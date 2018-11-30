Определены победители межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Конкурсанты из 30 регионов России стали обладателями медалей II Национального межвузовского чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Москве; больше всего медалей завоевали студенты МИФИ, сообщает пресс-служба Союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).

"В тройке лидеров неофициального медального зачета сразу пять вузов. На пьедестале почета — Москва, Владивосток и Казань. Лидером по количеству медалей второй год подряд стал НИЯУ МИФИ. Студенты университета получили 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды. На втором месте — МГТУ имени Н.Э. Баумана. Третью строчку неофициального медального зачета разделили ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический университет, Московский государственный политехнический университет, Дальневосточный федеральный государственный университет и Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова", — говорится в сообщении.

Всего за награды в финале боролись 93 вуза — на 10 больше, чем в 2017 году. Соревнования проходили при поддержке правительства Москвы, столица выставила и самую многочисленную команду.

Как подчеркнул на церемонии вручения наград генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, "на Национальном межвузовском чемпионате проигравших нет". "Те, кто не получил медаль, — не останавливайтесь на этом этапе. Каждый чемпионат — это возможность не просто проявить себя, не просто попробовать, но и сделать шаг для дальнейшего профессионального роста, к будущим победам", — приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе отметили, что география участников соревнований по стандартам WorldSkills постоянно расширяется.

"Впервые медали "межвуза" уедут в Самарскую, Оренбургскую, Амурскую, Воронежскую, Новгородскую области и Республику Марий-Эл. Все больше региональных вузов на равных конкурируют со столицей. В образовательном блоке все "золото" досталось регионам", — говорится в пресс-релизе.