В Москве представят волонтерскую программу WorldSkills

КАЗАНЬ, 3 дек — РИА Новости. Волонтерская программа WorldSkills Kazan 2019 будет представлена на Международном форуме добровольцев в Москве 3-4 декабря, участниками которого станут 15 тысяч волонтеров из России и других стран, сообщает оргкомитет казанского чемпионата.

Международный форум добровольцев станет итоговым мероприятием года волонтёра в России, мероприятие приурочено к национальному и международному дню волонтёра. В числе его участников руководители социальных проектов разной направленности, участники гуманитарных миссий ООН, экозащитники, волонтёры международных организаций (Красного Креста, ЮНИСЕФ, AIESEC и других) и крупных событий (Олимпиад в Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхенчхане, Формулы-1, мировых первенств в разных видах спорта).

"На площадке форума будет организован выездной центр рекрутинга волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года. Всего в рамках проведения соревнований планируется привлечь 3,5 тысячи волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям", — говорится в сообщении.

Запуск заявочной кампании для волонтеров WorldSkills Kazan 2019 состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. К настоящему моменту подано свыше 12,1 тысячи заявок из более чем 70 стран. В Казани и ресурсных центрах по набору волонтеров по всей стране запущен этап отбора кандидатов, который продлится до конца марта 2019 года. После этого начнётся обучение команды волонтеров.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.