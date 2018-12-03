Петербург начал подготовку к проведению чемпионата EuroSkills в 2022 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга уже начали подготовку к проведению чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Врио губернатора города Александр Беглов на встрече с президентом WorldSkills Europe Дитой Трайдас и министром просвещения РФ Ольгой Васильевой обсудил вопросы подготовки к чемпионату EuroSkills, который пройдет в северной столице в 2022 году. Встреча прошла в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга на полях "Экспофорума".

По словам Беглова, город уже начал готовиться к EuroSkills-2022.

"Сейчас прорабатывается подробный план работы, решаются вопросы финансирования. В ближайшее время будет определена компания-оператор. В Петербурге есть вся необходимая инфраструктура, чтобы обеспечить комфортное пребывание и безопасность гостей. Планируется также расширить площадку "Экспофорума". Для участников EuroSkills-2022 будет подготовлена интересная деловая и культурная программа", — говорится в сообщении.

По словам Диты Трайдас, участие северной столицы в предстоящем чемпионате — это хорошая возможность для России и Санкт-Петербурга, чтобы оставить еще один след на карте развития образования, в том числе профессионального.

"Уверен, что вместе с вами мы сделаем самый лучший чемпионат, организованный до этого момента: для нас это амбициозная цель. Самое главное — это то наследие, которое мы оставим как для европейского сообщества, так и для жителей Санкт-Петербурга и тех детей и взрослых, которые смогут увидеть пределы совершенства профессионального мастерства на европейском уровне, — а это очень высокие стандарты. Мы верим, что при помощи организации чемпионата мы укрепим наши колледжи как материально-технически, так и — что самое главное — самыми лучшими педагогическими кадрами, преподавателями, которые будут учить наших детей", — добавил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Ранее сообщалось, что в марте этого года генеральная ассамблея Worldskills Europe единогласно проголосовала за Петербург как столицу чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году.

EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года.