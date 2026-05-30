Оспа обезьян в 2026 году: чем опасна и как защититься от инфекции

Серьезная вспышка редкой инфекции — оспы обезьян — была зафиксирована в мире несколько лет назад. Но и на сегодняшний день данное заболевание относится к числу тех опасных недугов, которые требуют постоянного контроля. Как обстоит ситуация с оспой обезьян в 2026 году, симптомы, лечение и профилактика данной инфекции — в материале РИА Новости.

Что такое оспа обезьян и почему это актуально сейчас

Оспа обезьян — достаточно редкая инфекция, источником которой является одноименный вирус. Несмотря на тот факт, что последний впервые был выявлен еще в середине прошлого века (в 1958 году — у животных, в 1970 году — уже у человека), многие россияне впервые услышали о нем лишь весной 2022 года. Именно в это время была зафиксирована глобальная вспышка данной инфекции за пределами африканского континента, который считается “родиной” этого опасного недуга.

На сегодняшний день, по информации Всемирной организации здравоохранения, выделяют две основные группы (или клады) вируса оспы обезьян:

клада I (с субкладами Ia и Ib). Ее также называют Центральноафриканской, так как данный вид распространен на территории бассейна реки Конго. Считается, что именно эта клада вызывает наиболее тяжелые симптомы и характеризуется более высокой смертностью;

клада II (также подразделяется на субклады IIa и IIb). Второе название — Западноафриканский, соответственно, также по территории распространения данного штамма.

Возбудители оспы обезьян относятся в вирусам рода Orthopoxvirus, что делает это заболевание “родственником” коровьей оспы, а также вируса натуральной оспы и других.

В 2026 году ситуация с оспой обезьян в мире по-прежнему остается достаточно напряженной, а вспышки в отдельных странах вызывают обеспокоенность со стороны международного сообщества. После двух сильных вспышек весной 2022 года и летом 2024 года Генеральным директором ВОЗ был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Отдельные случаи заболеваемости фиксируются в текущем году и на территории России. Так, в середине апреля пациент с диагнозом “оспа обезьян” был госпитализирован в одну из больниц в Подмосковье.

Симптомы у взрослых: как распознать обезьянью оспу

Подобно большинству других инфекционных заболеваний, оспа обезьян проявляет себя далеко не сразу после заражения. Одним из главных симптомов болезни является характерная сыпь, которую сопровождают еще несколько типичных для данного заболевания проявлений.

Первые признаки и инкубационный период

Моменту, когда оспа обезьян проявит себя первыми симптомами, предшествует так называемый инкубационный период. Как правило, с момента заражения он составляет одну или две недели, но может варьироваться от 2 до 21 дня.

Начало болезни также может оказаться неодинаковым у разных граждан. У части заболевших оспа обезьян начинается с появления сыпи, которая в первую очередь “атакует” лицо человека, а уже затем, в течение последующих дней, распространяется по всему телу, вплоть до ступней и ладоней. Однако у некоторых граждан болезнь может начаться с повышения температуры, которая сопровождается головной болью и болью в мышцах и горле.

Еще одним типичным проявлением оспы обезьян является увеличение лимфатических узлов, которые зачастую предшествует появлению характерной для недуга сыпи. Как правило, лимфаденопатия наблюдается на шее, в паху или в подмышечных впадинах, и она помогает отличить данную болезнь от других заболеваний, которые также сопровождаются высыпаниями на теле.

Таким образом, к числу основных симптомов оспы обезьян, которые должны насторожить человека, относятся:

повышение температуры;

сыпь;

боль в горле, мышцах, головная боль;

сильная слабость;

болевые ощущения в спине;

значительное увеличение лимфоузлов.

В среднем перечисленные выше симптомы могут сохраняться от двух до четырех недель. Но в случае, если у человека ослаблен иммунитет, болезнь может продолжаться и более долгий срок, а также протекать тяжелее, чем обычно. Встречается и бессимптомное течение заболевания.

Далеко не всегда оспа обезьян протекает тяжело, но в ряде случаев может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни человека. В группе риска — граждане с ослабленным по той или иной причине иммунитетом, самые юные россияне, беременные женщины.

