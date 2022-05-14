https://ria.ru/zdorovye/tablitsa-rosta-i-vesa-imt/
Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле
Таблица роста и веса: нормы для мужчин и женщин по возрасту
Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле
Таблица соотношения роста и веса для мужчин и женщин. Формула ИМТ, расшифровка значений и ориентиры нормы с учетом возраста.
Если у девушек, женщин или мужчин возникает желание похудеть, прежде всего необходимо объективно оценить, есть ли у человека лишние килограммы или вес находится в пределах нормы. В этом поможет таблица соотношения роста и веса. О том, как правильно определить идеальную массу тела с учетом возраста, - в материале РИА новости.
Существует специальная таблица, с помощью которой можно отследить соотношение массы тела и роста человека. По ней можно вычислить идеальные параметры веса при указанном росте. При этом показатели направлены, в первую очередь, на здоровье, а не на идеальность фигуры. Если в приоритете требования к внешним данным, то стоит ориентироваться на вес, указанный в нижнем пороге диапазона.
Для оценки избытка или недостатка веса в медицине
применяется термин - индекс массы тела (ИМТ), который ввел в обиход бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог Адольф Кетле. Это величина показывает процент жира в теле человека, который рассчитывается из соотношения веса и роста. С помощью расчета ИМТ можно провести первичную диагностику нарушений в массе тела. Величина покажет избыток или недостаток веса, что может служить поводом для корректировки питания
или обращения к врачу.
Расчет индекса массы тела
Рассчитать ИМТ можно по формуле Кетле, которая была разработана еще в середине XIX века.
Для вычислений необходимо взять вес в килограммах и разделить на собственный рост в метрах, возведенный в квадрат.
Например, человек весит 68 кг при росте 1,83 м.
ИМТ = 68/ (1,83*1,83) = 20, 3
Полученный результат необходимо сравнить с табличными показателями:
ИМТ
Результат
< 16
Дефицит массы тела (истощение)
16 – 18,5
Недостаточная масса тела (дефицит)
18,5 – 24,9
Норма
25 - 29,9
Лишний вес (предожирение)
30 - 34,9
Ожирение 1 степени
35 - 39,9
Ожирение 2 степени
Больше 40
Ожирение 3 степени
Таблица индекса массы тела по возрасту
На нормальные показатели веса также влияют пол и возраст
человека. Поэтому для получения более корректных данных нужно сравнивать ИМТ с показателями по возрастным группам.
Пол /Возраст (лет)
Норма ИМТ
Мужчины (19 - 24)
21,4
Мужчины (25 - 34)
21,6
Мужчины (35 - 44)
22,9
Мужчины (45 - 54)
25,8
Мужчины (> 55)
26,6
Женщины (19 - 24)
19,5
Женщины (25 - 34)
23,2
Женщины (35 - 44)
23,4
Женщины (45 - 54)
25,2
Женщины (> 55)
27,3
Все, что ниже показателей, считается дефицитом массы тела. Если ИМТ превышает результат в таблице на пять и более единиц, то имеются проблемы с лишним весом. У детей нормы ИМТ могут меняться в пределах одного возраста из-за гормональной перестройки и более быстрых метаболических процессов.
Таблица Егорова-Левитского
Таблица показывает максимально допустимую массу тела при указанном росте. Также при расчете показателей учитывается возраст и пол человека.
Рост, см
20-29 лет
30-39 лет
мужчины
женщины
мужчины
женщины
148
50,8
50,8
55
52,3
150
51,3
48,9
56,7
53,9
152
51,3
51
58,7
55
154
55,3
53
61,6
59,1
156
58,5
55,8
64,4
61,5
158
61,2
58,1
67,3
64,1
160
62,9
59,8
69,2
65,8
162
64,6
61,6
71
68,5
164
67,3
63,6
73,9
70,8
166
68,8
65,2
74,5
71,8
168
70,8
68,5
76,3
73,7
170
72,7
69,2
77,7
75,8
172
74,1
72,8
79,3
77
174
77,5
74,3
80,8
79
176
80,8
76,8
83,3
79,9
178
83
78,2
85,6
82,4
180
85,1
80,9
88
83,9
182
87,2
83,3
90,6
87,7
184
89,1
85,5
92
89,4
186
93,1
89,2
95
91
188
95,8
91,8
97
94,4
190
97,1
92,3
99,5
95,6
Рост, см
40–49 лет
40–49 лет
мужчины
женщины
мужчины
женщины
148
58,6
54,7
56
53,2
150
58,3
56,5
58
55,7
152
61,5
59,5
61,1
57,6
154
64,5
62,4
63,8
60,2
156
67,3
66
65,8
62,4
158
70,4
67,9
68
64,5
160
72,3
69,9
69,7
65,8
162
74,4
72,7
72,7
68,7
164
77,2
74
75,6
72
166
78
76,5
76,3
73,8
168
79,6
78,2
77,9
74,8
170
81
79,8
79,6
76,8
172
82,8
81,7
81,1
77,7
174
84,4
83,7
83
79,4
176
86
84,6
84,1
80,5
178
88
86,1
86,5
82,4
180
89,9
88,1
87,5
84,1
182
91,4
89,3
89,5
86,5
184
92,9
90,9
91,6
87,4
186
96,6
92,9
92,8
89,6
188
98
95,8
95
91,5
190
100,7
97,4
99,4
95,6
мужчины
женщины
148
53,9
52,2
150
57,3
54,8
152
57,3
54,8
154
61,9
59
156
63,7
60,9
158
67
62,4
160
68,2
64,6
162
69,1
66,5
164
72,2
70
166
74,3
71,3
168
76
73,3
170
76,9
75
172
78,3
76,3
174
79,3
78
176
81,9
79,1
178
82,8
80,9
180
84,4
81,6
182
85,4
82,9
184
88
85,9
186
89
87,3
188
91,5
88,8
190
94,8
92,9