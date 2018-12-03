В Москве представят волонтерскую программу WorldSkills

КАЗАНЬ, 3 дек — РИА Новости. Волонтерская программа WorldSkills Kazan 2019 будет представлена на Международном форуме добровольцев в Москве 3-4 декабря, участниками которого станут 15 тысяч волонтеров из России и других стран, сообщает оргкомитет казанского чемпионата.
"На площадке форума будет организован выездной центр рекрутинга волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года. Всего в рамках проведения соревнований планируется привлечь 3,5 тысячи волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям", — говорится в сообщении.
Запуск заявочной кампании для волонтеров WorldSkills Kazan 2019 состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. К настоящему моменту подано свыше 12,1 тысячи заявок из более чем 70 стран. В Казани и ресурсных центрах по набору волонтеров по всей стране запущен этап отбора кандидатов, который продлится до конца марта 2019 года. После этого начнётся обучение команды волонтеров.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.