Как развивается сыпь

Основным симптомом, который в первую очередь указывает на заражение оспой обезьян, является сыпь. Она появляется практически сразу после окончания инкубационного периода, а ее внешний вид меняется в зависимости от стадии развития:

красные пятна (плоские образования, которые в первую очередь можно заметить на слизистых поверхностях во рту или на лице);

папулы (плотные узелки, которые образуются на месте пятен через несколько дней после начала болезни);

везикулы (внешне представляют собой пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью, они сохраняются еще примерно пару дней);

пустулы (содержимое пузырьков мутнеет и превращается в гной. Само образование на ощупь твердое, но через 5-7 дней на нем начинает образовываться корка);

струпья (так называют корочки на месте бывших пустул, которые зачастую сопровождаются сильным зудом. Такие корочки могут сохраняться одну или даже две недели, а после отпадают, а кожа под ними заживает).

Характерная для обезьяньей оспы сыпь порой весьма болезненна, порой на месте высыпаний остаются небольшие рубцы.

Как передается оспа обезьян

Данным видом оспы человек может заразиться как от братьев наших меньших (например, если его укусит или поцарапает больной грызун либо произойдет контакт с кровью больного животного), так и от уже инфицированного вирусом человека. Причем в обоих случаях речь идет об очень близком взаимодействии.

Так, от человека к человеку вирус зачастую переходит при прямом контакте (например, “кожа к коже”, если человек обнимет заболевшего либо вступит с ним в половую связь, а также при поцелуе либо других контактах с биологическими жидкостями заразившегося).

Риск заразиться есть и при взаимодействии с вещами заболевшего либо предметами, которыми он пользовался. Это может быть одежда, постельное белье и другие вещи.

Не смотря на то, что оспа обезьян, как утверждается, практически не передается воздушно-капельным путем (как вирус гриппа, например), вероятность заразиться вирусом остается в тех случаях, когда происходит очень тесный и длительный контакт лицом к лицу. В подобной ситуации есть риск заразиться от крупных частиц слюны, в которых также содержится инфекция.

Вирус оспы обезьян также передается ребенку от зараженной матери во время беременности.

Группы риска

В большей части случаев оспа обезьян не представляет серьезной угрозы для человека и протекает достаточно легко. Однако для некоторых категорий граждан эта болезнь представляет большую опасность, чем для остальных. А значит, и требует особого внимания к соблюдению мер профилактики.

К таким группам риска можно отнести:

беременных женщин (если вирус попадет в организм во время беременности, это может привести к развитию серьезных осложнений как у будущей матери, так и у ее малыша);

маленькие дети (в ребят в возрасте до 8 лет болезнь чаще протекает в тяжелой форме, а в редких случаях может закончиться серьезными осложнениями);

люди с нарушенным иммунитетом (например, граждане с ВИЧ либо те, кто перенес пересадку тех или иных органов).

Диагностика: где и как сдать анализ

Ключевые симптомы оспы обезьян могут напоминать проявления других инфекций, например, ветряной оспы (сыпь и высокая температура) или кори (также лихорадка и высыпания на теле). В данном случае поставить точный диагноз позволяет лабораторная диагностика, а если говорить точнее — обнаружение ДНК данного вируса при помощи ПЦР-теста (так сокращенно именуется метод полимеразной цепной реакции). Необходимый для данного исследования материал в идеале должен быть взят непосредственно из элементов сыпи (например, содержащаяся в пузырьках жидкость или образовавшиеся на месте пустул корочки). Собираются данные образцы при помощи мазка.

А вот получить необходимую информацию при помощи анализа крови в данной ситуации не получится, так как полученные данные не помогут идентифицировать конкретный вирус, вызвавший болезнь.

Диагностику оспы обезьян в России осуществляют лишь те медицинские организации, которые получили непосредственно от Роспотребнадзора. В платных лабораториях данный анализ не доступен.

Также в процессе диагностики врач должен осмотреть пациента, измерить температуру и осмотреть лимфатические узлы, а также провести ряд других процедур.

