Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания, аллергические реакции и гиперчувствительность, из-за которых взрослому человеку прививку не делают. О том, кому положен медицинский отвод, подробный список заболеваний для каждой вакцины — в материале РИА Новости.

Противопоказания к вакцинации от коронавируса

Как и у любого другого медицинского препарата, у вакцин против коронавируса есть противопоказания, при которых прививку не делают, чтобы избежать сильных побочных реакций.

« "Медотвод от прививки против коронавируса — это ситуация, когда человеку дают постоянное или временное послабление, чтобы его не прививать. То есть в данный момент времени по определенным показателям здоровья вводить любую вакцину нельзя," — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Также есть заболевания, при которых вакцинацию проводят с осторожностью или после того, как человек выздоровел или у него началась ремиссия.

Список противопоказаний

Сейчас в России применяются четыре вакцины: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт". Список противопоказаний к вакцинации мало отличается в зависимости от вида препарата от коронавируса.

"Спутник V"

"Спутник V" пока прошел больше всего клинических испытаний, доказав свою эффективность против коронавируса, о чем свидетельствует публикация в авторитетном научном журнале Lancet. Сейчас в Москве начались клинические исследования "Спутника V" для подростков 12-17 лет.

"Медотвод дают тем людям, которые когда-то делали прививку, и у них развилась температурная реакция — 40 градусов и выше , — прокомментировал специалист. — Это считается очень плохим показателем. Также вакцину не будут ставить людям, которые имели гиперчувствительность к другим препаратам, содержащим похожие вещества; если ранее после прививки возникали анафилактический шок или отек Квинке".

Эти данные заносятся в личную медицинскую карточку, которая должна храниться в поликлинике по месту жительства. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока : "в случае с вакциной от коронавирусной инфекции нужно смотреть, на какие прививки и их компоненты у человека уже была аллергическая реакция раньше, и анализировать каждый конкретный случай". При этом пищевая аллергия (на клубнику, апельсины, мед и т.д.), а также аллергия на пыльцу или пыль не являются поводом отказаться от вакцинации.

К другим противопоказаниям относятся:

возраст до 18 лет;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний.

Если у человека обнаружены какие-либо инфекционные и неинфекционные болезни, то прививаться можно через 2-4 недели после полного выздоровления. При слабой простуде разрешается вакцинироваться, когда температура нормализовалась. В случае, если у человека обострились хронические болезни, то препарат вводят спустя 4 недели, как началась ремиссия.

С осторожностью проводится вакцинация "Спутником V", если у человека есть:

хронические заболевания почек и печени;

эндокринные заболевания;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;

острый коронарный синдром;

острое нарушение мозгового кровообращения;

воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).

« "В чем проявляется осторожность: например, сейчас у человека воспаление почек или обострение других заболеваний, поэтому ему дают время восстановиться, — объяснил клинический фармаколог. — Его могут вакцинировать только после реабилитации. Если же ввести препарат в период обострения, то состояние больного может ухудшиться. Постановка вакцины — это иммуногенная реакция, которая запускает работу иммунитета, за счет этого могут активироваться инфекции или иные хронические заболевания".

Вторую дозу "Спутника V" не вводят, если у привитого появились острые поствакцинальные осложнения; температура 40 градусов и выше, анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром и т.д. Если после первой дозы вакцины у человека не появились антитела, а второй укол противопоказан, то через три месяца можно привиться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" по решению лечащего врача. Если после первой прививки произошло заражение коронавирусной инфекцией, то второй компонент препарата не вводят. Ревакцинацию можно сделать спустя полгода.

"КовиВак"

Вакцину "КовиВак" разработали в научном центре им. Чумакова. Согласно последним клиническим испытаниям ее эффективность составляет более 80%.

К абсолютным противопоказаниям от прививки этим препаратом относятся:

тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, которая наблюдалась после других прививок с такими же компонентами (например, температура 40 градусов);

осложнения после любой прививки (шок, коллапс, судороги и т.д.);

аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема и т.д.);

возраст до 18 лет.

К временным противопоказаниям относятся инфекционные и неинфекционные заболевания — после выздоровления можно делать прививку через 2-4 недели. При хронических болезнях — через 4 недели со времени начала ремиссии.

Вакцина "КовиВак" применяется с осторожностью при таких нарушениях:

хронические заболевания печени и почек;

некоторые заболевания эндокринной системы;

тяжелых заболевания системы кроветворения;

заболевания ЦНС (инсульт, эпилепсия и др.);

заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, перикардиты, миокардиты, эндокардиты);

некоторые заболевания бронхолегочной системы;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

заболевания иммунной системы (аутоиммунные и т.д.).

Считается, что разработка центра им. Чумакова переносится легче, но ни один подобный препарат не может полностью исключить побочную реакцию организма.

Другие вакцины

Препарат "ЭпиВакКорона" разработали в научном центре "Вектор", в гражданский оборот она поступила с декабря прошлого года. В отличие от "Спутника V" и "КовиВака" в ее составе нет РНК или ДНК вируса. По данным исследований, иммунологическая эффективность препарата близится к 100%.

Противопоказания к вакцине "ЭпиВакКорона" такие:

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

тяжелые формы аллергических реакций (анафилактический шок, отек Квинке);

острая реакция или осложнение после первой дозы "ЭпиВакКороны";

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

первичный иммунодефицит;

злокачественные заболевания крови и новообразования;

возраст до 18 лет.

С осторожностью делают прививку от коронавируса, если у человека есть:

хронические заболевания печени и почек;

выраженные нарушения работы эндокринной системы:

тяжелые заболевания системы кроветворения:

заболевания ЦНС;

заболевания сердечно-сосудистой системы.

При аутоиммунных заболеваниях, первичных и вторичных иммунодефицитах, тяжелых аллергических реакциях врач должен оценить соотношение пользы и риска, потому что прививка может навредить здоровью пациента. Противопоказания к применению "Спутника Лайт" примерно такие, как и у вышеперечисленных вакцин. Но этот препарат больше подходит для переболевших и тех, что собирается ревакцинироваться.

Беременность и грудное вскармливание

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко , "в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства". Это говорит о том, что вакцинироваться можно даже будущим мамам. Если они в группе риска возникновения тяжелой формы коронавируса, то прививаться следует с 22-й недели беременности. При этом лечащий врач должен соотнести риск и пользу от иммунизации для матери и будущего ребенка.

"При вскармливании прививку делать нельзя, потому что молоко вырабатывается в молочной железе при участии лимфатических узлов, протоков, а это часть иммунной системы, — добавил Андрей Кондрахин . — Там могут оказаться антитела (белки) к коронавирусной инфекции, которые будут для ребенка "тяжелыми" для усвоения. Это может негативно сказаться на его иммунной системе. Ранее не проводились подобные исследования у кормящих матерей, поэтому действует такой запрет".

ВИЧ и онкология

ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации. Единственное, что может случиться — у человека разовьется слабый иммунитет к коронавирусу.

« "Если люди с ВИЧ находятся в ремиссии, то есть у них количество копий вируса в крови держится на нормальном уровне и хороший уровень лимфоцитов, то их прививают. Людям с онкологическими заболеваниями также необходима вакцинация от коронавируса. По рекомендациям к лечению, если человек с онкологическим диагнозом заболел COVID-19 и получает цитостатическую терапию, он должен ее прекратить, что очень плохо для онкобольных, потому что теряется время на лечения. Таким пациентам нужно сделать прививку, как только начинается ремиссия," — отметил Андрей Кондрахин.

Перед вакцинацией необходима консультация с врачом-онкологом, который взвесит все риски и пользу.

Кто принимает решение о допуске к вакцинации

По словам эксперта, решение о допуске к вакцинации могут принимать лечащий врач, который смотрит историю болезни и реакции на прошлые прививки, а также иммунолог, аллерголог и другие профильные специалисты, у которых наблюдается пациент.

Как получить справку о медицинском отводе