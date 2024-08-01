Эмоциональный интеллект: что это, как развить, тесты и советы психологов

МОСКВА — РИА Новости. Аббревиатура EQ, под которой скрывается термин “эмоциональный интеллект”, знакома многим. Так обозначают способность человека понимать и выражать собственные эмоции, а также управлять ими, а вместе с этим принимать и чувства других людей. Можно ли развить у себя эмоциональный интеллект, какие техники используются в разном возрасте, и как определить уровень EQ — в материале РИА Новости.

Что такое эмоциональный интеллект простыми словами

Эмоциональному интеллекту посвящено немало научных статей и публицистических материалов, а также книг, которые обещают научить человека как можно эффективнее использовать это “оружие” для достижения своих целей. Ведь высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет не только быстро распознавать чужие эмоции и понимать вызвавшие их причины, но осознавать и управлять собственными чувствами.

Все это позволяет человеку принимать более осознанные решения, не впадая при этом в чрезмерную рефлексию. Другими словами, вместо обвинений в адрес близкого человека с формулировками “ты мне испортил всю жизнь” и “забрал мои лучшие годы” эмоциональный интеллект позволяет более точно выразить свои чувства через так называемые я-сообщения (“Мне обидно, что ты изменил планы на выходные, не посоветовавшись со мной” и так далее).

“Эмоциональный интеллект — не роскошь, а базовая необходимость для выживания и адаптации в современном мире, дефицит которого остро ощущается в обществе”, — говорит практикующий психолог, руководитель реабилитационных программ для подростков с аддиктивным поведением в государственном социально-реабилитационном центре Москвы Дарья Заливнова.

Определение EQ: от Гоулмана до нейробиологии

Первопроходцем в деле изучения эмоционального интеллекта человека можно считать американского психолога Эдварда Торндайка, который еще в 1920 году ввел понятие интеллекта социального. Причем описал его не просто как способность понимать людей, но и как умение общаться с ними и находить общий язык, выстраивать социальное взаимодействие и так далее.

Несколько десятилетий спустя, в 60-е годы, впервые было использовано понятие “эмоционального интеллекта”. Широкую популярность оно приобрело лишь в 1995-м, после выхода одноименной книги под авторством американского научного журналиста Дэниела Гоулмана. Автор определил EQ как набор навыков и характеристик, определяющих лидерские качества человека и играющих значимую роль в процессе достижения карьерного успеха. К тому же, по результатам исследований, те граждане, которые могли похвастаться более развитым эмоциональным интеллектом, реже сталкивались с какими-либо проблемами в области психического здоровья.

“Понятие эмоционального интеллекта возникло в результате того, что традиционное определение интеллекта включало только логические навыки. Тогда как для адаптации к обстоятельствам, жизни в социуме, построения отношений и развития карьеры людям необходимы также эмоциональные и социальные навыки”, — отметила Виктория Моисеева, психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий “Психодемия” (входит в образовательный холдинг Ultimate Education).

© iStock.com / Dima Berlin Обиженный подросток во время разговора с матерью © iStock.com / Dima Berlin Обиженный подросток во время разговора с матерью

EQ vs IQ: что важнее

Если EQ — это умение распознавать и осознавать свои эмоции, то IQ — это показатель, при помощи которого принято оценивать способность человека решать логические задачи, анализировать данные и выполнять иные интеллектуальные задания. Противопоставлять EQ и IQ не следует, ведь эти показатели не исключают, а (в идеале) должны дополнять друг друга, чтобы человек мог принять более взвешенные и грамотные решения, эффективно оценивая риски и планируя дальнейшие действия.

“Классический IQ отвечает за логику, анализ и скорость обработки информации. Но он почти не объясняет, почему люди с одинаковым интеллектом достигают принципиально разных результатов. Исследования Дэниела Гоулмана показывают: на управленческих и экспертных позициях до 80–85% успеха связано именно с эмоциональным интеллектом. Аналитика TalentSmart дополняет картину — у 90% наиболее эффективных сотрудников EQ выше среднего. Проще говоря, IQ помогает решать задачи, а EQ — работать с людьми, стрессом и неопределенностью", — рассказывает управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева.

Для того, чтобы проиллюстрировать значимость эмоционального интеллекта для достижения успеха в бизнес-сфере, нередко приводят в качестве примера исследования доктора Билала Загмута. Он провел интервью с полутора сотнями сотрудников британских компаний и, проанализировав полученную информацию, пришел к выводу, что даже скромное повышение показателей EQ (примерно на 10 процентов) влечет за собой рост эффективности бизнеса на 7 процентов.

“Без IQ вы не решите сложную задачу, но без EQ вы не поймете, какую задачу решать, не сможете мотивировать себя и других, сгорите на первом же стрессе. Для устойчивого успеха в долгосрочной перспективе — будь то карьера или личная жизнь — EQ выступает фундаментом, на котором уже строится эффективное применение интеллектуальных способностей”, — добавляет Дарья Заливнова.

Из чего состоит эмоциональный интеллект: 4 компонента

Одной из ключевых моделей эмоционального интеллекта в современной психологии считается структура, предложенная в конце минувшего века тремя психологами: Джоном Мэйером, Питером Сэловеем и Дэвидом Карузо. В соответствии с данной концепцией эмоциональный интеллект состоит из четырех ключевых компонентов:

1. Восприятие эмоций — распознавать чувства по мимике и интонации

Данный пункт включает способность распознавать собственные эмоции и идентифицировать эмоции других людей. Последнее можно делать разными способами, например, по жестам, мимике, голосу, походке и так далее.

2. Использование эмоций для мышления и решений

Данный навык позволяет человеку активизировать мыслительный процесс для обучения, решения задач и проблем. Например, помогает взглянуть на вещи с разных точек зрения, более длительное время фокусировать свое внимание на объекте, вызывающем сильный эмоциональный отклик и т.д.

3. Понимание эмоций — видеть причину гнева или радости

Важную роль играет способность не просто осознать свои эмоции, но и верно определить их причину, увидеть взаимосвязь различных эмоций и чувств друг с другом, уловить в них мельчайшие детали и нюансы.

4. Управление эмоциями — не подавлять, а направлять

Этот навык включает: умение контролировать положительные и негативные эмоции для достижения результата, влиять на эмоциональное состояние окружающих.

© iStock.com / BartekSzewczyk Девушка релаксирует © iStock.com / BartekSzewczyk Девушка релаксирует

Признаки низкого эмоционального интеллекта: таблица и чек-лист

Человек с низким уровнем эмоционального интеллекта может испытывать сложности и проблемы в самых разных сферах. Ему нелегко дается понимание собственного внутреннего мира и текущего состояния, неспособность взять под контроль эмоции нередко приводит к сложностям и неприятным ситуации в общении с близкими и на работе, да и отношения с окружающими нередко складываются непросто.

Попробуем представить различия между обладателями различных уровней EQ при помощи следующей таблицы.

Различия между низким и высоким уровнями EQ Ситуация Человек с низким EQ Человек с высоким EQ Общение с тем, кто имеет иной взгляд на обсуждаемый вопрос Тяжело воспринимает точку зрения, которая отличается от собственной, а потому общение нередко превращается в спор и заканчивается конфликтом. Старается понять чужую точку зрения, даже оставаясь при этом при своем мнении. До конфликтов старается не доводить, пытаясь решить спор конструктивно. Отношение к критике. Любые замечания (даже конструктивные) воспринимает очень болезненно. Принимает спокойно и могут сделать выводы из конструктивных замечаний для того, чтобы извлечь из них максимум пользы. Стрессовые ситуации. Не способен контролировать свои эмоции в стрессовых условий, что часто приводит к срывам и негативным последствиям. Способен контролировать свои эмоции даже в сложных обстоятельствах, принимать взвешенные решения. Возникли трудности на пути к поставленной цели. Часто теряет мотивацию при появлении на горизонте проблем, а в своих неудачах склонен винить других. Предпочитает анализировать причину возникших проблем для поисках наиболее эффективного решения, и даже отрицательный результат может принять как ценный опыт и урок на будущее.

10 признаков низкого EQ: легко ли вам...?

Елизавета Радина, сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта, привела чек-лист, который поможет человеку осознать, что у него есть проблемы с эмоциональным интеллектом. Для этого достаточно положительно ответить на следующие вопросы:

Сложно ли вам договариваться с другими людьми, находить с ними компромиссы? Часто ли у вас бывает плохое настроение? Испытываете ли вы сложности с тем, чтобы вовремя остановиться и понять, что ваши слова вызывают у оппонента негативные эмоции? При возникновении любых проблем часто переходите “на личности”? Не умеете радоваться успехам и достижениям других людей, а комплимент из ваших уст — настоящая редкость? Сложно заводите дружеские отношения? Живете исключительно логикой или только чувствами? У вас нет увлечений, но при этом вы постоянно испытываете усталость от всего? Вас очень легко обидеть даже самыми безобидными на первый взгляд словами, так что вашим близким и всем окружающим приходится тщательно обдумывать каждую реплику? Считаете, что вас никто вокруг не понимает?

Подобные признаки считаются показателями низкого уровня эмоционального интеллекта у человека.

Зачем нужен высокий EQ

Считается, что обладатели развитого эмоционального интеллекта гораздо лучше реагируют на различные негативные ситуации, с которыми человек нередко сталкивается в повседневной жизни. Им также под силу выстроить грамотную коммуникацию как с близкими, так и внутри рабочей команды, они способны принимать взвешенные решения, даже если внутри у них при этом бушует настоящая буря эмоций, а также могут правильно оценить реакции других людей и так далее. Именно по этой причине и EQ, и различные soft skills (что в переводе означает “гибкие навыки” и включает в себя общение, критическое мышление, генерация идей и прочие аспекты) приобретают особое значение как в учебе, так и в построении успешной карьеры и достижении финансового успеха.

EQ в бизнесе: как влияет на карьеру и команду

Многие эксперты сходятся во мнении, что для успеха в бизнесе и построения карьеры важно иметь не только необходимые в той или иной области знания и навыки, но и развитый на достаточно высоком уровне эмоциональный интеллект.

Сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта готовы помочь и поддержать друг друга в различных ситуациях, они не так остро реагируют на критику со стороны начальства или негативные отклики клиентов, так как способны определить истинную причину негативных чувств, разобраться в себе и, соответственно, сделать верные выводы. Если в коллективе возникают конфликты и разногласия, высокий уровень эмпатии и умение договариваться, искать компромисс помогает погасить разгорающееся “пламя”.

Эмоциональный интеллект важен не только для сотрудников, но и для эффективных руководителей.

“Высокий EQ — это "социальный клей" команды. Лидер, чувствующий настроение коллектива, предотвращает конфликты до их вспышки. Это умение вести переговоры, считывая несказанное, и способность сохранять холодную голову в кризис”, — говорит нейропсихолог Павел Жданов.

Многие известные лидеры в крупных корпорациях и всемирно известных брендах уже сделали ставку на формирование внутри коллектива культуры эмпатии, взаимопомощи и поддержки, что помогает им оставаться на вершине успеха.

EQ в личной жизни: как избежать эмоциональных качелей

Способность осознавать и контролировать свои эмоции помогает человеку справляться со сложными ситуациями и принимать важные решения не только на рабочем месте, но и в обычной жизни.

Распознавая эмоции других людей и понимая то, что собеседник или близкий человек чувствует в данный момент, человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта понимает, чем на самом деле вызвано их поведение и может правильно отреагировать на него. Например, не ругать ребенка, который капризничает из-за того, что проголодался или замерз во время прогулки, но не может выразить это напрямую словами. Эмпатия (так называют способность сопереживать эмоциям и чувствам другого человека) считается одной из важных частей эмоционального интеллекта, и именно она во многом помогает выстраивать теплые, доверительные отношения, которые будут длиться долго.

“В личной жизни высокий EQ помогает избегать эмоциональных качелей. Когда понимаешь свои чувства и чувства партнера, становится проще договариваться и поддерживать друг друга. Вместо бесконечных конфликтов вы строите отношения, в которых комфортно обоим”, — говорит клинический психолог и коуч Анна Варвянская.

Как определить свой уровень: лучшие тесты на EQ

Определить свой уровень эмоционального интеллекта современному человеку помогает целый ряд разнообразных диагностических методик.

MSCEIT, ЭмИн, Шутте — какой тест выбрать?

Существует несколько ключевых методик, при помощи которых человек может определить у себя или у другого человека текущий уровень эмоционального интеллекта.

Среди них:

Тест эмоционального интеллекта Шутте. “Одна из наиболее популярных методик, которая включает опросник, разработанный на основе четырехкомпонентной теоретической модели эмоционального интеллекта Майера-Сэловея. Под этим понятием понимают способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для организации своих мыслей и действий”, — рассказала член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.

MSCEIT (“Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test” — тест Мэйера-Сэловея-Карузо на эмоциональный интеллект). Считается наиболее серьезным и точным опросником, который включает 144 вопроса, а для анализа результатов необходима помощь психолога.

Тест эмоционального интеллекта ЭмИн. Разработан нашим соотечественником — психологом Дмитрием Люсиным — и помогает выявить, насколько человек способен понимать свои эмоции и справляться с ними в тех или иных ситуациях, умеет ли он верно распознавать чувства других людей и так далее.

“Отличный отечественный инструмент, адаптированный под наш менталитет. Хорош для самоанализа”, — отмечает Павел Жданов.

Тест TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire). Разработан психологами Константиносом Петридесом и Адрианом Фернхемом и представлен в нескольких модификациях (например, существует сокращенная версия опросника для подростков).

“Для личного развития лучше начать с теста Шутте или ЭмИн, для профессиональной оценки выбирать MSCEIT”, — отмечает Кырлан Марчел, к.ю.н., доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".

© iStock.com / Sjale Общение коллег в офисе © iStock.com / Sjale Общение коллег в офисе

Как развить эмоциональный интеллект: 5 проверенных способов

Далеко не каждый человек от рождения является обладателем высокого уровня эмоционального интеллекта, однако при помощи упорной работы и специальных упражнений вполне можно развить данные способности.

1. Ведите дневник эмоций: как начать и зачем

Каждый вечер необходимо записывать в специальную тетрадь или блокнот те эмоции, которые испытали в течение дня, ситуацию и обстоятельства, при которых это произошло, а также свои мысли и реакции в этот момент. Все это можно фиксировать в виде ответов на три ключевых вопроса: Что произошло? Какую эмоцию это вызвало? Какая реакция последовала?

“Дневник переводит эмоции из зоны бессознательного в зону логического контроля коры головного мозга”, — говорит Павел Жданов.

“В своей работе с клиентами я часто использую задания, направленные на распознавание автоматических мыслей тех быстрых, часто незаметных сиюминутных мыслей, которые влияют на наши эмоции и поведение. Для этого мы используем простую таблицу, в которой фиксируем ситуации, мысли, эмоции и ищем альтернативные точки зрения. Этот процесс помогает осознать взаимосвязь между обстоятельствами, мыслями и эмоциональными реакциями, что является важным шагом на пути к эмоциональной осознанности и личностному росту”, — отмечает Анна Варвянская.

2. Техники саморегуляции: дыхание, релаксация, "сброс негатива"

Вполне реально научиться управлять своими эмоциями при помощи дыхательных упражнений или медитативных техник. Одно из них, к примеру, помогает избавиться от сильных отрицательных эмоций.

Его можно выполнять стоя или сидя, при этом концентрируя внимание на том, что происходит внутри, на своем состоянии. Прямые руки необходимо поднять над головой и мысленно представить, что в их напряжении вы концентрируете весь накопившийся негатив. Затем пару минут потрясите руками, не опуская их и расслабив при этом запястья. Следом нужно сделать глубокий вдох, максимально расправляя легкие. Вдох должен быть резким и сильным, словно вы одним махом избавляетесь от скопившегося напряжения и негатива, одновременно руки нужно резко опустить вниз и полностью расслабить. Такое упражнение нужно повторить несколько раз.

Если проводить подобные тренировки регулярно, можно научиться откладывать немедленные реакции на эмоции, лучше управлять ими и регулировать текущее эмоциональное состояние.

“В моменте накала помогает "квадратное дыхание" (вдох-4, задержка-4, выдох-4, задержка-4). Для ежедневной гигиены — прогрессивная мышечная релаксация. Создайте свой "ритуал сброса" (5 минут под музыку, короткая прогулка, контрастное умывание)”, — говорит Дарья Заливнова.

Еще одну полезную технику — технику заземления — описывает эксперт по работе с человеческим потенциалом и нейроскилс, директор "Национальной гуманитарной академии" Максим Коваленко.

“Перечислите 5 вещей, которые вы видите, 4 — которые осязаете, 3 — слышите, 2 — обоняете, 1 — вкус. Это возвращает в "здесь и сейчас", выключая панику”, — говорит эксперт.

3. Актерские тренинги и волонтерство — неочевидные методы

Особые упражнения, которые нередко используются на курсах по актерскому мастерству, не только помогают артистам глубже вживаться в образы нужных персонажей, но и способствуют развитию эмоционального интеллекта, повышают эмпатию. Ведь с их помощью можно научиться и управлять своими эмоциями, и чувствовать душевное состояние других. Добиться этого можно при помощи участия в актерских мастер-классах или через упражнения с импровизацией.

Нередко помогает развитию эмоционального интеллекта и волонтерская деятельность, которая погружает человека в непривычную для него среду.

“Актерские тренинги и волонтерская работа развивают эмпатию, способность видеть мир глазами другого человека и гибкость поведения", — говорит Кырлан Марчел.

4. Чтение художественной литературы и кино без звука

Изучение сложных характеров литературных персонажей (особенно если речь идет о классической литературе), чьи мысли и чувства порой так не похожи на наши собственные, помогает лучше понимать эмоции других людей, мотивы их поступков, а после — применять их в реальной жизни.

“Исследования University of Toronto подтверждают: регулярное чтение прозы способствует повышению навыка понимания эмоций и намерений окружающих”, — говорит Ксения Алексеева.

“Необычное индивидуальное упражнение — "эмоциональный переводчик культуры". Человек берет фрагмент из русской классики и описывает эмоции героя не литературно, а психологически: что он чувствует, чего боится, какую потребность защищает. Например, Раскольников из "Преступления и наказания" — это не абстрактный философ, а человек с хроническим стыдом, внутренней агрессией и потребностью в признании. Такое упражнение развивает навык распознавания сложных эмоций без прямых подсказок”, — говорит психолог Родион Чепалов.

Еще одна необычная и полезная тренировка для развития эмоционального интеллекта — просмотр фильмов без звука. Для подобного киносеанса стоит выбирать фильм, который вы еще не видели и, ориентируясь только на мимику и жесты, пытаться понять, что именно в тот или иной момент чувствуют персонажи. После можно вновь пересмотреть картину и проверить, насколько верны были сделанные наблюдения.

5. Психотерапия или коучинг: когда нужна помощь профи

Порой научиться понимать себя и других собственными силами невозможно, и тогда можно обратиться за помощью к профессионалам.

“Если эмоции мешают карьере или отношениям, работа с профессионалом в разы ускоряет развитие EQ и снижает риск выгорания", — отмечает Ксения Алексеева.

Если у человека нет иных психологических проблем (например, бессонницы), можно попробовать работу с коучем для укрепления и развития нужных навыков EQ. В свою очередь психотерапия предполагает более глубокую и серьезную проработку не только в этом направлении, но и других проблем.

© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz Развитие у ребенка эмоционального интеллекта © iStock.com / KatarzynaBialasiewicz Развитие у ребенка эмоционального интеллекта

Как развивать EQ у детей: по возрастам от 0 до 10 лет

Работу над развитием эмоционального интеллекта можно начинать с самого раннего детства. Ведь, по словам логопеда-дефектолога Марины Студневой, уже с самого рождения дети начинают активно выражать свои эмоции, пусть на самом первом этапе еще не способны понимать и контролировать их. Во многом воспитание эмоционального интеллекта у детей опирается на эмоциональный интеллект его родителей, однако у многих современных взрослых и у самих нет нужного опыта работы с собственными эмоциями. А потому они и не знают, как обучить эмоциональному интеллекту своих детей.

Развитие эмоционального интеллекта у ребенка предполагает различные методики в зависимости от возраста:

у новорожденных и детей до 3 лет . В этот период ребенок активно впитывает любую информацию, в том числе — реагирует на эмоции отца и матери. Полезно называть ребенку те эмоции, которые он в данный момент испытывает (например, “ты расстроен, потому что не получается поставить кубики друг на друга” или “ты голоден и поэтому плачешь”). Это помогает малышу начать понимать собственные чувства;

. В этот период ребенок активно впитывает любую информацию, в том числе — реагирует на эмоции отца и матери. Полезно называть ребенку те эмоции, которые он в данный момент испытывает (например, “ты расстроен, потому что не получается поставить кубики друг на друга” или “ты голоден и поэтому плачешь”). Это помогает малышу начать понимать собственные чувства; у детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) . На этот возраст приходится первый кризис в жизни, и умение распознавать и правильно проявлять свои эмоции во многом помогает пережить столь непростой период. “Задача родителей — научить ребенка понимать свои чувства и называть их. Например, если ребенок злится, родителю необходимо отреагировать на эмоцию: "Ты очень злишься”. На этом этапе взрослые вместе с ребенком могут обсуждать эмоции, обращаясь к чувствам героев из сказок и своим собственным. Важно ежедневно интересоваться у малыша, какое у него настроение, какие он испытывал чувства за день”, — советует Марина Студнева.

. На этот возраст приходится первый кризис в жизни, и умение распознавать и правильно проявлять свои эмоции во многом помогает пережить столь непростой период. “Задача родителей — научить ребенка понимать свои чувства и называть их. Например, если ребенок злится, родителю необходимо отреагировать на эмоцию: "Ты очень злишься”. На этом этапе взрослые вместе с ребенком могут обсуждать эмоции, обращаясь к чувствам героев из сказок и своим собственным. Важно ежедневно интересоваться у малыша, какое у него настроение, какие он испытывал чувства за день”, — советует Марина Студнева. у детей в возрасте от 8 до 10 лет . Даже в таком возрасте многим детям по-прежнему бывает трудно осознать свои эмоции, поэтому родителям стоит продолжать помогать ему в этом, а также проговаривать и собственные чувства (“Я расстроена, что ты не позвонил мне, вернувшись из школы, ведь я переживаю за тебя и испугалась”). Даже негативные эмоции не должны превратиться в что-то запретное и уж тем более — стыдное, главное — научить ребенка проявлять их безопасным для него самого и окружающих людей способом;

. Даже в таком возрасте многим детям по-прежнему бывает трудно осознать свои эмоции, поэтому родителям стоит продолжать помогать ему в этом, а также проговаривать и собственные чувства (“Я расстроена, что ты не позвонил мне, вернувшись из школы, ведь я переживаю за тебя и испугалась”). Даже негативные эмоции не должны превратиться в что-то запретное и уж тем более — стыдное, главное — научить ребенка проявлять их безопасным для него самого и окружающих людей способом; у подростков (возраст от 11 до 15 лет). В более старшем возрасте, когда ребенок вступает в переходный период, можно попробовать обсуждать с ним прочитанные книги или увиденные фильмы, где герои переживают аналогичные ситуации, предложить ему вести дневник эмоций и, главное, создать безопасную среду, где ребенок не будет бояться проявлять свои чувства.

Игры и пиктограммы для дошкольников

Помощь в развитии эмоционального интеллекта у ребенка дошкольного возраста могут оказать специальные игры.

“Начинайте формировать эмоциональный интеллект с простых действий: выражайте эмоции сами (мимикой, телом, словами), спокойно реагируйте на эмоции ребенка, развивайте выражение их в играх, упражнениях. Например, игра с мячом: бросая ребенку мяч, говорите: “Я радуюсь (или злюсь и т.д ), когда…”. На помощь могут прийти пиктограммы — карточки с изображением эмоций. Переверните их рисунками вниз. Ребенок должен взять одну из них и, не показывая ее другим, изобразить нарисованную эмоцию”, — рекомендует логопед-дефектолог Марина Студнева.

Перед сном с ребенком также можно играть в игру “Какую эмоцию я чувствовал сегодня”. Для этого можно выбрать любимого персонажа (например, из мультфильма или сказки) и распечатать его изображения в момент различных эмоций (радость, гнев, грусть, любопытство и так далее). Каждый вечер можно выбирать с ребенком одну эмоцию, и он будет рассказывать, в какие моменты и в каких обстоятельствах за минувший день он ее испытывал.

Топ-5 книг по эмоциональному интеллекту в 2025 году

Дополнительную полезную информацию о развитии эмоционального интеллекта можно почерпнуть из тематических книг.

“Эмоциональный интеллект” Дэниел Гоулман

“Классика жанра, с которой стоит начать. Гоулман объясняет, что EQ часто важнее IQ для успеха в жизни. В книге можно найти много практических примеров, которые дадут понять, почему эмоциональная осознанность ведет к личностному и профессиональному росту”, — говорит Анна Варвянская

“Эмоциональная гибкость” Сьюзен Дэвид

Книга помогает лучше осознать собственные эмоции и научиться жить с ними в современном мире, радуясь переменам и получая удовольствие от жизни.

“Книга дает инструменты для выхода из ловушки "токсичного позитива" и построения здоровых отношений со всеми эмоциями, что критически важно в эпоху неопределенности”, — отмечает Дарья Заливнова.

“Эмоциональный интеллект 2.0” Тревис Бредберри, Джин Гривз

Относится к деловой литературе об эмоциональном интеллекте.

“В ней можно найти хороший готовый пошаговый план-тренажер”, — говорит Максим Коваленко;

“Как рождаются эмоции” Лиза Барретт

Книга помогает не только лучше понимать природу чувств и эмоций, но и при помощи этого знания менять свое повседневное поведение. Издание объединяет знания из нейробиологии, философии, социальной психологии и других научных областей;

“Психология эмоций” Пол Экман