Таблица роста и веса: нормы для мужчин и женщин по возрасту
17:59 14.05.2022 (обновлено: 13:11 13.02.2026)
Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле
Таблица соотношения роста и веса для мужчин и женщин. Формула ИМТ, расшифровка значений и ориентиры нормы с учетом возраста.
общество, россия, ожирение
Общество, Россия, Ожирение
Главная / Здоровье

Таблица роста и веса: как рассчитать ИМТ по формуле

Оглавление
Если у девушек, женщин или мужчин возникает желание похудеть, прежде всего необходимо объективно оценить, есть ли у человека лишние килограммы или вес находится в пределах нормы. В этом поможет таблица соотношения роста и веса. О том, как правильно определить идеальную массу тела с учетом возраста, - в материале РИА новости.

Таблица роста и веса

Существует специальная таблица, с помощью которой можно отследить соотношение массы тела и роста человека. По ней можно вычислить идеальные параметры веса при указанном росте. При этом показатели направлены, в первую очередь, на здоровье, а не на идеальность фигуры. Если в приоритете требования к внешним данным, то стоит ориентироваться на вес, указанный в нижнем пороге диапазона.

Индекс массы тела

Для оценки избытка или недостатка веса в медицине применяется термин - индекс массы тела (ИМТ), который ввел в обиход бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог Адольф Кетле. Это величина показывает процент жира в теле человека, который рассчитывается из соотношения веса и роста. С помощью расчета ИМТ можно провести первичную диагностику нарушений в массе тела. Величина покажет избыток или недостаток веса, что может служить поводом для корректировки питания или обращения к врачу.
Стресс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса
14 апреля 2022, 02:10

Расчет индекса массы тела

Рассчитать ИМТ можно по формуле Кетле, которая была разработана еще в середине XIX века.
ИМТ = m (кг) / (h (м))2
Для вычислений необходимо взять вес в килограммах и разделить на собственный рост в метрах, возведенный в квадрат.
Например, человек весит 68 кг при росте 1,83 м.
m = 68 кг
h = 1, 83 м
ИМТ = 68/ (1,83*1,83) = 20, 3
Полученный результат необходимо сравнить с табличными показателями:

ИМТ

Результат

< 16

Дефицит массы тела (истощение)

16 – 18,5

Недостаточная масса тела (дефицит)

18,5 – 24,9

Норма

25 - 29,9

Лишний вес (предожирение)

30 - 34,9

Ожирение 1 степени

35 - 39,9

Ожирение 2 степени

Больше 40

Ожирение 3 степени

Девушка измеряет талию сантиметром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Подвох бодипозитива. Как избежать проблем с лишним весом?
12 марта 2021, 07:00

Таблица индекса массы тела по возрасту

На нормальные показатели веса также влияют пол и возраст человека. Поэтому для получения более корректных данных нужно сравнивать ИМТ с показателями по возрастным группам.

Пол /Возраст (лет)

Норма ИМТ

Мужчины (19 - 24)

21,4

Мужчины (25 - 34)

21,6

Мужчины (35 - 44)

22,9

Мужчины (45 - 54)

25,8

Мужчины (> 55)

26,6

Женщины (19 - 24)

19,5

Женщины (25 - 34)

23,2

Женщины (35 - 44)

23,4

Женщины (45 - 54)

25,2

Женщины (> 55)

27,3

Все, что ниже показателей, считается дефицитом массы тела. Если ИМТ превышает результат в таблице на пять и более единиц, то имеются проблемы с лишним весом. У детей нормы ИМТ могут меняться в пределах одного возраста из-за гормональной перестройки и более быстрых метаболических процессов.
© Depositphotos.com / YGphotoМолодой человек и девушка, занимающиеся фитнесом
Молодой человек и девушка, занимающиеся фитнесом - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos.com / YGphoto
Молодой человек и девушка, занимающиеся фитнесом

Таблица Егорова-Левитского

Таблица показывает максимально допустимую массу тела при указанном росте. Также при расчете показателей учитывается возраст и пол человека.

Рост, см

20-29 лет

30-39 лет

мужчины

женщины

мужчины

женщины

148

50,8

50,8

55

52,3

150

51,3

48,9

56,7

53,9

152

51,3

51

58,7

55

154

55,3

53

61,6

59,1

156

58,5

55,8

64,4

61,5

158

61,2

58,1

67,3

64,1

160

62,9

59,8

69,2

65,8

162

64,6

61,6

71

68,5

164

67,3

63,6

73,9

70,8

166

68,8

65,2

74,5

71,8

168

70,8

68,5

76,3

73,7

170

72,7

69,2

77,7

75,8

172

74,1

72,8

79,3

77

174

77,5

74,3

80,8

79

176

80,8

76,8

83,3

79,9

178

83

78,2

85,6

82,4

180

85,1

80,9

88

83,9

182

87,2

83,3

90,6

87,7

184

89,1

85,5

92

89,4

186

93,1

89,2

95

91

188

95,8

91,8

97

94,4

190

97,1

92,3

99,5

95,6

Рост, см

40–49 лет

40–49 лет

мужчины

женщины

мужчины

женщины

148

58,6

54,7

56

53,2

150

58,3

56,5

58

55,7

152

61,5

59,5

61,1

57,6

154

64,5

62,4

63,8

60,2

156

67,3

66

65,8

62,4

158

70,4

67,9

68

64,5

160

72,3

69,9

69,7

65,8

162

74,4

72,7

72,7

68,7

164

77,2

74

75,6

72

166

78

76,5

76,3

73,8

168

79,6

78,2

77,9

74,8

170

81

79,8

79,6

76,8

172

82,8

81,7

81,1

77,7

174

84,4

83,7

83

79,4

176

86

84,6

84,1

80,5

178

88

86,1

86,5

82,4

180

89,9

88,1

87,5

84,1

182

91,4

89,3

89,5

86,5

184

92,9

90,9

91,6

87,4

186

96,6

92,9

92,8

89,6

188

98

95,8

95

91,5

190

100,7

97,4

99,4

95,6

Рост, см

60-69 лет

мужчины

женщины

148

53,9

52,2

150

57,3

54,8

152

57,3

54,8

154

61,9

59

156

63,7

60,9

158

67

62,4

160

68,2

64,6

162

69,1

66,5

164

72,2

70

166

74,3

71,3

168

76

73,3

170

76,9

75

172

78,3

76,3

174

79,3

78

176

81,9

79,1

178

82,8

80,9

180

84,4

81,6

182

85,4

82,9

184

88

85,9

186

89

87,3

188

91,5

88,8

190

94,8

92,9

Ребенок с лишним весом - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Ученые обнаружили смертельную опасность детского ожирения
13 мая 2021, 15:23
 
Здоровье и медицинаОбществоРоссияОжирение
 
 