Лечение оспы обезьян

В большинстве случаев лечение оспы обезьян осуществляется симптоматически. Это и прием жаропонижающих препаратов (если температура поднимается до очень высоких отметок), и профилактика обезвоживания, и снятие неприятных (в том числе — болевых) симптомов, связанных с сыпью (включает в себя уход за кожей, например, бережное мытье, поддержание чистоты, влажные повязки и так далее), и другие пункты.

Осенью 2022 года в стране был зарегистрирован первый отечественный препарат НИОХ-14, который (как гласят показания к его применению) может применяться и против обезьяньей оспы. К концу 2024 года стало известно , что он прошел клинические испытания.

При появлении осложнений, прежде всего — развитии вторичной бактериальной инфекции, в лечение добавляется прием антибиотиков.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, больного рекомендуется изолировать в условиях инфекционного стационара.

Когда нужна госпитализация

“В соответствии с нормативным документом “Методические рекомендации МР 3.1.0290-22 "Противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3 июня 2022 г.)” изоляции подлежат не только больные оспой обезьян, но и контактные лица 3 категории риска. Исходя из этого госпитализация больного оспой обезьян нужна всегда, независимо от тяжести течения болезни, а речи об уходе в домашних условиях быть не может!”, — говорит Мурад Шахмарданов, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Профилактика: как снизить риск заражения оспой

Профилактика любых инфекций делится на два основных типа. Это специфическая (прежде всего — вакцинация) и неспецифическая (соблюдение правил гигиены, ограничение контактов и другие).

Вакцинация: что доступно в России

Главным методом специфической профилактики оспы обезьян считается своевременная вакцинация от данного заболевания. Как правило, она рекомендована гражданам, которые находятся в группе риска по заражению, массовой вакцинации от данного вида оспы в России пока что не планируется.

В мире существует несколько вакцин от данного недуга, в нашей стране это препарат “ОртопоксВак”, разработанный центром “Вектор”. Он подходит как для профилактики натуральной оспы, так и для предотвращения заражения оспой обезьян. В его основе есть живой, но ослабленный вирус, который позволяет организму сформировать устойчивый иммунитет к данному недугу.

Письме Министерства здравоохранения РФ от 28 июня 2022 г. N 30-4/И/2-10440 также указано, что препараты от натуральной оспы обеспечивают защиту в 85 процентов от оспы обезьян. В их числе указаны — вакцины оспенные живая и инактивированная (последняя также известна под названием "ОспаВир"), а также вакцина оспенная эмбриональная живая ("ТЭОВак").

Памятка для путешественников

Опасное заболевание — не лучший сувенир из тех, что можно привезти с собой из отпуска или путешествия. Если человек планирует отправиться в заграничную поездку (особенно в те страны, где были зафиксированы вспышки обезьяньей оспы), то еще на стадии планирования стоит:

уточнить текущую актуальную эпидситуацию на нужной территории;

задуматься о дополнительной страховке (что поможет обезопасить себя на случай непредвиденных ситуаций в дороге);

проконсультироваться с врачом и понять, есть ли показания для вакцинации от оспы обезьян.

Непосредственно во время путешествия рекомендуется:

свести к минимуму контакты (тем более — близкие) с людьми, у которых явно наблюдаются подозрительные симптомы;

не контактировать с животными на территории эндемичных стран;

соблюдать правила гигиены (регулярно мыть и обрабатывать руки, использование средств индивидуальной защиты при необходимости и так далее).

Заметив подозрительные признаки или симптомы, напоминающие проявления оспы обезьян, стоит как можно оперативнее обратиться за консультацией к врачу, а также свести к минимум контакты с другими людьми.

Когда обращаться к врачу

Несмотря на тот факт, что оспа обезьян во многих случаях протекает относительно благополучно, эта болезнь, несомненно, требует внимания и оперативного обращения к медикам. Так, к врачу стоит обратиться в том случае, если человек:

недавно посещал страны, эндемичные по оспе обезьян (прежде всего — страны Африки, а также европейские государства, в которых зафиксировано большое количество случаев заражения);

заметил у себя характерные симптомы (повышение температуры, увеличение лимфоузлов, сыпь);

контактировал с человеком, у которого наблюдались похожие на перечисленные выше симптомы.

