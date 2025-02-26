Прививка от клещевого энцефалита: где и когда ставить детям и взрослым

Прививка от энцефалита – мера защиты людей от опасного вируса, переносчиком которого является клещ. Какие существуют препараты, когда проводить вакцинацию взрослым и детям, где сделать прививку бесплатно и сколько раз необходимо поставить ее согласно схеме, – в материале РИА Новости.

Вакцинация от клещевого энцефалита

Под прививкой от клещевого энцефалита понимается введение в организм человека иммунобиологических препаратов, содержащих инактивированный (убитый) вирус клещевого энцефалита. В ответ на введение вакцины иммунная система вырабатывает специфические антитела, которые при встрече с живым вирусом блокируют его распространение и развитие инфекции.

Вакцинация от клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь обязательных профилактических прививок, однако включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям.

Важно! Клещевой энцефалит не передается от человека к человеку, а значит коллективный иммунитет не защищает. Вакцинация является методом сугубо индивидуальной защиты.

Что такое клещевой энцефалит и чем он опасен

Клещевой энцефалит – это природно-очаговое вирусное заболевание, при котором вирус поражает преимущественно центральную нервную систему человека. Инфекция протекает остро и способна вызывать тяжелые последствия для здоровья.

Возбудитель энцефалита – вирус клещевого энцефалита, относящийся к роду Flavivirus. Он существует в трех основных генотипах: дальневосточном, сибирском и европейском. Дальневосточный генотип считается наиболее агрессивным и вызывает заболевание в тяжелой форме. Сибирский генотип является самым распространенным в России. Европейский генотип циркулирует преимущественно в западных регионах страны и характеризуется более легким течением болезни.

Заболеваемость клещевым энцефалитом носит выраженный сезонный характер: первый пик активности клещей приходится на май–июнь, второй – на август–сентябрь. Важно учитывать, что клещи обитают не только в лесах, но и в городских парках и скверах.

По данным российской медицинской статистики, ежегодно в стране регистрируется несколько тысяч случаев клещевого энцефалита. Стойкие неврологические и психиатрические осложнения развиваются у 10-20% инфицированных: парезы, расстройства личности, эпилепсия. Летальность составляет около 2% для европейского подтипа и достигает 25% для дальневосточного.

Пути заражения вирусом клещевого энцефалита

Заражение вирусом клещевого энцефалита происходит несколькими путями.

Основной – трансмиссивный: при укусе инфицированного иксодового клеща вирус проникает в кровь человека. Переносчиками на территории России служат три вида клещей: таежный клещ (Урал, Дальний Восток и Сибирь), собачий клещ (европейская часть страны) и клещ Павловского (отдельные районы Сибири и Дальнего Востока).

Второй путь заражения – алиментарный: при употреблении в пищу сырого молока зараженных коз или коров. Этот способ встречается значительно реже, однако также представляет реальную угрозу для жителей сельской местности в эндемичных регионах.

Болезнь может протекать в нескольких клинических формах: лихорадочной (наиболее легкой), менингеальной (с поражением оболочек мозга) и очаговой (наиболее тяжелой, с поражением вещества головного и спинного мозга).

Для чего нужна прививка

Главная цель прививки от клещевого энцефалита – сформировать надежный иммунный ответ, который предотвратит тяжелое течение болезни или полностью защитит от заражения. На сегодняшний день специфических лекарственных препаратов, способных излечить клещевой энцефалит, не существует. Профилактика с помощью вакцинации является единственным по-настоящему эффективным методом защиты.

Для понимания важности профилактики стоит знать, какими могут быть последствия клещевого энцефалита при отсутствии вакцинации:

отек головного мозга;

атрофия мышц;

нарушение работы сердца и органов дыхания;

изменение психоэмоционального состояния;

кровоизлияние в мозг;

речевые расстройства;

стойкие неврологические нарушения, инвалидность;

кома и летальный исход.

Кому необходимо делать прививку

Самым главным показанием к вакцинации является место проживания или пребывания человека. Роспотребнадзор ежегодно публикует актуальный перечень эндемичных по клещевому энцефалиту территорий России. Наиболее высокий уровень активности клещей фиксируется в трёх федеральных округах: Сибирском, Дальневосточном и Уральском.

Помимо жителей эндемичных территорий, прививаться особенно важно следующим группам риска:

туристы, путешественники и дачники, выезжающие в лесные и полевые зоны

работники лесного и сельского хозяйства, геологи, гидрологи

охотники, рыболовы, грибники – все, кто регулярно бывает на природе

военнослужащие и работники служб спасения

сотрудники научных лабораторий и медицинских учреждений, работающих с возбудителем

дети школьного возраста, выезжающие в летние лагеря и походы

Когда лучше делать прививку от клещевого энцефалита

"Оптимальное время для вакцинации – февраль-март, перед началом сезона активности клещей, но допустимо прививаться и позднее при условии исключения контакта с очагами инфекции на время формирования иммунитета. Плановая вакцинация проводится по схеме: вторая прививка через 1-2 месяца после первой, третья – через 12 месяцев. Ревакцинация – каждые 3 года. Перед процедурой обязателен осмотр врача", – отвечает Дмитрий Денисов, медицинский директор Международной медицинской лаборатории Хеликс.

Завершить курс из двух прививок необходимо не позднее чем за две недели до выезда на эндемическую территорию.

Где можно сделать вакцинацию

Пройти вакцинацию от клещевого энцефалита можно в нескольких типах медицинских учреждений. Самый простой вариант – обратиться в поликлинику по месту жительства.

Жителям эндемичных регионов прививка от клещевого энцефалита делается бесплатно по полису ОМС. Проживающим в регионах без повышенного риска, но планирующим выезд в эндемичную зону, можно пройти вакцинацию на платной основе.

Схемы вакцинации

Вакцинация от клещевого энцефалита может проводиться по двум основным схемам – стандартной (плановой) и экстренной (ускоренной). Выбор схемы зависит от того, насколько заблаговременно человек начинает прививаться.

Вид Количество прививок Интервал между прививками Период Ревакцинация Стандартная (плановая) 2 (базовый курс) + 1 (ревакцинация) 1-7 месяцев Ноябрь – 1-я; март – 2-я Через 12 месяцев, затем раз в 3 года Экстренная (ускоренная) 2 (базовый курс) + 1 (ревакцинация) 2 недели В любое время Через 12 месяцев, затем раз в 3 года

Первичная вакцинация

Полноценный иммунитет против клещевого энцефалита формируется после завершения полного первичного курса из трех доз. Тем не менее защитный уровень антител появляется уже после двух доз, что позволяет считать базовый курс достаточным для практической защиты в течение сезона.

Схема введения зависит от конкретной вакцины:

Клещ-Э-Вак, ЭнцеВир (российские вакцины): первая доза – в выбранный день; вторая доза – через 1–7 месяцев (стандартная схема) или через 2 недели (экстренная схема).

ФСМЕ-Иммун (австрийская вакцина): первая доза – в выбранный день; вторая доза – через 1–3 месяца; третья доза – через 9-12 месяцев после второй. Эта схема обеспечивает наиболее длительную защиту – до 5 лет у лиц моложе 60 лет.

Ревакцинация

После завершения первичного курса для поддержания защитного уровня антител необходимо проходить ревакцинацию. Первая ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй дозы базового курса, последующие – раз в три года.

Для людей, занятых в полевых условиях на территориях с высоким уровнем риска (лесники, геологи, работники сельского хозяйства в эндемичных регионах), рекомендуется ежегодная ревакцинация.

Вакцины от клещевого энцефалита

На сегодняшний день в России зарегистрированы и применяются несколько вакцин против клещевого энцефалита – как отечественного, так и зарубежного производства. Все они являются инактивированными (убитыми), то есть не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание.

Препарат Производитель Возраст применения ЭнцеВир НПО "Микроген", Россия С 18 лет ЭнцеВир Нео детский НПО "Микроген", Россия С 3 лет Клещ-Э-Вак ФНЦИРИП им. Чумакова РАН, Россия С 12 месяцев (детская форма); с 16 лет (взрослая) Энцепур Германия С 12 месяцев ФСМЕ-Иммун / ФСМЕ-Иммун Джуниор Pfizer, Австрия С 12 месяцев (Джуниор: 1-15 лет); с 16 лет (взрослая)

Различия между российскими и импортными вакцинами

Несмотря на то что все зарегистрированные вакцины эффективны против всех трех генотипов вируса клещевого энцефалита, между российскими и импортными препаратами существуют определенные различия.

Отечественные вакцины (Клещ-Э-Вак и ЭнцеВир) созданы на основе дальневосточного генотипа вируса (штаммы "Софьин" и "205"), который является наиболее распространенным и опасным в России. По данным исследований с участием грызунов, российские вакцины превосходят немецкий "Энцепур" по напряженности иммунитета в отношении всех трех генотипов возбудителя. Эффективность базового курса ЭнцеВир достигает 98–99%.

