях и своевременно скорректированы и отремонтированы.
Может показаться странным, но все то, что называется практикой здорового образа жизни, тоже во многом опирается на данный тип представлений. Эта практика решает ту же проблему износа и загрязнения, только на базе сохранения и усиления потенциала саморегуляции, а не идеологии технического ремонта. Правильными привычками, отсутствием вредных зависимостей можно замедлить процессы износа и накопления шлаков. Грамотно дозированными зарядками, тренировками, фитнесом можно поддерживать функциональные системы организма в оптимальном состоянии. Медитациями, психоэмоциональной грамотностью, гармоничными отношениями, повышением стрессоустойчивости можно существенно снизить отравление тела негативными эмоциями и, соответственно, дольше сохранять способность тела к саморегуляции.

© РИА Новости. Александр Викулов
Женщины во время занятия йогой

Похоже, что оздоровительная практика в плане достижения результатов не менее эффективна, чем то, что предлагает современная медицина. И уж точно дешевле. До 100 лет можно дожить и без семи трансплантаций сердца.

Сами люди и государство, призванное радеть за общественный интерес, по идее должны были бы делать акцент на практиках здоровья и продвигать в первую очередь именно их. Только это невыгодно ни врачебному сообществу, ни медицинской и фармацевтической индустрии.

Если судить по содержанию и направленности передач на наших центральных телеканалах, посвященных теме здоровья, а также реальной политике, проводимой министерством здравоохранения, и структуре его бюджета, то государство пока врачам и фармацевтам проигрывает. Или играет в поддавки.

Девушка пьет сок после тренировки. Архивное фото
© Fotolia/ puhhha
Ученые выяснили, что здоровый образ жизни не всегда ведет к долголетию

Здесь важно, что, по-видимому, ни тот, ни другой подходы радикального прироста продолжительности жизни не дадут. Да, можно, наверное, прибавить лет 10-20, даже 30, но не 100-150, как того хотел Рокфеллер. За счет медицинских технологий растет продолжительность жизни, люди, благодаря лечению, реже умирают от болезней, но порог в 100 лет остается по-прежнему труднопреодолимым.

Все ткани и клетки стареют примерно в одинаковом темпе. Стареет организм в целом, а не его отдельные части. Жизнеспособность определяется по самому слабому звену. Невозможно все клетки и ткани заменить техническими устройствами и лекарственными препаратами. Если бы даже это было возможно, мы имели бы дело с роботами, но не с людьми. Точно так же невозможно заменить ткани и клетки органами, клонированными из собственных стволовых клеток. Клон человека — это уже не сам человек, у него нет личной истории, которая и делает его тем, кем он является.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia/ psdesign1
Ученые выяснили, почему зарядка продлевает жизнь

Возможности оздоровительных практик до конца еще не ясны. Прежде всего, мы не полностью представляем, какой прирост продолжительности жизни может дать "гигиена эмоций и здорового мышления". Вместе с тем очевидно, что радикальных прорывов на этом пути тоже быть не может. Если бы это было не так, то мы имели бы немало примеров выдающегося долголетия: все-таки людей спокойных, живущих гармонично и без стрессов, на свете достаточно много.

Вторая точка зрения базируется на представлении, что старение является неким активным механизмом, заложенным в само устройство организма. Такая ликвидационная программа, встроенная в геном и различные молекулярные и клеточные механизмы.

Декан факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ, директор Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, академик РАН Владимир Скулачев
© Фото: предоставлено ГУ-ВШЭ
Голые землекопы станут ключом к бессмертию человека, считает биолог
Соответственно, победа над старением и смертью в этом случае могла бы заключаться в том, чтобы обнаружить и изучить этот механизм, а затем блокировать его. Данное направление биотехнологических разработок обильно финансируется во всем мире.

Я много лет слышу от "инсайдеров" из различных лабораторий и проектов, что они якобы уже принципиально с проблемой разобрались, еще совсем немного — и у них появится "таблетка бессмертия". Задача финансирования каждый раз после таких оптимистичных прогнозов успешно решается, но никто из них чего-то существенного пока не предъявил. Полагаю, что это закономерно, но об этом чуть ниже.

Третья группа представлений о старении исходит из идеи лимита жизненной энергии. Человек от рождения получает определенный ограниченный жизненный ресурс, что бы мы под ним ни понимали, и дальше только тратит его. С окончанием этого ресурса наступает смерть — примерно так же, как останавливается машина, когда у нее в бензобаке заканчивается топливо.

