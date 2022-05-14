Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле

Если у девушек, женщин или мужчин возникает желание похудеть, прежде всего необходимо объективно оценить, есть ли у человека лишние килограммы или вес находится в пределах нормы. В этом поможет таблица соотношения роста и веса. О том, как правильно определить идеальную массу тела с учетом возраста, - в материале РИА новости.

Таблица роста и веса

Существует специальная таблица, с помощью которой можно отследить соотношение массы тела и роста человека. По ней можно вычислить идеальные параметры веса при указанном росте. При этом показатели направлены, в первую очередь, на здоровье, а не на идеальность фигуры. Если в приоритете требования к внешним данным, то стоит ориентироваться на вес, указанный в нижнем пороге диапазона.

Индекс массы тела

Для оценки избытка или недостатка веса в медицине применяется термин - индекс массы тела (ИМТ), который ввел в обиход бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог Адольф Кетле. Это величина показывает процент жира в теле человека, который рассчитывается из соотношения веса и роста. С помощью расчета ИМТ можно провести первичную диагностику нарушений в массе тела. Величина покажет избыток или недостаток веса, что может служить поводом для корректировки питания или обращения к врачу.

Расчет индекса массы тела

Рассчитать ИМТ можно по формуле Кетле, которая была разработана еще в середине XIX века.

ИМТ = m (кг) / (h (м))2

Для вычислений необходимо взять вес в килограммах и разделить на собственный рост в метрах, возведенный в квадрат.

Например, человек весит 68 кг при росте 1,83 м.

m = 68 кг

h = 1, 83 м

ИМТ = 68/ (1,83*1,83) = 20, 3

Полученный результат необходимо сравнить с табличными показателями:

ИМТ Результат < 16 Дефицит массы тела (истощение) 16 – 18,5 Недостаточная масса тела (дефицит) 18,5 – 24,9 Норма 25 - 29,9 Лишний вес (предожирение) 30 - 34,9 Ожирение 1 степени 35 - 39,9 Ожирение 2 степени Больше 40 Ожирение 3 степени

Таблица индекса массы тела по возрасту

На нормальные показатели веса также влияют пол и возраст человека. Поэтому для получения более корректных данных нужно сравнивать ИМТ с показателями по возрастным группам.

Пол /Возраст (лет) Норма ИМТ Мужчины (19 - 24) 21,4 Мужчины (25 - 34) 21,6 Мужчины (35 - 44) 22,9 Мужчины (45 - 54) 25,8 Мужчины (> 55) 26,6 Женщины (19 - 24) 19,5 Женщины (25 - 34) 23,2 Женщины (35 - 44) 23,4 Женщины (45 - 54) 25,2 Женщины (> 55) 27,3

Все, что ниже показателей, считается дефицитом массы тела. Если ИМТ превышает результат в таблице на пять и более единиц, то имеются проблемы с лишним весом. У детей нормы ИМТ могут меняться в пределах одного возраста из-за гормональной перестройки и более быстрых метаболических процессов.

Таблица Егорова-Левитского

Таблица показывает максимально допустимую массу тела при указанном росте. Также при расчете показателей учитывается возраст и пол человека.

Рост, см 20-29 лет 30-39 лет

мужчины женщины мужчины женщины 148 50,8 50,8 55 52,3 150 51,3 48,9 56,7 53,9 152 51,3 51 58,7 55 154 55,3 53 61,6 59,1 156 58,5 55,8 64,4 61,5 158 61,2 58,1 67,3 64,1 160 62,9 59,8 69,2 65,8 162 64,6 61,6 71 68,5 164 67,3 63,6 73,9 70,8 166 68,8 65,2 74,5 71,8 168 70,8 68,5 76,3 73,7 170 72,7 69,2 77,7 75,8 172 74,1 72,8 79,3 77 174 77,5 74,3 80,8 79 176 80,8 76,8 83,3 79,9 178 83 78,2 85,6 82,4 180 85,1 80,9 88 83,9 182 87,2 83,3 90,6 87,7 184 89,1 85,5 92 89,4 186 93,1 89,2 95 91 188 95,8 91,8 97 94,4 190 97,1 92,3 99,5 95,6

Рост, см 40–49 лет 40–49 лет

мужчины женщины мужчины женщины 148 58,6 54,7 56 53,2 150 58,3 56,5 58 55,7 152 61,5 59,5 61,1 57,6 154 64,5 62,4 63,8 60,2 156 67,3 66 65,8 62,4 158 70,4 67,9 68 64,5 160 72,3 69,9 69,7 65,8 162 74,4 72,7 72,7 68,7 164 77,2 74 75,6 72 166 78 76,5 76,3 73,8 168 79,6 78,2 77,9 74,8 170 81 79,8 79,6 76,8 172 82,8 81,7 81,1 77,7 174 84,4 83,7 83 79,4 176 86 84,6 84,1 80,5 178 88 86,1 86,5 82,4 180 89,9 88,1 87,5 84,1 182 91,4 89,3 89,5 86,5 184 92,9 90,9 91,6 87,4 186 96,6 92,9 92,8 89,6 188 98 95,8 95 91,5 190 100,7 97,4 99,4 95,6

Рост, см 60-69 лет