Австрийская вакцина ФСМЕ-Иммун создана на основе европейского штамма "Найдорф" и широко применяется в Австрии, Германии и Швейцарии. Она отличается высокой степенью очистки и считается наиболее хорошо переносимой – особенно у детей. Эффективность превышает 99%. Схема введения ФСМЕ-Иммун предполагает три дозы по схеме 0-1-3-9 (12) месяцев и обеспечивает защиту сроком до 5 лет у лиц моложе 60 лет.

Инструкции по вакцинации

Перед вакцинацией важно убедиться, что человек полностью здоров. Если есть малейшие признаки простуды, ОРВИ или другого острого заболевания, рекомендуется посетить врача-терапевта.

Основные правила подготовки к прививке от клещевого энцефалита.

Сообщите врачу обо всех имеющихся хронических заболеваниях, аллергиях (особенно на яичный белок и предыдущие вакцины) и принимаемых препаратах. Не вакцинируйтесь сразу после перенесенной болезни. Необходимо выждать не менее двух недель. Воздержитесь от употребления алкоголя минимум за трое суток до прививки. Если вы планируете введение других вакцин, уточните у врача совместимость и необходимые интервалы.

Других специальных мер подготовки перед прививкой от клещевого энцефалита не требуется.

Процедура вакцинации

Вакцину вводят внутримышечно – взрослым и старшим детям в дельтовидную мышцу плеча, маленьким детям – в переднебоковую поверхность бедра. Некоторые препараты допускают подкожное введение под лопатку; конкретное место укола определяется видом используемого препарата и согласуется с врачом. Даты повторных прививок назначает врач с учетом выбранной схемы вакцинации.

После введения вакцины пациенту рекомендуется оставаться в медицинском учреждении в течение 30 минут – для наблюдения за возможными аллергическими реакциями.

Также в день после вакцинации рекомендуется:

не мочить и не расчесывать место инъекции в первые сутки

избегать длительного пребывания на солнце и переохлаждения

не посещать места с большим скоплением людей, чтобы не допустить присоединения другой инфекции

перенести занятия спортом и интенсивные физические нагрузки на следующий день

внимательно следить за своим самочувствием в течение 48-72 часов после прививки

Побочные эффекты вакцины

Все зарегистрированные вакцины от клещевого энцефалита хорошо переносятся. Побочные реакции, как правило, проходят самостоятельно в течение 1-3 дней. Иногда возможны:

покраснение и болезненность в месте инъекции

отек или уплотнение диаметром до 5 см

зуд в области введения вакцины

локальное повышение температуры кожи

В первые 24-48 часов после прививки возможно развитие общих реакций, которые не требуют специального лечения:

повышение температуры тела до 37,5-38,5°C

головная боль

слабость и недомогание

боли в мышцах и суставах

тошнота, снижение аппетита (особенно у детей)

Аллергические реакции встречаются редко и могут проявляться в виде кожной сыпи, крапивницы, зуда по всему телу. В крайне редких случаях возможна анафилактическая реакция – менее 1 случая на 1 миллион доз. Именно поэтому после введения вакцины необходимо оставаться под наблюдением медицинского персонала не менее 30 минут.

Когда необходимо обратиться к врачу

Незамедлительно обратиться к врачу нужно в следующих случаях:

температура тела поднялась выше 38,5°C и не снижается более двух суток

появились выраженные отек, покраснение или боль в месте укола, нарастающие в течение суток

возникла сыпь, крапивница, выраженный отек губ или лица

наблюдается затруднение дыхания, резкое падение артериального давления или потеря сознания

Противопоказания

Перечень противопоказаний к вакцинации от клещевого энцефалита практически одинаков для всех зарегистрированных в России препаратов.

Абсолютные противопоказания:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины

выраженная аллергия на отдельные компоненты вакцины – куриный белок, гидроксид алюминия, формальдегид

системная красная волчанка, ревматизм, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет, злокачественные опухоли и другие.

Временные противопоказания:

острые инфекционные и неинфекционные заболевания

обострения хронических болезней

лихорадка (температура ≥37,5°C на момент вакцинации)

тяжелые поствакцинальные реакции на предыдущие прививки

Беременность и период лактации: вакцинация официально не рекомендуется в связи с ограниченностью клинических данных. Однако при высоком риске заражения (например, при необходимости выезда в эндемичный район) вакцинация возможна по строгим показаниям врача.