Лабораторные исследования
© Fotolia/ angellodeco
Ученые из России заставят компьютер дать человеку ключ к бессмертию
Те, кто пользуется такими взглядами, подключаются к "космическим энергиям", энергии Земли, "местам силы" и прочим источникам, дабы пополнить исходный запас. Очевидных достижений в продолжительности жизни у этой группы нет. Думаю, что и строго проведенное исследование не обнаружило бы статистически достоверной разницы по сравнению с обычными людьми без вредных привычек.
Таким образом, можно предположить, что концептуальное поле, в котором сегодня предпринимаются попытки решить проблему долголетия, на самом деле не открывает такой возможности.

Ключевое заблуждение

Описанные выше воззрения на старение объединяет одно: представление о теле человека как о биологическом механизме. Мы недалеко ушли от понятия жизни, сформулированного Фридрихом Энгельсом: "Жизнь — это способ существования белковых тел". Казалось бы, чем такого типа представления ущербны? Может, так оно и есть — с некоторыми поправками на современное знание? Но почему-то в рамках такого биомеханического подхода до сих пор не удается создать жизнь. Даже саму простую, даже одноклеточный организм.

© Fotolia/ juniart
Мужчина и женщина на прогулке

Сколько ни экспериментируют с бульонами, содержащими полные наборы необходимых органических соединений, сколько ни пытаются воспроизвести условия молодой Земли, живая система не складывается. Удается смешивать гены, выводить новые виды, осуществлять межвидовой синтез, но не создавать жизнь.

Вся биоинженерия имеет дело с уже существующей живой основой, с уже данным исходным живым природным материалом. А синтетической клетки до сих пор нет. А если и появится, то мы интуитивно понимаем, что она будет имитацией жизни, но не ею самой. Явно чего-то — самого главного — не хватает в этом бульоне.

Восточные представления о циркулирующих в теле человека энергиях точно так же глубоко механистичны.

Дорога в никуда
© Fotolia/ norinori4
Время изучать бессмертие

Дело в том, что жизнь нельзя свести к биомеханизмам. Жизнь создает механизмы, организует их, через них и в них живет. То есть жизнь оживляет материю. И когда жизнь материю покидает, та разлагается, превращается в прах. Но что есть жизнь сама по себе, за рамками механизмов? Что находится там, за гранью материальных форм? "Бог вдохнул дыхание жизни в человека" — что он вдохнул?

В европейской философской традиции для определения жизни, видимо, ближе всего подходит категория субстанции. Жизнь есть субстанция, то, что существует благодаря самой себе, является первопричиной, не имеет по отношению к себе внешних причин и действующих сил.

Голый землекоп
© AP Photo/ Eric Gay
Российские биологи раскрыли секрет вечной молодости "голых землекопов"

Но это все высокие и малопонятные абстракции. Как можно представить жизнь в отдельности от материальных форм, вне биологических механизмов? Дана ли она нам в какой-то ее собственной форме? Можно ли ответить на этот вопрос, не уходя в религиозные и мистические представления?

Конечно! Жизнь в ее собственной субстанциальной форме, жизнь как жизнь, дана нам в чувствах и желаниях, а также в сознании. Это то, что в любом случае будет отличать искусственный интеллект, роботов от живого человека. Мы живы в той мере, в которой наполнены желаниями и чувствами, являемся понимающими и рефлектирующими существами.

Старение при таком подходе выступает как несовершенство жизни, ее слабость. С возрастом стареет прежде всего сознание, притупляются желания и чувства. Старение материи тела вторично. Преодолеть старение означает совершенствовать, усиливать саму жизнь, а не просто материальные механизмы, которые она организует и оживляет. На уровне материи ничего сделать нельзя.

© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пожилые люди в Москве

Любые открытые и описанные генетические и молекулярные механизмы старения будут глубоко вторичными эпифеноменами. Работая с ними, старение не остановишь. Нужно работать с самой субстанцией жизни. Надо искать пути повышения жизненности через усиление желаний и чувств, повышение плотности полотна сознания. Тогда и физическое тело будет молодым.

Таким образом, решение проблемы долголетия лежит в другом концептуальном поле, чем то, в котором сегодня ведутся медицинские научные исследования и осуществляется большинство биотехнологических разработок. Поле, которое еще только предстоит разработать.

Комментировать
+
Зиновьевский клуб
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена