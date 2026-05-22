Календарь цветения для аллергиков: когда начинается весной и как пережить

Если встреча весны и лета сопровождается насморком, слезотечением из глаз и вялостью, это не авитаминоз, ОРВИ или обычная усталость — скорее всего, это поллиноз, весенняя аллергия. Что происходит с организмом весной, когда ждать пика цветения в 2026 году и как пережить сезон без риска для здоровья и переезда в другой город — в материале РИА Новости.

Что такое весенняя аллергия и как она называется

Весенней аллергией называют поллиноз (от лат. pollen – "пыльца") — сезонную аллергическую реакцию на пыльцу растений. Также в медицине встречается название "сезонный аллергический риноконъюнктивит", который сопровождается сочетанием насморка и воспалением глаз.

Знакомую симптоматику аллергии — чихание, зуд, насморк, слезотечение, отек слизистых — вызывает гистамин, который вырабатывается иммунной системой как защитная реакция при вдыхании пыльцевых зерен. При этом сама пыльца абсолютно безопасна — организм просто "ошибается", принимая ее за патоген.

© Shutterstock/FOTODOM / EugeneEdge Девушка с аллергией

Бывает ли аллергия “на весну” и почему она возникает

Аллергии "на весну" как таковой не существует. Но при этом она приносит сразу несколько мощных триггеров: пыльцу деревьев и трав, пыль в воздухе после зимы, резкие перепады температур, а в ясные дни — интенсивное ультрафиолетовое излучение, способное спровоцировать фотодерматит (простыми словами — "аллергию на солнце").

Здесь важную роль играет наследственность: согласно исследованию 2016 года, если оба родителя страдают аллергией, вероятность развития поллиноза у ребенка достигает 70–80%. Но генетика — не приговор. По словам врача Екатерины Вороновой, состояние иммунной системы, качество питания, уровень стресса и здоровье кишечника могут как снижать, так и усиливать предрасположенность к аллергии.

Когда начинается аллергия весной в 2026 году

Сезон аллергии в России не начинается в один день — он разворачивается постепенно, следуя за потеплением. У жителей центральных регионов страны первые симптомы поллиноза традиционно появляются в конце марта — начале апреля, когда зацветают ольха и орешник.

В марте 2026 года активность пыльцы будет напрямую зависеть от температурного режима. Если зима окажется мягкой и снег сойдет рано, реакции у чувствительных людей могут начаться уже в середине месяца.

Апрель — самый интенсивный весенний месяц: именно тогда начинает пылить береза, главный аллерген средней полосы России. Пик ее цветения приходится на вторую половину апреля — начало мая.

В мае к березе добавляются дуб и клен, а перекрестные реакции у тех, кто чувствителен сразу к нескольким растениям, становятся интенсивнее.

Важно учитывать: из-за изменения климата сроки цветения смещаются. По данным исследований, зафиксированных специалистами в области климатологии и аллергологии, в 2026 году сезон поллиноза в Центральной России начинается в среднем на 10-15 дней раньше, чем тридцать лет назад. Дополнительный фактор — "тепловой остров" городов: в мегаполисах цветение деревьев стартует на 3-7 дней раньше, чем в сельской местности.

Полный календарь цветения аллергенов в 2026 году

В зависимости от погоды и конкретного региона данные могут смещаться на одну-две недели.

Месяц Растения-аллергены Период активности Пик пыльцы Особенности Март Орешник, ольха начало сезона конец месяца первые реакции, зависит от погоды Апрель Береза, ольха активное цветение середина – конец главный аллерген средней полосы Май Береза, дуб, клен высокая активность начало – середина перекрестные реакции усиливаются Июнь Злаковые травы массовое цветение середина месяца длительный период аллергии Июль Полынь, злаки активный сезон конец месяца усиливается в жару Август Полынь, амброзия пик сезона весь месяц один из самых тяжелых периодов Сентябрь Амброзия, сорняки спад активности начало месяца симптомы сохраняются Октябрь Споры плесени остаточный сезон зависит от погоды актуально в сырую погоду

Отличие периодов цветения по регионам

В России несколько климатических зон, что напрямую влияет на календарь аллергика. В южных районах — Краснодарском крае, Ставрополье, Ростовской области — сезон начинается на 3-4 недели раньше, чем в Москве и Подмосковье. Ольха и орешник здесь могут зацвести уже в феврале, а лидером среди деревьев-аллергенов на юге становится не береза, а акация.

В Центральной России пик березы традиционно приходится на конец апреля – начало мая. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сезон, как правило, сдвигается на 1,5-2 недели позже из-за более прохладного климата. На Урале и в Сибири весенний поллиноз стартует в мае и нередко затягивается до конца июня.