За медицинской помощью можно обратиться в поликлинику по месту жительства либо вызвать врача по номеру 112.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали наиболее актуальные вопросы, касающиеся оспы обезьян.

Можно ли умереть от оспы обезьян?

Летальные исходы при оспе обезьян возможны, причем их вероятность будет напрямую зависеть от того типа вируса, которым заразился человек

“В 2026 году ключевое различие проводится между двумя генетическими линиями. Клайд I (или центральноафриканский) является более опасным и вирулентным вариантом, его летальность, в соответствии с последним мета-анализам, опубликованным в начале 2026 года, оценивается в 10,6%. Это означает, что болезнь заканчивается смертью примерно в 1 случае из 10, — говорит врач-инфекционист Светлана Звонцова. — Клайд II (также известный как западноафриканский) вызвал глобальную вспышку в 2022 году. Он протекает значительно легче, и его летальность составляет от 1% до 3,6% .

Прогноз также утяжеляется, если у пациента есть сопутствующие иммунодефицитные состояния, особенно ВИЧ-инфекция в поздней стадии . В группе таких пациентов риск тяжелого течения и смерти многократно возрастает”.

Чем отличается оспа обезьян от ветрянки?

Симптомы оспы обезьян схожи с проявлениями других заболеваний, в том числе — ветряной оспой. Если внешний осмотр вызывает сомнения в том, какой именно вирус стал причиной недуга, необходимо обратиться за консультацией и точным диагнозом к врачу и не в коем случае не заниматься самолечением.

“Несмотря на схожесть названий и наличие сыпи, это два абсолютно разных заболевания. Ветрянка вызывается вирусом герпеса (Varicella-Zoster), а оспа обезьян — ортопоксвирусом”, — говорит Светлана Звонцова.

Как отличить оспу обезьян от ветряной оспы Параметры сравнения Оспа обезьян Ветряная оспа Возбудитель Вирус оспы обезьян (MPXV) Вирус варицелла-зостер (VZV) или вирус герпеса 3-го типа Сыпь Появляется через 3-4 дня после начала болезни, но может предшествовать лихорадке С 1 дня болезни Увеличение лимфоузлов Присутствует, ярко выраженная лимфаденопатия под мышками, на шее и в паху Отсутствует Заразность Можно заразиться при близком контакте с заболевшим, а также через зараженные предметы. Возможно заражение от животных Высокозаразное заболевание, которое передается контактным и воздушно-капельным путем Характер сыпи Крупные, плотные и глубокие пузырьки, которые проходят стадии от пятна до пустулы. Мелкие, поверхностные пузырьки (их называют “капельки росы”), расположенные на покрасневшей коже Локализация сыпи Лицо, ладони и подошвы, после может появиться на туловище. Туловище и голова, реже — конечности.

Есть ли случаи обезьяньей оспы в России?

“В 2026 году в России действительно зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, и ситуация с этой инфекцией находится на строгом контроле. В январе был выявлен первый случай у мужчины в Подмосковье, который жаловался на высокую температуру и характерную сыпь. В феврале диагноз подтвердился еще у двух туристов, вернувшихся из Таиланда в Санкт-Петербург. Все заболевшие были оперативно госпитализированы в инфекционные стационары, их состояние оценивалось как стабильное и удовлетворительное, угрозы для жизни не возникло”, — говорит Дмитрий Демидик, врач-терапевт и главный врач сети клиники. — В апреле появилась информация о новом случае в Подмосковье, примечательном тем, что мужчина не выезжал за границу, а инфекция была обнаружена после полового контакта. После каждого выявления заражения проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие выявление круга контактных лиц, их изоляцию и медицинское наблюдение, а также дезинфекцию. Благодаря этим мерам риски широкого распространения оспы обезьян в стране отсутствуют”.

Защищает ли старая прививка от оспы?