Не являются противопоказанием: иммунодефицитные состояния (ВИЧ, химиотерапия), атопический дерматит в стадии ремиссии, стабильная эпилепсия, прием антибиотиков, легкие аллергические реакции (не на компоненты вакцины). Людям с аллергией на яичный белок рекомендуется предварительная консультация аллерголога.

Срок действия прививки

Иммунитет после вакцинации от клещевого энцефалита не является пожизненным и требует регулярного поддержания с помощью ревакцинаций. Продолжительность защиты зависит от схемы и типа используемого препарата.

При экстренной вакцинации (две дозы с интервалом в две недели) иммунитет действует только в течение одного сезона. При завершении полного курса с ревакцинацией по стандартной схеме срок действия прививки составляет три года – именно с такой периодичностью проводятся повторные прививки.

Что делать после укуса клеща, если прививки нет

"Главное правило – скорость: чем быстрее будет удален клещ, тем меньше вероятность, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Лучше не предпринимать самостоятельных попыток снять членистоногое, а обратиться за помощью к специалисту. Если такой возможности нет – необходимо выполнить следующие действия", – комментирует Дмитрий Денисов.

Если человек не был привит или прошел вакцинацию не в полном объеме, а клещ все же успел присосаться, необходимо действовать быстро:

Аккуратно удалите клеща. Используйте специальный пинцет или клещевертку, захватив паразита как можно ближе к коже и вращательными движениями извлекая его. Обработайте место укуса антисептиком – йодом, хлоргексидином или спиртовым раствором. Сохраните живого клеща в плотно закрытом контейнере с влажной ватой или листиком для последующего лабораторного анализа. Как можно скорее обратитесь в травмпункт или инфекционное отделение. Оптимальный срок – в первые 24-48 часов, максимально допустимый – в течение 96 часов (4 суток) с момента присасывания. Сообщите врачу о статусе вакцинации, дате и месте укуса.

Экстренная профилактика и применение иммуноглобулина

Непривитому или не полностью вакцинированному человеку после укуса клеща вводят специфический человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита – препарат, содержащий готовые антитела к вирусу. Это метод пассивной иммунизации, при котором организм получает защиту немедленно, не вырабатывая антитела самостоятельно. Иммуноглобулин вводится в первые 24-48 часов после присасывания клеща. Максимально допустимый срок – не позднее 96 часов.

Важно! Вакцина от клещевого энцефалита защищает только от этого конкретного вируса. Клещи являются переносчиками и других инфекций – боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и других. Поэтому после любого укуса клеща необходимо обратиться к врачу вне зависимости от наличия прививки.

Рекомендации ВОЗ по вакцинации в 2026 году

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение плановой вакцинации от клещевого энцефалита, поскольку это заболевание относится к категории опасных нейроинфекций, способных приводить к стойкой инвалидности или летальному исходу.

Согласно позиции ВОЗ, вакцинация показана в первую очередь людям, проживающим в эндемичных районах или планирующим поездки туда. Приоритет отдается группам с наибольшим риском контакта с клещами – работникам леса и сельского хозяйства, туристам, военнослужащим.

ВОЗ также указывает, что все зарегистрированные вакцины теоретически взаимозаменяемы, однако рекомендует придерживаться одного и того же препарата в рамках курса.

Мифы и заблуждения о вакцинации от клещевого энцефалита

Вокруг прививки от клещевого энцефалита существует немало устойчивых заблуждений. Разберем наиболее распространенные из них.

Миф 1. Прививки не всегда защищают от клещевого энцефалита

Вакцинация – наиболее надежный метод профилактики клещевого энцефалита и защищает от вируса в 95% случаев при условии полного прохождения курса и своевременной ревакцинации.

Миф 2. Вакцину ставят только в государственных поликлиниках и только детям

Прививка доступна и взрослым, и детям. Сделать ее можно по полису ОМС бесплатно (в эндемичных регионах) или платно в любой клинике, имеющей соответствующую лицензию и вакцину в наличии.

Миф 3. После прививки на укусы клещей можно не обращать внимания

Даже привитому человеку необходимо обращаться к врачу после укуса клеща, поскольку эти паразиты являются переносчиками нескольких заболеваний. Вакцина защищает исключительно от вируса клещевого энцефалита.

Миф 4. Российские вакцины менее эффективны, чем импортные

Отечественные препараты не уступают зарубежным аналогам по эффективности, а по ряду показателей и даже превосходят их.

Миф 5. После болезни можно вакцинироваться сразу же