Важно знать: в условиях плотной застройки пыльца задерживается в воздухе дольше, чем за городом. Дополнительным раздражителем служит городской смог — он усиливает воспалительную реакцию дыхательных путей и делает симптомы более выраженными даже при относительно низкой концентрации пыльцы.

Что цветет весной и на что бывает аллергия

"Виновниками" весенней аллергии в России чаще всего становятся деревья, так как они цветут первыми. Главный аллерген береза — ее пыльца мелкая и легкая, поэтому страдают даже те, кто живет далеко от березовых рощ. По данным лаборатории ИНВИТРО, среди пациентов аллергологов, обращающихся за помощью в сезон, сенсибилизация к березовой пыльце выявляется в 45–57% случаев.

Важная особенность березы и родственных ей деревьев — перекрестная аллергия. Белок Bet v1, основной аллерген березовой пыльцы, входит в группу PR-10 и встречается не только в пыльце, но и в яблоках, грушах, черешне, персиках, орехах, моркови, сельдерее. По информации клиники KDL, около 70% пациентов с аллергией на березу параллельно не переносят некоторые из этих продуктов.

К сильным аллергенам также относится ольха, которая зацветает еще при снеге, а также орешник (лещина), дуб, ясень и клен, начинающие цвести в мае. К тому же помимо пыльцы, весной в воздухе возрастает содержание спор плесени и клещей.

Симптомы: как проявляется аллергия весной

Классические проявления поллиноза:

заложенность носа и обильные прозрачные выделения;

зуд и покраснение глаз;

слезотечение;

многократное чихание;

першение в горле.

Если аллергия протекает на фоне бронхиальной астмы, могут появиться кашель и затрудненное дыхание. Нередко аллергия сопровождается слабостью, головной болью, небольшим повышением температуры тела, нарушением сна. Также могут появиться высыпания на теле, тошнота, расстройство ЖКТ.

"У женщин в отдельных случаях фиксируются сбои менструального цикла: иммунная и гормональная системы тесно взаимосвязаны", — дополняет врач Екатерина Воронова.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Поллиноз

Главное отличие аллергии от простуды — сезонность и повторяемость. Простуда, как правило, проходит за 7-10 дней, сопровождается болью в горле и общим недомоганием, а выделения из носа быстро становятся густыми и желтоватыми. Аллергия возникает в одно и то же время года, длится весь период цветения, а выделения из носа при ней прозрачные и водянистые на протяжении всего сезона.

Аллергия весной: сколько длится сезон

Продолжительность сезона зависит от того, на какие именно растения реагирует конкретный человек:

ольха или орешник — симптомы могут продолжаться 2-3 недели в марте-апреле;

береза, период растягивается до конца мая.

При перекрестной аллергии на злаковые травы и полынь симптомы могут сохраняться с марта по сентябрь. В центральных регионах России поллиноз длится от 4 до 8 недель.

Обострение аллергии весной: почему становится хуже

Как объясняет эксперт Воронова, аллергическая реакция весной ощущается острее по ряду следующих факторов::

Состояние кишечника: с ним ассоциировано около 70–80% лимфоидной ткани организма, и любые воспалительные процессы или нарушение микрофлоры напрямую влияют на то, насколько остро иммунная система отвечает на внешние раздражители. Дефицит питательных веществ — витамина D, омега-3 жирных кислот, магния, цинка, витамина А, снижается способность организма регулировать воспаление. Важную роль играет гистаминовая нагрузка: часть гистамина поступает в организм с пищей — через выдержанные сыры, копчености, консервы, цитрусовые, орехи, морепродукты, шоколад. Когда организм и без того перегружен, даже привычные продукты способны усиливать симптомы.

"Весной иммунная система испытывает повышенную нагрузку: ослабленный иммунитет после зимы, дефицит витаминов, стресс, плохой сон — все это делает реакцию организма ярче", — поясняет Екатерина Воронова.

Еще один недооцененный механизм — активность фермента диаминоксидазы (ДАО), ответственного за расщепление гистамина. Если фермент работает недостаточно активно — из-за воспаления кишечника, дефицита витамина В6, цинка или меди, а также приема ряда лекарственных препаратов — гистамин накапливается, и симптомы становятся более выраженными. Именно поэтому два человека с одинаковой чувствительностью к пыльце могут переносить сезон совершенно по-разному.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Лекарства от поллиноза

Аллергия на солнце весной и весеннюю пыль

Помимо пыльцы, весной присутствуют еще два характерных триггера аллергии, о которых часто забывают.

Первый — реакция на солнечное излучение (фотодерматит). Возникает из-за неготовности кожи к воздействию ультрафиолета, что вызывает у части людей покраснение, зуд и высыпания на открытых участках тела. Особенно в зону риска попадают те, кто принимает препараты с фотосенсибилизирующим эффектом — некоторые антибиотики, диуретики, нестероидные противовоспалительные средства.

