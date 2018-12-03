Шоумен Гудков присоединится к команде Послов WorldSkills Kazan 2019

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Церемония посвящения в послы Чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 российского телеведущего, актёра, шоумена и сценариста Александра Гудкова состоится во вторник в Москве на Международном форуме добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы Оргкомитета WorldSkills Kazan 2019.

Церемония пройдет на стенде WorldSkills Kazan 2019, где будет организован выездной центр рекрутинга: на форуме можно будет заявку на участие в проекте в качестве волонтера. Всего Оргкомитет планирует привлечь 3500 волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям (на 93 различных позициях): на соревновательных площадках по каждой из компетенций, в сервисных направлениях (транспорт, аккредитация, экипировка, организация питания и так далее), для сопровождения национальных сборных, а также на информационных станциях на территории Казани.

Гудков присоединится к команде послов чемпионата, в которую входят известный ресторатор, повар, телеведущий и бизнесмен Аркадий Новиков, создатель фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" Борис Акимов, российский автогонщик, семикратный победитель "Ралли Дакар", руководитель гоночной команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации Сергей Крикалев, а также российский рэп-исполнитель, резидент лейбла Black Star L'One.

Начиная с 2012 года, Александр Гудков — постоянный участник шоу "Вечерний Ургант", сценарист и ведущий рубрик "Дамский клуб" и "Музыкальная студия Александра Гудкова".

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1600 конкурсантов из более чем 60 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Ожидается, что чемпионат и сопутствующие мероприятия посетят до 250 тысяч человек.