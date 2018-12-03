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В Москве представят волонтерскую программу WorldSkills

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© РИА Новости / Нина ЗотинаЛоготип волонтерской программы WorldSkills Kazan 2019. Архивное фотоЛоготип волонтерской программы WorldSkills Kazan 2019. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина

КАЗАНЬ, 3 дек — РИА Новости. Волонтерская программа WorldSkills Kazan 2019 будет представлена на Международном форуме добровольцев в Москве 3-4 декабря, участниками которого станут 15 тысяч волонтеров из России и других стран, сообщает оргкомитет казанского чемпионата.

Логотип Worldskills. Архивное фото
© Фото : WorldSkills
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Международный форум добровольцев станет итоговым мероприятием года волонтёра в России, мероприятие приурочено к национальному и международному дню волонтёра. В числе его участников руководители социальных проектов разной направленности, участники гуманитарных миссий ООН, экозащитники, волонтёры международных организаций (Красного Креста, ЮНИСЕФ, AIESEC и других) и крупных событий (Олимпиад в Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхенчхане, Формулы-1, мировых первенств в разных видах спорта).

"На площадке форума будет организован выездной центр рекрутинга волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года. Всего в рамках проведения соревнований планируется привлечь 3,5 тысячи волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям", — говорится в сообщении.

Запуск заявочной кампании для волонтеров WorldSkills Kazan 2019 состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. К настоящему моменту подано свыше 12,1 тысячи заявок из более чем 70 стран. В Казани и ресурсных центрах по набору волонтеров по всей стране запущен этап отбора кандидатов, который продлится до конца марта 2019 года. После этого начнётся обучение команды волонтеров.

Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

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