Второй триггер — весенняя пыль. После длинной зимы с закрытыми окнами в помещениях оседает значительное количество бытовых аллергенов: клещи домашней пыли, споры плесени, частицы шерсти животных. Из-за первого интенсивного проветривания или генеральной уборки все это поднимается в воздух. То же самое происходит и на улице: после таяния снега ветер подхватывает пыль с дорог и газонов, насыщенную химическими соединениями и биологическими частицами.

Что делать при аллергии весной

Чтобы ослабить симптоматику аллергии, в первую очередь нужно минимизировать контакт с аллергеном и поддержать организм. Несколько рекомендаций:

Старайтесь планировать прогулки вечером — содержание пыльцы в воздухе достигает максимума в утренние часы, особенно в сухую ветреную погоду. По возвращении домой принимайте душ и меняйте одежду — пыль и пыльца оседает на волосах и ткани и продолжает воздействовать на слизистые в помещении. Закрывайте окна в дневные часы, особенно при ветре. Установите воздухоочиститель с HEPA-фильтром — он задерживает большинство пыльцевых зерен. Приобретите увлажнитель воздуха — он помогает избежать пересыхания слизистых оболочек, что снижает выраженность воспалительной реакции. Носите солнцезащитные очки на улице — они создают физический барьер для пыльцы и уменьшают раздражение глаз. Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи.

"Также нужно разобраться с первопричиной аллергии. Обратитесь к аллергологу, к интегративному врачу, натуропату, так как, к сожалению, врачи на местах ограничены клиническими рекомендациями", — советует Екатерина Воронова.

Мониторинг пыльцы и цветения

Яндекс.Погоде . Сервис ежедневно публикует информацию об индексе аллергенов по регионам Отслеживать уровень пыльцы можно на. Сервис ежедневно публикует информацию об индексе аллергенов по регионам

"Старайтесь, по возможности, избегать прогулок утром — тогда пыльцы больше. И, кстати, дождь — ваш союзник", — отмечает Екатерина Воронова.

© Shutterstock/FOTODOM / anatoliy_gleb Поллиноз

Как облегчить аллергию весной без лекарств

Обезопасить себя от аллергии или облегчить симптомы без использования лекарств вполне возможно:

Промывайте нос физиологическим раствором (0,9% раствор хлорида натрия или аптечные спреи на основе морской воды) 2-3 раза в день. Процедура механически удалит пыльцу со слизистой оболочки, снизит воспаление и отечность. Скорректируйте рацион в сезон аллергии, снизив потребление продуктов с высоким содержанием гистамина: выдержанные сыры, творог, колбасные изделия, консервы, копчености, икра, вяленая и соленая рыба, свиная печень, цитрусовые, орехи, шоколад, морепродукты, яйца.

"Гистамин приходит не только изнутри. Вы добавляете его сами — через еду каждый день. И когда организм уже перегружен — даже привычная еда может усиливать симптомы", — предупреждает Екатерина Воронова.

Спите по 8-10 часов. Полноценный сон — еще один важный инструмент: во время ночного отдыха вырабатываются гормоны, снижающие системное воспаление. Хронический недосып, напротив, усиливает интенсивность аллергических реакций.

Важно помнить: эти способы работают в связке с основным лечением, назначенным лечащим врачом (терапевтом, аллергологом, иммунологом).

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушка спит

Как бороться с аллергией весной в городе

Горожане находятся в особых условиях: транспортные выбросы раздражают дыхательные пути и усиливают воспалительный ответ, пыльца задерживается в городском воздухе дольше. Если уехать на время пика цветения не получается, попробуйте следующее:

по возможности обходите аллеи с березами, ясенями и другими аллергенными деревьями в период их цветения;

для прогулок выбирайте дворы с асфальтовым покрытием и минимальным озеленением;

для передвижения выбирайте метро — там содержание пыльцы значительно ниже;

во время езды на автомобиле закрывайте окна и включайте кондиционер.

Если есть возможность перейти на дистанционный режим в период пика цветения — воспользуйтесь ею. Работодатели в крупных городах все чаще идут навстречу сотрудникам с подтвержденными аллергическими заболеваниями.

Что нельзя делать при весенней аллергии

Чтобы не ухудшить состояние:

Не сушите белье на улице — ткань накапливает пыльцу и пыль. Старайтесь не открывать окна в утренние и дневные часы, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Не игнорируйте симптомы в расчете на то, что "само пройдет". Без внимания к причинам поллиноз, как правило, не проходит, а со временем прогрессирует — это явление называют "атопическим маршем". Не принимайте антигистаминные препараты бесконтрольно — особенно детям: препараты первого поколения обладают выраженным седативным эффектом и влияют на концентрацию внимания. Не начинайте аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), не разобравшись в причинах аллергии. АСИТ — это эффективный метод, но он работает только при грамотно поставленном диагнозе и проводится строго вне периода обострения.